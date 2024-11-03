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  • «Динамо» Киев – «Ингулец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

«Динамо» Киев – «Ингулец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

3 ноября 2024, 17:50
Динамо К
03.11.2024, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
5 : 2
Завершен
Ингулец
4' В. Ванат 25' В. Кабаев 39' Н. Шапаренко 44' В. Ванат 73' Н. Шапаренко
34' S. Kyslenko 57' Т. Михавко (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
4
Владимир Виливальд
ЦЗ
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
32
Сергей Петько
ЦП
20
Роман Волохатый
ЦП
11
Александр Пятов
ЦП
33
Марьян Мысык
АП
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
29
Владимир Белоцерковец
ЦФ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
45
Максим Брагару
ПВ
Ингулец
36
Антон Жилкин
ВР
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
23
Михаил Шершень
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
26
Иван Лосенко
ЦП
10
Valerii Sad
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
7
Юрий Козыренко
АП
97
Денис Резепов
АП
17
Артем Ситало
ЦФ
19
Radion Lisnyak
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Бущан
18
Тымчик
40
Биловар
32
Михавко
44
Дубинчак
6
Бражко
20
Караваев
10
Шапаренко
29
Буяльский
22
Кабаев
19
Ванат
2-3-1-4
12
Паламарчук
4
Виливальд
2
32
Петько
20
Волохатый
11
Пятов
33
Мысык
27
Пушкарёв
29
Белоцерковец
99
59
10
Шапаренко
91
Михайленко
91
Михайленко
10
Шапаренко
19
Ванат
39
Герреро
39
Герреро
19
Ванат
29
Буяльский
15
Рубчинский
15
Рубчинский
29
Буяльский
22
Кабаев
9
Волошин
9
Волошин
22
Кабаев
20
Караваев
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
20
Караваев
27
Пушкарёв
4
4
27
Пушкарёв
59
11
11
59
11
Пятов
7
Козыренко
7
Козыренко
11
Пятов
99
17
Ситало
17
Ситало
99
32
Петько
19
19
32
Петько
Остались в запасе
Динамо К
Ингулец
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
36
Антон Жилкин
ВР
23
Михаил Шершень
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
26
Иван Лосенко
ЦП
10
Valerii Sad
ЦП
97
Денис Резепов
АП
Главный тренер
Василий Кобин
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
23
Михаил Шершень
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
26
Иван Лосенко
ЦП
10
Valerii Sad
ЦП
97
Денис Резепов
АП
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Василий Кобин
Статистика матча Динамо К - Ингулец
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Киев против «Ингульца», 12-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Киев – «Ингулец»

«Динамо» Киев – «Ингулец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Ингулец Динамо К
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