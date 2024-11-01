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    • Прогноз на точный счет матча «Бешикташ» – «Касымпаша», Суперлига, 2 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Бешикташ» – «Касымпаша», Суперлига, 2 ноября 2024 года

    2 ноября на стадионе «Водафон Парк» «Бешикташ» примет «Касымпашу» в рамках 11-го тура турецкой Суперлиги. Команды встречаются на фоне разных серий, что делает предстоящий матч интригующим для обеих сторон.

    «Бешикташ»

    «Бешикташ» уверенно идет на 4-м месте с 20 очками после 9 туров, и команда стремится к лидерским позициям. Чиро Иммобиле является ключевой фигурой атаки, забив 12 голов в 15 матчах сезона. «Бешикташ» демонстрирует стабильную результативность, забивая в каждом из последних 14 матчей Суперлиги. Их оборона, хоть и не безупречна, показывает неплохие результаты, пропуская всего 3 гола за последние 5 игр. На домашнем поле команда смотрится особенно мощно, выигрывая 8 из 10 последних домашних игр.

    Последние матчи «Бешикташа»:

    «Касымпаша»

    «Касымпаша» пока занимает 10-е место с 11 очками и демонстрирует нестабильную игру. Лидер команды, Нуну Да Кошта, забил 4 мяча в этом сезоне, но команда испытывает трудности в обороне. Пропустив 8 голов за последние 5 игр, они нуждаются в улучшении защиты. Однако, «Касымпаша» на выезде играет уверенно, не проигрывая в последних пяти гостевых матчах.

    Последние матчи «Касымпаши»:

    Личные встречи

    Последние очные матчи команд показывают непредсказуемый характер противостояний, в которых «Касымпаша» иногда демонстрирует способность удивлять. Так, в последних двух встречах они обыграли «Бешикташ» – 2:1 и 3:1. Тем не менее, традиционно «Бешикташ» имеет преимущество на своем поле.

    Последние встречи:

    • «Касымпаша» 2:1 «Бешикташ»
    • «Бешикташ» 1:3 «Касымпаша»
    • «Касымпаша» 2:5 «Бешикташ»

    Статистика

    «Бешикташ»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
    • Серия матчей с забитыми голами: 14 матчей

    «Касымпаша»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 6
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
    • Серия матчей без поражений в гостях: 5 матчей

    Прогноз на матч «Бешикташ» – «Касымпаша»

    С учетом текущей формы «Бешикташа», их домашних результатов и мотивации после поражения от «Галатасарая», команда должна сыграть более собранно и целеустремленно. «Касымпаша» имеет проблемы в обороне, что дает «Бешикташу» шанс на доминирование в атаке.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Бешикташа» – коэффициент 1.55
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Бешикташа» за коэффициент 1.55.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом видится уверенная победа «Бешикташа» с минимальным преимуществом.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Бешикташа» за 8.00.

    Новости по теме
    «Бешикташ» – «Касымпаша»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    01.11.2024 11:52
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