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  • «Барселона» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

«Барселона» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

3 ноября 2024, 14:33
Барселона
03.11.2024, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 12 тур
3 : 1
Завершен
Эспаньол
12' Д. Ольмо 23' Рафинья 31' Д. Ольмо
63' Х. Пуадо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
6
Марк Касадо
ОП
8
Педри
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
(К) ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
(К) ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
26
Рафел Бауса
ЦП
18
Альваро Агуадо
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Барселона
13
Войцех Щесны
ВР
13
Андер Астралага
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
16
Гави
ЦП
7
Фермин Лопес
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
20
Пабло Торре
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Джастин Смит
ЦЗ
11
Пере Милья
ЛВ
37
Наджи Унювар
ЛВ
23
Антониу Рока
ПВ
33
Alex Almansa
ЦФ
9
Алехо Велис
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Валид Чеддира
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Пенья
3
Бальде
26
Мартинес
5
Кубарси
22
Форт
6
Касадо
8
Педри
10
Ямаль
20
Ольмо
11
Рафинья
9
Левандовски
4-2-2-2
1
Гарсия
23
Эль-Хилали
6
Кабрера
23
Техеро
15
Кумбула
33
Крал
20
Ромеро
26
Бауса
18
Агуадо
17
Каррерас
7
Пуадо
22
Форт
23
Кунде
23
Кунде
22
Форт
8
Педри
16
Гави
16
Гави
8
Педри
20
Ольмо
7
Лопес
7
Лопес
20
Ольмо
6
Касадо
21
де Йонг
21
де Йонг
6
Касадо
11
Рафинья
31
Фати
31
Фати
11
Рафинья
20
Ромеро
5
Оливан
5
Оливан
20
Ромеро
15
Кумбула
21
Гомес
21
Гомес
15
Кумбула
26
Бауса
14
Смит
14
Смит
26
Бауса
23
Эль-Хилали
37
Унювар
37
Унювар
23
Эль-Хилали
18
Агуадо
9
Чеддира
9
Чеддира
18
Агуадо
Остались в запасе
Барселона
Эспаньол
13
Войцех Щесны
ВР
13
Андер Астралага
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
20
Пабло Торре
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
11
Пере Милья
ЛВ
23
Антониу Рока
ПВ
33
Alex Almansa
ЦФ
9
Алехо Велис
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
13
Андер Астралага
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
20
Пабло Торре
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
11
Пере Милья
ЛВ
23
Антониу Рока
ПВ
33
Alex Almansa
ЦФ
9
Алехо Велис
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Барселона - Эспаньол
3
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
9
5
Нарушения
13
14
Офсайды
3
6
Количество передач
759
207
Сейвы
2
6
Точность передач %
91
67
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.43
0.97

Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Эспаньола», 12-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 18:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Эспаньол»

«Барселона» – «Эспаньол» смотреть онлайн 3 ноября

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Эспаньол Барселона
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