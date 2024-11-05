6 ноября на стадионе «Ян Брейдель» «Брюгге» встретится с «Астон Виллой» в рамках четвертого тура Лиги чемпионов. Обе команды показывают достойные результаты в турнире, и их противостояние обещает быть ярким и насыщенным.

«Брюгге»

«Брюгге» занимает 26-е место с 3 очками и демонстрирует стабильную результативность в атаке, забивая в 9 последних матчах. В последних пяти играх «Брюгге» забил 12 голов, показав хорошие атакующие действия. На своем поле команда добилась трех побед подряд, в том числе над сильным соперником «Андерлехтом» (2:1). Андреас Ольсен ведет атаку, имея 5 голов в сезоне.

Последние матчи «Брюгге»:

«Астон Вилла»

Лидер группы, «Астон Вилла», набрал 9 очков, уверенно удерживая первую позицию. Команда Джона Дурана, одного из лучших бомбардиров турнира, не пропускает в трех последних матчах Лиги чемпионов, благодаря чему показывает уверенную игру в защите. Тем не менее, в последних пяти играх в других турнирах «Астон Вилла» пропустила 8 голов, что может говорить о некоторой нестабильности.

Последние матчи «Астон Виллы»:

Личные встречи

У команд нет опыта личных встреч, что добавляет интриги их первому официальному матчу в Лиге чемпионов.

Статистика

«Брюгге»

Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 12

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия забитых голов: 9 матчей подряд

«Астон Вилла»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 8

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Серия побед в Лиге чемпионов: 3 матча подряд

Прогноз на матч «Брюгге» – «Астон Вилла»

Ожидается напряженная игра, где «Брюгге» будет стараться удержать преимущество домашнего поля. «Астон Вилла» с сильной атакой и хорошей обороной выглядит фаворитом, однако хозяева могут навязать борьбу и найти свои шансы на контратаках. Предполагаемая ставка – минимальная победа гостей.

Рекомендации для ставок:

Победа «Астон Виллы» – коэффициент 2.50

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Астон Виллы» за коэффициент 2.50.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится минимальная победа гостей.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Астон Виллы» за 8.00.

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