Примера. «Барселона» выиграла дерби у «Эспаньола» (3:1), Ольмо сделал дубль

Дерби «Барселона» – «Эспаньол» в рамках 12-го тура чемпионата Испании закончилось со счетом 3:1.

В первом тайме сине-гранатовые забили три мяча. Дани Ольмо поразил ворота соперника на 12-й и 31-й минутах, а Рафинья отличился на 23-й. После перерыва бело-синие ушли от разгрома благодаря голу Хави Пуадо на 63-й минуте.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании с 33 очками после 12 туров. «Эспаньол» идет 17-м с 10 баллами.

Испания. Примера. 12-й тур

Барселона – Эспаньол – 3:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Ольмо, 12; 2:0 – Рафинья, 23; 3:0 – Ольмо, 31; 3:1 – Пуадо, 63.

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