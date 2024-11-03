03.11.2024, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 12 тур
Испания. Примера, 12 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Барселона
Барселона
4-1-1-3-1
1
Пенья
3
Бальде
26
Мартинес
5
Кубарси
22
Форт
6
Касадо
8
Педри
10
Ямаль
20
Ольмо
11
Рафинья
9
Левандовски
4-2-2-2
1
Гарсия
23
Эль-Хилали
6
Кабрера
23
Техеро
15
Кумбула
33
Крал
20
Ромеро
26
Бауса
18
Агуадо
17
Каррерас
7
Пуадо
22
Форт
23
Кунде
23
Кунде
22
Форт
8
Педри
16
Гави
16
Гави
8
Педри
20
Ольмо
7
Лопес
7
Лопес
20
Ольмо
6
Касадо
21
де Йонг
21
де Йонг
6
Касадо
11
Рафинья
31
Фати
31
Фати
11
Рафинья
20
Ромеро
5
Оливан
5
Оливан
20
Ромеро
15
Кумбула
21
Гомес
21
Гомес
15
Кумбула
26
Бауса
14
Смит
14
Смит
26
Бауса
23
Эль-Хилали
37
Унювар
37
Унювар
23
Эль-Хилали
18
Агуадо
9
Чеддира
9
Чеддира
18
Агуадо
Остались в запасе
Барселона
Эспаньол
13
Войцех Щесны
ВР
13
Андер Астралага
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
20
Пабло Торре
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
11
Пере Милья
ЛВ
23
Антониу Рока
ПВ
33
Alex Almansa
ЦФ
9
Алехо Велис
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
13
Андер Астралага
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
20
Пабло Торре
АП
10
Пау Виктор
ЦФ
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
11
Пере Милья
ЛВ
23
Антониу Рока
ПВ
33
Alex Almansa
ЦФ
9
Алехо Велис
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Статистика матча Барселона - Эспаньол
3
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
9
5
Нарушения
13
14
Офсайды
3
6
Количество передач
759
207
Сейвы
2
6
Точность передач %
91
67
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
8
3
xG (ожидаемые голы)
1.43
0.97
Смотреть прямую трансляцию матча «Барселона» против «Эспаньола», 12-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 18:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Эспаньол»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»