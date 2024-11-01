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    • Бодров: «Если мужчина не любит футбол, это генетический сбой»

    Бодров: «Если мужчина не любит футбол, это генетический сбой»

    Главный редактор «РБ Спорт», бывший пресс-атташе «Локомотива» Андрей Бодров высказался о мужчинах, которые не любят футбол.

    «Я иногда получаю сообщения о нелюбви к футболу в переписке от некоторых близких друзей. Кандидаты, доктора наук, 40+. Есть такая категория мужчин, которая презрительно относится к футболу. Они искренне считают: собрались тупые потные мужики и гоняют мяч. И как можно с трибуны или по телевизору наблюдать, это ещe хуже, чем играть. Предпочитают футболу много чего – капоэйру, горные лыжи или настольный теннис.

    Надо быть предельно толерантным к людям и не позволять себе резких суждений. Но порой мне кажется, что акцентированная нелюбовь мужчины к футболу есть генетический сбой и это надо корректировать», – считает Бодров.

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    Источник: телеграм-канал Андрея Бодрова

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    01.11.2024 15:19
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    baggio80
    1730469683
    Идиот ты че несешь
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