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    • Прогноз на точный счет матча «Ворскла» – «Колос», Премьер-лига, 3 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ворскла» – «Колос», Премьер-лига, 3 ноября 2024 года

    3 ноября на стадионе «Ворскла им. А. Бутовского» пройдет матч между «Ворсклой» и «Колосом» в рамках очередного тура Премьер-лиги Украины. Обе команды сталкиваются с трудностями в своих играх, и эта встреча может стать важным моментом для обеих.

    «Ворскла»

    «Ворскла» переживает сложные времена, занимая 12-е место с 10 очками. Команда не может победить на протяжении 9 матчей, что негативно сказывается на их моральном состоянии. За последние пять игр «Ворскла» забила 4 гола и пропустила 9, что демонстрирует проблемы как в атаке, так и в защите. Самсон Ономиго, лучший бомбардир команды с 3 голами, должен взять на себя лидерство в атаке.

    Последние матчи «Ворсклы»:

    «Колос»

    «Колос» находится на 13-й строчке с 9 очками и также испытывает проблемы. Команда не выигрывала в четырех последних матчах, но их защита выглядит стабильнее по сравнению с «Ворсклой» – всего 2 пропущенных мяча в последних пяти играх. Забив только 2 гола за это время, «Колос» показывает проблемы в атаке. Андрей Цуриков с 2 голами остается главным активом команды.

    Последние матчи «Колоса»:

    Личные встречи

    Исторически «Ворскла» и «Колос» показывают близкие результаты в очных матчах. В последних шести встречах команды дважды сыграли вничью, и каждый выигрывал по три раза. Последняя встреча закончилась победой «Колоса» со счетом 2:0.

    Последние встречи:

    • «Ворскла» 0:2 «Колос» (2024)
    • «Колос» 0:0 «Ворскла» (2023)
    • «Ворскла» 2:0 «Колос» (2023)

    Статистика

    «Ворскла»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.80
    • Забитые голы в последних 5 играх: 4
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

    «Колос»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.40, пропускает – 0.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 2
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

    Прогноз на матч «Ворскла» – «Колос»

    Игра ожидается напряженной и сдержанной, учитывая слабые показатели обеих команд в атаке и проблемы «Ворсклы» в защите. Вероятнее всего, «Колос» попытается играть от обороны и использовать ошибки соперника.

    Рекомендации для ставок:

    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90
    • Ничья – коэффициент 3.20

    Рекомендация: Тотал меньше 2.5 голов за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится минимальный счет или ничья.

    Рекомендация: 1:1 за коэффициент 6.00.

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    «Ворскла» – «Колос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    02.11.2024 11:22
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