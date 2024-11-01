2 ноября на стадионе «Водафон Парк» «Бешикташ» примет «Касымпашу» в рамках 11-го тура турецкой Суперлиги. Команды встречаются на фоне разных серий, что делает предстоящий матч интригующим для обеих сторон.
«Бешикташ»
«Бешикташ» уверенно идет на 4-м месте с 20 очками после 9 туров, и команда стремится к лидерским позициям. Чиро Иммобиле является ключевой фигурой атаки, забив 12 голов в 15 матчах сезона. «Бешикташ» демонстрирует стабильную результативность, забивая в каждом из последних 14 матчей Суперлиги. Их оборона, хоть и не безупречна, показывает неплохие результаты, пропуская всего 3 гола за последние 5 игр. На домашнем поле команда смотрится особенно мощно, выигрывая 8 из 10 последних домашних игр.
Последние матчи «Бешикташа»:
- «Галатасарай» 2:1 «Бешикташ»
- «Лион» 0:1 «Бешикташ»
- «Бешикташ» 2:0 «Коньяспор»
- «Газиантеп» 1:1 «Бешикташ»
- «Бешикташ» 1:3 «Айнтрахт Ф»
«Касымпаша»
«Касымпаша» пока занимает 10-е место с 11 очками и демонстрирует нестабильную игру. Лидер команды, Нуну Да Кошта, забил 4 мяча в этом сезоне, но команда испытывает трудности в обороне. Пропустив 8 голов за последние 5 игр, они нуждаются в улучшении защиты. Однако, «Касымпаша» на выезде играет уверенно, не проигрывая в последних пяти гостевых матчах.
Последние матчи «Касымпаши»:
- «Касымпаша» 1:4 «Самсунспор»
- «Аланьяспор» 1:2 «Касымпаша»
- «Касымпаша» 0:0 «Бодрум»
- «Галатасарай» 3:3 «Касымпаша»
- «Касымпаша» 0:0 «Антальяспор»
Личные встречи
Последние очные матчи команд показывают непредсказуемый характер противостояний, в которых «Касымпаша» иногда демонстрирует способность удивлять. Так, в последних двух встречах они обыграли «Бешикташ» – 2:1 и 3:1. Тем не менее, традиционно «Бешикташ» имеет преимущество на своем поле.
Последние встречи:
- «Касымпаша» 2:1 «Бешикташ»
- «Бешикташ» 1:3 «Касымпаша»
- «Касымпаша» 2:5 «Бешикташ»
Статистика
«Бешикташ»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.20
- Забитые голы в последних 5 играх: 6
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 6
- Серия матчей с забитыми голами: 14 матчей
«Касымпаша»:
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.20, пропускает – 1.60
- Забитые голы в последних 5 играх: 6
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 8
- Серия матчей без поражений в гостях: 5 матчей
Прогноз на матч «Бешикташ» – «Касымпаша»
С учетом текущей формы «Бешикташа», их домашних результатов и мотивации после поражения от «Галатасарая», команда должна сыграть более собранно и целеустремленно. «Касымпаша» имеет проблемы в обороне, что дает «Бешикташу» шанс на доминирование в атаке.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Бешикташа» – коэффициент 1.55
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Бешикташа» за коэффициент 1.55.
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятным исходом видится уверенная победа «Бешикташа» с минимальным преимуществом.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Бешикташа» за 8.00.