Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Лас-Пальмас», 13-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.