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    • Прогноз на точный счет матча «Динамо» Киев – «Ингулец», Премьер-лига Украины, 3 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Динамо» Киев – «Ингулец», Премьер-лига Украины, 3 ноября 2024 года

    3 ноября на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского «Динамо» Киев встретится с «Ингульцом» в рамках 12-го тура Премьер-лиги Украины. Обе команды преследуют разные цели в сезоне: «Динамо» Киев стремится укрепить лидерские позиции, а «Ингулец» – выбраться из зоны вылета.

    «Динамо» Киев«Динамо» Киев уверенно лидирует в чемпионате, набрав 26 очков после 10 матчей. Команда не проигрывает уже 12 матчей подряд в рамках Премьер-лиги, показывая стабильные результаты. Владислав Ванат, забивший 4 гола в сезоне, остается ключевой фигурой в атаке. В последних 5 играх киевляне забили 10 мячей и пропустили 5. Несмотря на уверенную форму, оборона команды периодически допускает ошибки, что видно по голам в последних матчах.

    Последние матчи «Динамо» Киев:

    «Ингулец»«Ингулец» переживает трудные времена, находясь на 16 месте с 5 очками. Команда не может выиграть в 11 последних матчах Премьер-лиги, демонстрируя проблемы в атаке и обороне. В последних 5 играх «Ингулец» забил всего 4 гола и пропустил 8. Крайне низкая результативность и нестабильная защита делают гостей явными аутсайдерами в предстоящем матче.

    Последние матчи «Ингульца»:

    Личные встречиВ очных встречах «Динамо» Киев имеет преимущество, выиграв 4 из последних 6 матчей. В последней встрече летом 2024 года «Динамо» одержало уверенную победу со счетом 4:0. Тем не менее, в марте 2023 года «Ингулец» неожиданно выиграл 2:0, что показывает возможность неожиданных исходов.

    Последние личные встречи:

    • Товарищеский матч (июль 2024): «Динамо» Киев 4:0 «Ингулец»
    • Премьер-лига (март 2023): «Динамо» Киев 0:2 «Ингулец»
    • Премьер-лига (ноябрь 2022): «Ингулец» 1:2 «Динамо» Киев

    Статистика«Динамо» Киев

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 2.00, пропускает – 1.00
    • Забитые голы в последних 5 играх: 10
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

    «Ингулец»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

    Прогноз на матч «Динамо» Киев – «Ингулец»«Динамо» Киев выглядит явным фаворитом благодаря текущей форме и статистике. «Ингулец» испытывает серьезные трудности как в атаке, так и в защите, что ставит их в уязвимое положение. Киевляне, играя на своем поле, имеют все шансы на уверенную победу. Ожидается, что матч пройдет с преимуществом хозяев, которые должны легко забить несколько мячей.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Динамо» Киев с форой (-1.5) – коэффициент 1.80
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.70
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Динамо» Киев с форой (-1.5) за коэффициент 1.80.

    Прогноз на точный счетОжидается, что «Динамо» Киев добьется уверенной победы, не дав «Ингульцу» шансов на гол.

    Рекомендация: 3:0 в пользу «Динамо» Киев за 7.50.

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    «Динамо» Киев – «Ингулец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    02.11.2024 11:31
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