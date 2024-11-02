3 ноября на стадионе «Ворскла им. А. Бутовского» пройдет матч между «Ворсклой» и «Колосом» в рамках очередного тура Премьер-лиги Украины. Обе команды сталкиваются с трудностями в своих играх, и эта встреча может стать важным моментом для обеих.
«Ворскла»
«Ворскла» переживает сложные времена, занимая 12-е место с 10 очками. Команда не может победить на протяжении 9 матчей, что негативно сказывается на их моральном состоянии. За последние пять игр «Ворскла» забила 4 гола и пропустила 9, что демонстрирует проблемы как в атаке, так и в защите. Самсон Ономиго, лучший бомбардир команды с 3 голами, должен взять на себя лидерство в атаке.
Последние матчи «Ворсклы»:
- «Ворскла» 1:2 «Динамо Киев» (Кубок)
- «Верес» 2:2 «Ворскла»
- «Александрия» 1:0 «Ворскла»
- «Полесье» 2:1 «Ворскла»
- «Заря» 2:0 «Ворскла»
«Колос»
«Колос» находится на 13-й строчке с 9 очками и также испытывает проблемы. Команда не выигрывала в четырех последних матчах, но их защита выглядит стабильнее по сравнению с «Ворсклой» – всего 2 пропущенных мяча в последних пяти играх. Забив только 2 гола за это время, «Колос» показывает проблемы в атаке. Андрей Цуриков с 2 голами остается главным активом команды.
Последние матчи «Колоса»:
- «Полесье» 1:1 «Колос»
- «Колос» 0:1 «Шахтер»
- «Колос» 0:0 «Левый берег»
- «Рух» 0:0 «Колос»
- «Колос» 1:0 «Заря»
Личные встречи
Исторически «Ворскла» и «Колос» показывают близкие результаты в очных матчах. В последних шести встречах команды дважды сыграли вничью, и каждый выигрывал по три раза. Последняя встреча закончилась победой «Колоса» со счетом 2:0.
Последние встречи:
- «Ворскла» 0:2 «Колос» (2024)
- «Колос» 0:0 «Ворскла» (2023)
- «Ворскла» 2:0 «Колос» (2023)
Статистика
«Ворскла»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.80
- Забитые голы в последних 5 играх: 4
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 9
«Колос»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 0.40
- Забитые голы в последних 5 играх: 2
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
Прогноз на матч «Ворскла» – «Колос»
Игра ожидается напряженной и сдержанной, учитывая слабые показатели обеих команд в атаке и проблемы «Ворсклы» в защите. Вероятнее всего, «Колос» попытается играть от обороны и использовать ошибки соперника.
Рекомендации для ставок:
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90
- Ничья – коэффициент 3.20
Рекомендация: Тотал меньше 2.5 голов за коэффициент 1.75.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится минимальный счет или ничья.
Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.