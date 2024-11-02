В субботу, 2 ноября, в 14-м туре РПЛ сыграют «Локомотив» и «Рубин». Матч пройдет в Москве, начало – в 18:00 (мск).
«Локомотив»
Команда Михаила Галактионова находится на 3-й позиции в РПЛ, набрав 28 очков. «Локомотив» добыл 9 побед, 1 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 27:17.
Последние результаты «Локомотива»:
- 27.10.24 «Зенит» – «Локомотив» – 1:1 РПЛ;
- 23.10.24 «Ростов» – «Локомотив» – 2:2, пен. 7:8 Кубок России;
- 19.10.24 «Химки» – «Локомотив» – 2:0 РПЛ.
«Рубин»
«Рубин» набрал 18 очков и занимает 7-е место в таблице. Подопечные Рашида Рахимова добыли 5 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 16:20.
Предыдущие результаты «Рубина»:
- 27.10.24 «Оренбург» – «Рубин» – 1:2 РПЛ;
- 23.10.24 «Акрон» – «Рубин» – 0:1 Кубок России;
- 20.10.24 «Рубин» – «Динамо» М – 0:4 РПЛ.
Очные встречи
- 20.04.24 «Рубин» – «Локомотив» – 1:1 РПЛ;
- 01.11.23 «Локомотив» – «Рубин» – 3:0 Кубок России;
- 08.08.23 «Рубин» – «Локомотив» – 0:1 Кубок России;
- 22.07.23 «Локомотив» – «Рубин» – 2:2 РПЛ;
- 08.05.22 «Локомотив» – «Рубин» – 1:0 РПЛ.
Прогноз на матч «Локомотив» – «Рубин»
«Локомотив» после непростого выездного турне возвращается на родной стадион, где обязан побеждать нестабильный казанский клуб. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.60.