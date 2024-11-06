7 ноября на стадионе «Геламко-Арена» бельгийский «Гент» встретится с кипрской «Омонией» в третьем туре Лиги Конференций. «Гент» надеется воспользоваться домашним преимуществом и укрепить позиции в группе, в то время как «Омония» стремится прервать свою неудачную серию в турнире.

«Гент»

«Гент» уверенно проводит свои матчи в Лиге Конференций и показывает впечатляющие результаты в атаке. Команда стабильно забивает в последних 8 играх этого турнира и демонстрирует хорошие показатели и в защите. В последних 5 матчах «Гент» забил 9 голов и пропустил всего 3, что подчеркивает их силу в нападении и надежную оборону. Особенно выделяется матч с «Рошфором» в Кубке Бельгии, где «Гент» одержал уверенную победу со счетом 7:0.

Последние матчи «Гента»:

«Омония»

Кипрская «Омония» пока что сталкивается с трудностями в еврокубках, особенно в плане защиты. Команда пропускает в 5 последних матчах, и, хотя она также стабильно забивает (7 голов в 5 играх), результаты игр говорят о нестабильности в обороне. Прошлый тур против «Хартс» закончился поражением со счетом 0:2, что еще раз показало слабые стороны в обороне «Омонии». На выезде команде будет особенно сложно против физически крепкого и организованного соперника.

Последние матчи «Омонии»:

Личные встречи

В предыдущих встречах «Омония» показала себя серьезным соперником для «Гента». В последнем двухматчевом противостоянии в Лиге Европы в 2022 году киприоты одержали победу и дома (2:0), и в гостях (2:0). Это может придать команде уверенности, однако в текущем сезоне «Гент» выглядит более уверенным и сильным.

Последние встречи:

«Омония» 2:0 «Гент»

«Гент» 0:2 «Омония»

Статистика

«Гент»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.60

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

«Омония»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Прогноз на матч «Гент» – «Омония»

«Гент» выглядит предпочтительнее благодаря стабильной атаке и надежной обороне, особенно на домашнем стадионе. Вероятно, что бельгийская команда сможет воспользоваться уязвимыми моментами в обороне «Омонии», однако кипрская команда также имеет шансы забить, учитывая их результативность в последних матчах.

Рекомендации для ставок:

Победа «Гента» – коэффициент 1.70

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Гента» за коэффициент 1.70.

Прогноз на точный счет

Скорее всего, матч закончится победой хозяев с разницей в один или два мяча.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Гента» за 8.00.

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