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Смотреть прямую трансляцию матча «Брюгге» против «Астон Виллы», 4-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.