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    • Прогноз на точный счет матча «Барселона» – «Эспаньол», Ла Лига, 3 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Барселона» – «Эспаньол», Ла Лига, 3 ноября 2024 года

    3 ноября на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» «Барселона» встретится с «Эспаньолом» в рамках 12-го тура Ла Лиги. Обе команды находятся в разной форме, что обещает интересное противостояние.

    «Барселона»

    Лидер чемпионата, «Барселона», с 30 очками возглавляет турнирную таблицу после 11 туров. Команда выиграла три последних матча, включая эффектную победу над «Реалом» (4:0). Роберт Левандовски продолжает блистать, забив 17 мячей в 14 матчах. За последние пять игр каталонцы забили 21 гол, демонстрируя высочайшую эффективность в атаке. Защитная линия тоже не подводит – пропущено всего 2 гола за те же пять матчей.

    Последние матчи «Барселоны»:

    «Эспаньол»

    Команда из Барселоны борется за выживание, занимая 17-е место с 10 очками. Последние результаты были нестабильными: поражение от «Севильи» (0:2) и разгромная победа в Кубке над «Сан-Тирсо» (4:0). Лучший бомбардир – Алехо Велис, забивший 4 гола в 12 матчах. В последних пяти матчах «Эспаньол» забил 7 голов, но оборона оставляет желать лучшего – 8 пропущенных мячей.

    Последние матчи «Эспаньола»:

    Личные встречи

    В очных противостояниях «Барселона» имеет значительное преимущество. За последние 10 матчей каталонцы не проиграли ни одной встречи «Эспаньолу». Последняя игра завершилась уверенной победой «Барселоны» со счетом 4:2. Тем не менее, в матчах бывают и неожиданные ничьи, что добавляет элемент непредсказуемости.

    Последние встречи:

    • «Эспаньол» 2:4 «Барселона»
    • «Барселона» 1:1 «Эспаньол»
    • «Эспаньол» 2:2 «Барселона»

    Статистика

    «Барселона»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 3.40, пропускает – 0.40
    • Забитые голы в последних 5 играх: 21
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 2
    • Серия забитых голов: 30 матчей подряд

    «Эспаньол»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 7
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Пропускает в 8 из 10 последних матчей

    Прогноз на матч «Барселона» – «Эспаньол»

    Учитывая текущую форму и доминирование «Барселоны», хозяева выглядят явными фаворитами. «Эспаньол», вероятно, сделает ставку на контратаки, но атака «Барселоны» в текущем состоянии способна разорвать любую оборону. Ожидается уверенная победа хозяев.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Барселоны» с форой (-1.5) – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.10

    Рекомендация: Победа «Барселоны» с форой (-1.5) за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет

    Ожидается убедительная победа хозяев.

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Барселоны» за 9.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.11.2024 10:34
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