08.11.2024, пятница, 23:00
Испания. Примера, 13 тур
Испания. Примера, 13 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Райо Вальекано
Райо Вальекано
4-1-1-3-1
13
Баталья
29
Чаваррия
24
Лежен
15
Эрнандес
17
Рацу
6
Гумбау
23
Валентин
18
Гарсия
19
де Фрутос
7
Палазон
10
Камельо
3-2-3-2
24
Силлессен
4
Суарес
26
Маккена
3
Муньос
14
Муньос
14
Эссуго
17
Росада
10
Молейро
20
Родригес
19
Рамирес
21
Силва
29
Чаваррия
4
Диас
4
Диас
29
Чаваррия
6
Гумбау
8
Трехо
8
Трехо
6
Гумбау
7
Палазон
23
Родригес
23
Родригес
7
Палазон
15
Эрнандес
23
Эмбарба
23
Эмбарба
15
Эрнандес
10
Камельо
14
Гвардиола
14
Гвардиола
10
Камельо
10
Молейро
20
Кампанья
20
Кампанья
10
Молейро
14
Эссуго
11
Рамирес
11
Рамирес
14
Эссуго
19
Рамирес
14
Фустер
14
Фустер
19
Рамирес
21
Силва
17
Мата
17
Мата
21
Силва
20
Родригес
22
Кардона
22
Кардона
20
Родригес
Остались в запасе
Райо Вальекано
Лас-Пальмас
25
Дани Карденас
ВР
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
9
Хони Монтиэль
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
23
Динко Хоркаш
ВР
35
Мика Мармоль
ЦЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
6
Фабио Гонсалес
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
17
Пехиньо
ЛВ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
9
Хони Монтиэль
ЦП
6
Пате Сисс
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
9
Рауль де Томас
ЦФ
Остались в запасе
23
Динко Хоркаш
ВР
35
Мика Мармоль
ЦЗ
15
Хуанма Херцог
ЦЗ
6
Фабио Гонсалес
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
17
Пехиньо
ЛВ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Каррион
Статистика матча Райо Вальекано - Лас-Пальмас
1
3
Всего ударов по воротам
33
11
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
12
4
Нарушения
9
14
Офсайды
4
2
Количество передач
519
297
Сейвы
1
6
Точность передач %
82
69
Удары мимо ворот
14
6
Блокированные удары
13
2
Удары из пределов штрафной
21
8
Удары из-за пределов штрафной
12
3
xG (ожидаемые голы)
2.08
0.86
Смотреть прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» против «Лас-Пальмас», 13-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Райо Вальекано» – «Лас-Пальмас»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»