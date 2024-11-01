Бодров: «Если мужчина не любит футбол, это генетический сбой»

Главный редактор «РБ Спорт», бывший пресс-атташе «Локомотива» Андрей Бодров высказался о мужчинах, которые не любят футбол.

«Я иногда получаю сообщения о нелюбви к футболу в переписке от некоторых близких друзей. Кандидаты, доктора наук, 40+. Есть такая категория мужчин, которая презрительно относится к футболу. Они искренне считают: собрались тупые потные мужики и гоняют мяч. И как можно с трибуны или по телевизору наблюдать, это ещe хуже, чем играть. Предпочитают футболу много чего – капоэйру, горные лыжи или настольный теннис.

Надо быть предельно толерантным к людям и не позволять себе резких суждений. Но порой мне кажется, что акцентированная нелюбовь мужчины к футболу есть генетический сбой и это надо корректировать», – считает Бодров.