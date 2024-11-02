3 ноября на стадионе «Ворскла им. А. Бутовского» пройдет матч между «Ворсклой» и «Колосом» в рамках очередного тура Премьер-лиги Украины. Обе команды сталкиваются с трудностями в своих играх, и эта встреча может стать важным моментом для обеих.

«Ворскла»

«Ворскла» переживает сложные времена, занимая 12-е место с 10 очками. Команда не может победить на протяжении 9 матчей, что негативно сказывается на их моральном состоянии. За последние пять игр «Ворскла» забила 4 гола и пропустила 9, что демонстрирует проблемы как в атаке, так и в защите. Самсон Ономиго, лучший бомбардир команды с 3 голами, должен взять на себя лидерство в атаке.

Последние матчи «Ворсклы»:

«Колос»

«Колос» находится на 13-й строчке с 9 очками и также испытывает проблемы. Команда не выигрывала в четырех последних матчах, но их защита выглядит стабильнее по сравнению с «Ворсклой» – всего 2 пропущенных мяча в последних пяти играх. Забив только 2 гола за это время, «Колос» показывает проблемы в атаке. Андрей Цуриков с 2 голами остается главным активом команды.

Последние матчи «Колоса»:

Личные встречи

Исторически «Ворскла» и «Колос» показывают близкие результаты в очных матчах. В последних шести встречах команды дважды сыграли вничью, и каждый выигрывал по три раза. Последняя встреча закончилась победой «Колоса» со счетом 2:0.

Последние встречи:

«Ворскла» 0:2 «Колос» (2024)

«Колос» 0:0 «Ворскла» (2023)

«Ворскла» 2:0 «Колос» (2023)

Статистика

«Ворскла»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 4

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

«Колос»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 0.40

Забитые голы в последних 5 играх: 2

Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

Прогноз на матч «Ворскла» – «Колос»

Игра ожидается напряженной и сдержанной, учитывая слабые показатели обеих команд в атаке и проблемы «Ворсклы» в защите. Вероятнее всего, «Колос» попытается играть от обороны и использовать ошибки соперника.

Рекомендации для ставок:

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

Ничья – коэффициент 3.20

Рекомендация: Тотал меньше 2.5 голов за коэффициент 1.75.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится минимальный счет или ничья.

Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.