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    • Прогноз на точный счет матча «Брюгге» – «Астон Вилла», Лига чемпионов, 6 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Брюгге» – «Астон Вилла», Лига чемпионов, 6 ноября 2024 года

    6 ноября на стадионе «Ян Брейдель» «Брюгге» встретится с «Астон Виллой» в рамках четвертого тура Лиги чемпионов. Обе команды показывают достойные результаты в турнире, и их противостояние обещает быть ярким и насыщенным.

    «Брюгге»

    «Брюгге» занимает 26-е место с 3 очками и демонстрирует стабильную результативность в атаке, забивая в 9 последних матчах. В последних пяти играх «Брюгге» забил 12 голов, показав хорошие атакующие действия. На своем поле команда добилась трех побед подряд, в том числе над сильным соперником «Андерлехтом» (2:1). Андреас Ольсен ведет атаку, имея 5 голов в сезоне.

    Последние матчи «Брюгге»:

    «Астон Вилла»

    Лидер группы, «Астон Вилла», набрал 9 очков, уверенно удерживая первую позицию. Команда Джона Дурана, одного из лучших бомбардиров турнира, не пропускает в трех последних матчах Лиги чемпионов, благодаря чему показывает уверенную игру в защите. Тем не менее, в последних пяти играх в других турнирах «Астон Вилла» пропустила 8 голов, что может говорить о некоторой нестабильности.

    Последние матчи «Астон Виллы»:

    Личные встречи

    У команд нет опыта личных встреч, что добавляет интриги их первому официальному матчу в Лиге чемпионов.

    Статистика

    «Брюгге»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 12
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия забитых голов: 9 матчей подряд

    «Астон Вилла»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 8
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Серия побед в Лиге чемпионов: 3 матча подряд

    Прогноз на матч «Брюгге» – «Астон Вилла»

    Ожидается напряженная игра, где «Брюгге» будет стараться удержать преимущество домашнего поля. «Астон Вилла» с сильной атакой и хорошей обороной выглядит фаворитом, однако хозяева могут навязать борьбу и найти свои шансы на контратаках. Предполагаемая ставка – минимальная победа гостей.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Астон Виллы» – коэффициент 2.50
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Астон Виллы» за коэффициент 2.50.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится минимальная победа гостей.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Астон Виллы» за 8.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.11.2024 09:52
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