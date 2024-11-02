3 ноября на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» «Барселона» встретится с «Эспаньолом» в рамках 12-го тура Ла Лиги. Обе команды находятся в разной форме, что обещает интересное противостояние.

«Барселона»

Лидер чемпионата, «Барселона», с 30 очками возглавляет турнирную таблицу после 11 туров. Команда выиграла три последних матча, включая эффектную победу над «Реалом» (4:0). Роберт Левандовски продолжает блистать, забив 17 мячей в 14 матчах. За последние пять игр каталонцы забили 21 гол, демонстрируя высочайшую эффективность в атаке. Защитная линия тоже не подводит – пропущено всего 2 гола за те же пять матчей.

Последние матчи «Барселоны»:

«Эспаньол»

Команда из Барселоны борется за выживание, занимая 17-е место с 10 очками. Последние результаты были нестабильными: поражение от «Севильи» (0:2) и разгромная победа в Кубке над «Сан-Тирсо» (4:0). Лучший бомбардир – Алехо Велис, забивший 4 гола в 12 матчах. В последних пяти матчах «Эспаньол» забил 7 голов, но оборона оставляет желать лучшего – 8 пропущенных мячей.

Последние матчи «Эспаньола»:

Личные встречи

В очных противостояниях «Барселона» имеет значительное преимущество. За последние 10 матчей каталонцы не проиграли ни одной встречи «Эспаньолу». Последняя игра завершилась уверенной победой «Барселоны» со счетом 4:2. Тем не менее, в матчах бывают и неожиданные ничьи, что добавляет элемент непредсказуемости.

Последние встречи:

Статистика

«Барселона»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 3.40, пропускает – 0.40

Забитые голы в последних 5 играх: 21

Пропущенные голы в последних 5 играх: 2

Серия забитых голов: 30 матчей подряд

«Эспаньол»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Пропускает в 8 из 10 последних матчей

Прогноз на матч «Барселона» – «Эспаньол»

Учитывая текущую форму и доминирование «Барселоны», хозяева выглядят явными фаворитами. «Эспаньол», вероятно, сделает ставку на контратаки, но атака «Барселоны» в текущем состоянии способна разорвать любую оборону. Ожидается уверенная победа хозяев.

Рекомендации для ставок:

Победа «Барселоны» с форой (-1.5) – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00

Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.10

Рекомендация: Победа «Барселоны» с форой (-1.5) за коэффициент 1.75.

Прогноз на точный счет

Ожидается убедительная победа хозяев.

Рекомендация: 3:1 в пользу «Барселоны» за 9.00.