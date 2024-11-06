06.11.2024, среда, 20:45
Лига чемпионов, 4 тур
Лига чемпионов, 4 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Брюгге
Брюгге
3-1-2-3-1
22
Миньоле
65
Сейс
44
Мехеле
4
Ордоньес
30
Яшари
29
Де Куйпер
20
Ванакен
17
Цолис
9
Хутгла
70
Сков Ольсен
94
Нильсен
4-1-2-1-2
1
Мартинес
15
Конса
34
Карлос
2
Мингс
22
Матсен
8
Камара
18
Тилеманс
7
МакГинн
17
Роджерс
11
Уоткинс
17
Бэйли
17
Цолис
14
Мейер
14
Мейер
17
Цолис
94
Нильсен
10
Ветлесен
10
Ветлесен
94
Нильсен
70
Сков Ольсен
7
Тальби
7
Тальби
70
Сков Ольсен
9
Хутгла
17
Вермант
17
Вермант
9
Хутгла
2
Мингс
14
Торрес
14
Торрес
2
Мингс
34
Карлос
18
Неделькович
18
Неделькович
34
Карлос
17
Роджерс
41
Рэмзи
41
Рэмзи
17
Роджерс
7
МакГинн
22
Дуран
22
Дуран
7
МакГинн
11
Уоткинс
10
Буэндия
10
Буэндия
11
Уоткинс
Остались в запасе
Брюгге
Астон Вилла
29
Нордин Жекерс
ВР
26
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
21
Михал Скурась
ЛВ
Главный тренер
Ники Хайен
46
Джо Гаучи
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
24
Амаду Онана
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
11
Джейден Филоджин
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
26
Саид Ромеро
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
41
Уго Сике
ПЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
21
Михал Скурась
ЛВ
Остались в запасе
46
Джо Гаучи
ВР
1
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
26
Сил Свинкелс
ЦЗ
24
Амаду Онана
ОП
26
Ламаре Богарде
ЦП
11
Джейден Филоджин
ЛВ
Главный тренер
Ники Хайен
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Брюгге - Астон Вилла
2
4
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
2
3
Нарушения
12
12
Офсайды
4
0
Количество передач
418
543
Сейвы
1
6
Точность передач %
85
90
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
1.34
0.42
Смотреть прямую трансляцию матча «Брюгге» против «Астон Виллы», 4-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 ноября 2024 в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брюгге» – «Астон Вилла»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»