03.11.2024, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Украина. Премьер-лига, 12 тур
5 : 2
Завершен
Составы команд
Динамо К
Динамо К
3-3-2-1-1
1
Бущан
18
Тымчик
40
Биловар
32
Михавко
44
Дубинчак
6
Бражко
20
Караваев
10
Шапаренко
29
Буяльский
22
Кабаев
19
Ванат
2-3-1-4
12
Паламарчук
4
Виливальд
2
32
Петько
20
Волохатый
11
Пятов
33
Мысык
27
Пушкарёв
29
Белоцерковец
99
59
10
Шапаренко
91
Михайленко
91
Михайленко
10
Шапаренко
19
Ванат
39
Герреро
39
Герреро
19
Ванат
29
Буяльский
15
Рубчинский
15
Рубчинский
29
Буяльский
22
Кабаев
9
Волошин
9
Волошин
22
Кабаев
20
Караваев
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
20
Караваев
27
Пушкарёв
4
4
27
Пушкарёв
59
11
11
59
11
Пятов
7
Козыренко
7
Козыренко
11
Пятов
99
17
Ситало
17
Ситало
99
32
Петько
19
19
32
Петько
Остались в запасе
Динамо К
Ингулец
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
36
Антон Жилкин
ВР
23
Михаил Шершень
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
26
Иван Лосенко
ЦП
10
Valerii Sad
ЦП
97
Денис Резепов
АП
Главный тренер
Василий Кобин
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
23
Михаил Шершень
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
26
Иван Лосенко
ЦП
10
Valerii Sad
ЦП
97
Денис Резепов
АП
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Василий Кобин
Статистика матча Динамо К - Ингулец
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «Ингульца», 12-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»