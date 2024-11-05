6 ноября на стадионе «Ян Брейдель» «Брюгге» встретится с «Астон Виллой» в рамках четвертого тура Лиги чемпионов. Обе команды показывают достойные результаты в турнире, и их противостояние обещает быть ярким и насыщенным.
«Брюгге»
«Брюгге» занимает 26-е место с 3 очками и демонстрирует стабильную результативность в атаке, забивая в 9 последних матчах. В последних пяти играх «Брюгге» забил 12 голов, показав хорошие атакующие действия. На своем поле команда добилась трех побед подряд, в том числе над сильным соперником «Андерлехтом» (2:1). Андреас Ольсен ведет атаку, имея 5 голов в сезоне.
Последние матчи «Брюгге»:
- «Левен» 0:1 «Брюгге»
- «Брюгге» 6:1 «Спаувен-Мопертинген»
- «Брюгге» 2:1 «Андерлехт»
- «Милан» 3:1 «Брюгге»
- «Вестерло» 1:2 «Брюгге»
«Астон Вилла»
Лидер группы, «Астон Вилла», набрал 9 очков, уверенно удерживая первую позицию. Команда Джона Дурана, одного из лучших бомбардиров турнира, не пропускает в трех последних матчах Лиги чемпионов, благодаря чему показывает уверенную игру в защите. Тем не менее, в последних пяти играх в других турнирах «Астон Вилла» пропустила 8 голов, что может говорить о некоторой нестабильности.
Последние матчи «Астон Виллы»:
- «Тоттенхэм» 4:1 «Астон Вилла»
- «Астон Вилла» 1:2 «Кристал Пэлас»
- «Астон Вилла» 1:1 «Борнмут»
- «Астон Вилла» 2:0 «Болонья»
- «Фулхэм» 1:3 «Астон Вилла»
Личные встречи
У команд нет опыта личных встреч, что добавляет интриги их первому официальному матчу в Лиге чемпионов.
Статистика
«Брюгге»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 2.40, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 12
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Серия забитых голов: 9 матчей подряд
«Астон Вилла»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 8
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
- Серия побед в Лиге чемпионов: 3 матча подряд
Прогноз на матч «Брюгге» – «Астон Вилла»
Ожидается напряженная игра, где «Брюгге» будет стараться удержать преимущество домашнего поля. «Астон Вилла» с сильной атакой и хорошей обороной выглядит фаворитом, однако хозяева могут навязать борьбу и найти свои шансы на контратаках. Предполагаемая ставка – минимальная победа гостей.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Астон Виллы» – коэффициент 2.50
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Астон Виллы» за коэффициент 2.50.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится минимальная победа гостей.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Астон Виллы» за 8.00.
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