Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    «Локомотив» – «Рубин»: прогноз на матч 14 тура РПЛ, 2 ноября

    В субботу, 2 ноября, в 14-м туре РПЛ сыграют «Локомотив» и «Рубин». Матч пройдет в Москве, начало – в 18:00 (мск).

    «Локомотив»

    Команда Михаила Галактионова находится на 3-й позиции в РПЛ, набрав 28 очков. «Локомотив» добыл 9 побед, 1 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 27:17.

    Последние результаты «Локомотива»:

    • 27.10.24 «Зенит» – «Локомотив» – 1:1 РПЛ;
    • 23.10.24 «Ростов» – «Локомотив» – 2:2, пен. 7:8 Кубок России;
    • 19.10.24 «Химки» – «Локомотив» – 2:0 РПЛ.

    «Рубин»

    «Рубин» набрал 18 очков и занимает 7-е место в таблице. Подопечные Рашида Рахимова добыли 5 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 16:20.

    Предыдущие результаты «Рубина»:

    Очные встречи

    • 20.04.24 «Рубин» – «Локомотив» – 1:1 РПЛ;
    • 01.11.23 «Локомотив» – «Рубин» – 3:0 Кубок России;
    • 08.08.23 «Рубин» – «Локомотив» – 0:1 Кубок России;
    • 22.07.23 «Локомотив» – «Рубин» – 2:2 РПЛ;
    • 08.05.22 «Локомотив» – «Рубин» – 1:0 РПЛ.

    Прогноз на матч «Локомотив» – «Рубин»

    «Локомотив» после непростого выездного турне возвращается на родной стадион, где обязан побеждать нестабильный казанский клуб. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.60.

    Новости по теме
    Генич начал репортаж исполнением песни «Привет с большого бодуна» 1
    Галактионов прокомментировал победу «Локо» над «Рубином» 1
    Обзор матча «Локомотив» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео) 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.11.2024 09:38
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ВАХА ZOV
    1730553150
    1:1 , мой прогноз на 16 00 .
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 