2 ноября на стадионе «Водафон Парк» «Бешикташ» примет «Касымпашу» в рамках 11-го тура турецкой Суперлиги. Команды встречаются на фоне разных серий, что делает предстоящий матч интригующим для обеих сторон.

«Бешикташ»

«Бешикташ» уверенно идет на 4-м месте с 20 очками после 9 туров, и команда стремится к лидерским позициям. Чиро Иммобиле является ключевой фигурой атаки, забив 12 голов в 15 матчах сезона. «Бешикташ» демонстрирует стабильную результативность, забивая в каждом из последних 14 матчей Суперлиги. Их оборона, хоть и не безупречна, показывает неплохие результаты, пропуская всего 3 гола за последние 5 игр. На домашнем поле команда смотрится особенно мощно, выигрывая 8 из 10 последних домашних игр.

Последние матчи «Бешикташа»:

«Касымпаша»

«Касымпаша» пока занимает 10-е место с 11 очками и демонстрирует нестабильную игру. Лидер команды, Нуну Да Кошта, забил 4 мяча в этом сезоне, но команда испытывает трудности в обороне. Пропустив 8 голов за последние 5 игр, они нуждаются в улучшении защиты. Однако, «Касымпаша» на выезде играет уверенно, не проигрывая в последних пяти гостевых матчах.

Последние матчи «Касымпаши»:

Личные встречи

Последние очные матчи команд показывают непредсказуемый характер противостояний, в которых «Касымпаша» иногда демонстрирует способность удивлять. Так, в последних двух встречах они обыграли «Бешикташ» – 2:1 и 3:1. Тем не менее, традиционно «Бешикташ» имеет преимущество на своем поле.

Последние встречи:

Статистика

«Бешикташ»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия матчей с забитыми голами: 14 матчей

«Касымпаша»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Серия матчей без поражений в гостях: 5 матчей

Прогноз на матч «Бешикташ» – «Касымпаша»

С учетом текущей формы «Бешикташа», их домашних результатов и мотивации после поражения от «Галатасарая», команда должна сыграть более собранно и целеустремленно. «Касымпаша» имеет проблемы в обороне, что дает «Бешикташу» шанс на доминирование в атаке.

Рекомендации для ставок:

Победа «Бешикташа» – коэффициент 1.55

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Бешикташа» за коэффициент 1.55.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится уверенная победа «Бешикташа» с минимальным преимуществом.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Бешикташа» за 8.00.