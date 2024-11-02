02.11.2024, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 11 тур
Турция. Суперлига, 11 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Бешикташ
Бешикташ
3-3-4
34
Гюнок
26
Масуаку
53
Топджу
2
Удуохай
83
Фернандеш
27
Ндур
6
Булут
27
Рафа
9
Иммобиле
90
Кылыксой
7
Мучи
3-2-1-2-2
1
5
Чифтпинар
58
Озкан
2
Винк
77
Родригес
12
Бен Уанес
10
Хайрадинович
7
Фалл
72
Барак
10
Да Кошта
24
53
Топджу
48
Учан
48
Учан
53
Топджу
7
Мучи
23
Мариу
23
Мариу
7
Мучи
27
Ндур
70
Келеш
70
Келеш
27
Ндур
10
Хайрадинович
18
Гюль
18
Гюль
10
Хайрадинович
72
Барак
88
Кафу
88
Кафу
72
Барак
24
35
Кара
35
Кара
24
12
Бен Уанес
7
Брекало
7
Брекало
12
Бен Уанес
Остались в запасе
Бешикташ
Касымпаша
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
25
Ali Emre Yanar
ВР
55
Yunus Emre Atakaya
ЦЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
80
Erdem Çetinkaya
ЦФ
23
Sinan Alkas
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
79
Эмреджан Терзи
ЛЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
73
Аль Мусрати
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
23
Мустафа Эрхан Хекимоглу
ЦФ
Остались в запасе
25
Ali Emre Yanar
ВР
55
Yunus Emre Atakaya
ЦЗ
29
Тайлан Утку Айдын
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
80
Erdem Çetinkaya
ЦФ
23
Sinan Alkas
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Бешикташ - Касымпаша
1
1
4
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
7
5
Нарушения
14
20
Офсайды
1
3
Количество передач
432
348
Сейвы
1
2
Точность передач %
78
70
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
2
5
xG (ожидаемые голы)
1.63
1.06
Смотреть прямую трансляцию матча «Бешикташ» против «Касымпаша», 11-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 ноября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бешикташ» – «Касымпаша»
- Матч можно посмотреть на канале «Megogo».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»