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  • «Брюгге» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2024

«Брюгге» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2024

6 ноября 2024, 19:35
Брюгге
06.11.2024, среда, 20:45
Лига чемпионов, 4 тур
1 : 0
Завершен
Астон Вилла
52' Х. Ванакен (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
30
Ардон Яшари
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К) ЦП
9
Ферран Хутгла
ПВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
17
Морган Роджерс
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
18
Юри Тилеманс
ЦП
7
Джон МакГинн
(К) ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Брюгге
29
Нордин Жекерс
ВР
14
Бьорн Мейер
ЛЗ
26
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
21
Михал Скурась
ЛВ
10
Уго Ветлесен
ЦП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Астон Вилла
46
Джо Гаучи
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
24
Амаду Онана
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
41
Джейкоб Рэмзи
АП
22
Джон Дуран
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
3-1-2-3-1
22
Миньоле
65
Сейс
44
Мехеле
4
Ордоньес
30
Яшари
29
Де Куйпер
20
Ванакен
17
Цолис
9
Хутгла
70
Сков Ольсен
94
Нильсен
4-1-2-1-2
1
Мартинес
15
Конса
34
Карлос
2
Мингс
22
Матсен
8
Камара
18
Тилеманс
7
МакГинн
17
Роджерс
11
Уоткинс
17
Бэйли
17
Цолис
14
Мейер
14
Мейер
17
Цолис
94
Нильсен
10
Ветлесен
10
Ветлесен
94
Нильсен
70
Сков Ольсен
7
Тальби
7
Тальби
70
Сков Ольсен
9
Хутгла
17
Вермант
17
Вермант
9
Хутгла
2
Мингс
14
Торрес
14
Торрес
2
Мингс
34
Карлос
18
Неделькович
18
Неделькович
34
Карлос
17
Роджерс
41
Рэмзи
41
Рэмзи
17
Роджерс
7
МакГинн
22
Дуран
22
Дуран
7
МакГинн
11
Уоткинс
10
Буэндия
10
Буэндия
11
Уоткинс
Остались в запасе
Брюгге
Астон Вилла
29
Нордин Жекерс
ВР
26
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
21
Михал Скурась
ЛВ
Главный тренер
Ники Хайен
46
Джо Гаучи
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
24
Амаду Онана
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
11
Джейден Филоджин
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
26
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
21
Михал Скурась
ЛВ
Остались в запасе
46
Джо Гаучи
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
24
Амаду Онана
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
11
Джейден Филоджин
ЛВ
Главный тренер
Ники Хайен
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Брюгге - Астон Вилла
2
4
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
2
3
Нарушения
12
12
Офсайды
4
0
Количество передач
418
543
Сейвы
1
6
Точность передач %
85
90
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
1.34
0.42

Смотреть прямую трансляцию матча «Брюгге» против «Астон Виллы», 4-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брюгге»«Астон Вилла»

«Брюгге» – «Астон Вилла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Астон Вилла Брюгге
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