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    • Прогноз на точный счет матча «Гент» – «Омония», Лига Конференций, 7 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Гент» – «Омония», Лига Конференций, 7 ноября 2024 года

    7 ноября на стадионе «Геламко-Арена» бельгийский «Гент» встретится с кипрской «Омонией» в третьем туре Лиги Конференций. «Гент» надеется воспользоваться домашним преимуществом и укрепить позиции в группе, в то время как «Омония» стремится прервать свою неудачную серию в турнире.

    «Гент»

    «Гент» уверенно проводит свои матчи в Лиге Конференций и показывает впечатляющие результаты в атаке. Команда стабильно забивает в последних 8 играх этого турнира и демонстрирует хорошие показатели и в защите. В последних 5 матчах «Гент» забил 9 голов и пропустил всего 3, что подчеркивает их силу в нападении и надежную оборону. Особенно выделяется матч с «Рошфором» в Кубке Бельгии, где «Гент» одержал уверенную победу со счетом 7:0.

    Последние матчи «Гента»:

    • «Берсхот» 0:0 «Гент»
    • «Гент» 7:0 «Рошфор»
    • «Гент» 0:2 «Генк»
    • «Гент» 2:1 «Мольде»
    • «Юнион» 0:0 «Гент»

    «Омония»

    Кипрская «Омония» пока что сталкивается с трудностями в еврокубках, особенно в плане защиты. Команда пропускает в 5 последних матчах, и, хотя она также стабильно забивает (7 голов в 5 играх), результаты игр говорят о нестабильности в обороне. Прошлый тур против «Хартс» закончился поражением со счетом 0:2, что еще раз показало слабые стороны в обороне «Омонии». На выезде команде будет особенно сложно против физически крепкого и организованного соперника.

    Последние матчи «Омонии»:

    • «Омония» 1:1 «Омония 29М»
    • «Кармиотисса» 2:6 «Омония»
    • «Хартс» 2:0 «Омония»
    • «Омония» 0:1 «Эносис»
    • «Арис Лимасол» 2:0 «Омония»

    Личные встречи

    В предыдущих встречах «Омония» показала себя серьезным соперником для «Гента». В последнем двухматчевом противостоянии в Лиге Европы в 2022 году киприоты одержали победу и дома (2:0), и в гостях (2:0). Это может придать команде уверенности, однако в текущем сезоне «Гент» выглядит более уверенным и сильным.

    Последние встречи:

    • «Омония» 2:0 «Гент»
    • «Гент» 0:2 «Омония»

    Статистика

    «Гент»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 0.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 3

    «Омония»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

    Прогноз на матч «Гент» – «Омония»

    «Гент» выглядит предпочтительнее благодаря стабильной атаке и надежной обороне, особенно на домашнем стадионе. Вероятно, что бельгийская команда сможет воспользоваться уязвимыми моментами в обороне «Омонии», однако кипрская команда также имеет шансы забить, учитывая их результативность в последних матчах.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Гента» – коэффициент 1.70
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Гента» за коэффициент 1.70.

    Прогноз на точный счет

    Скорее всего, матч закончится победой хозяев с разницей в один или два мяча.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Гента» за 8.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.11.2024 11:20
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