В субботу, 2 ноября, в 14-м туре РПЛ сыграют «Локомотив» и «Рубин». Матч пройдет в Москве, начало – в 18:00 (мск).

«Локомотив»

Команда Михаила Галактионова находится на 3-й позиции в РПЛ, набрав 28 очков. «Локомотив» добыл 9 побед, 1 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 27:17.

Последние результаты «Локомотива»:

«Рубин»

«Рубин» набрал 18 очков и занимает 7-е место в таблице. Подопечные Рашида Рахимова добыли 5 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 16:20.

Предыдущие результаты «Рубина»:

Очные встречи

20.04.24 «Рубин» – «Локомотив» – 1:1 РПЛ;

01.11.23 «Локомотив» – «Рубин» – 3:0 Кубок России;

08.08.23 «Рубин» – «Локомотив» – 0:1 Кубок России;

22.07.23 «Локомотив» – «Рубин» – 2:2 РПЛ;

08.05.22 «Локомотив» – «Рубин» – 1:0 РПЛ.

Прогноз на матч «Локомотив» – «Рубин»

«Локомотив» после непростого выездного турне возвращается на родной стадион, где обязан побеждать нестабильный казанский клуб. Прогноз – П1 с коэффициентом 1.60.