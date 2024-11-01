2 ноября на стадионе «ПреЗеро-Арена» «Хоффенхайм» принимает «Санкт-Паули» в рамках 9-го тура Бундеслиги. Оба клуба нуждаются в очках и постараются продемонстрировать максимальный уровень игры, чтобы улучшить свои позиции в нижней части таблицы.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» не проигрывает в последних трех матчах Бундеслиги и демонстрирует стабильность, однако все еще находится близко к зоне вылета, занимая 15-е место с 8 очками. Лидер команды, Андрей Крамарич, забил 5 голов в 11 матчах и, несомненно, постарается помочь хозяевам забить в предстоящей встрече. Однако проблемная оборона пропускает в среднем один гол за игру, что добавляет напряженности. Поддержка домашних трибун и более уверенная игра в атаке дают надежду на результативное выступление в этом матче.

Последние матчи «Хоффенхайма»:

«Санкт-Паули»

«Санкт-Паули» продолжает находиться в зоне вылета, занимая 16-е место с 5 очками. Команда не выигрывает уже пять матчей подряд и испытывает сложности как в атаке, так и в защите. Слабая результативность – лишь 5 голов за 5 игр – затрудняет борьбу за очки. Защита также подводит: в среднем пропускают 2.4 гола за игру, что будет играть на руку «Хоффенхайму» в предстоящей встрече.

Последние матчи «Санкт-Паули»:

Личные встречи

Очные встречи показывают преимущество «Хоффенхайма», который выиграл три из последних пяти матчей против «Санкт-Паули». Команды традиционно играют напряженно, но «Хоффенхайм» выглядит увереннее на своем поле и способен использовать проблемы гостей в обороне.

Последние встречи:

«Хоффенхайм» 2:2 «Санкт-Паули»

«Санкт-Паули» 1:2 «Хоффенхайм»

«Санкт-Паули» 0:1 «Хоффенхайм»

Статистика

«Хоффенхайм»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.2, пропускает – 1.0

Забитые голы в последних 5 играх: 6

Пропущенные голы в последних 5 играх: 5

«Санкт-Паули»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.0, пропускает – 2.4

Забитые голы в последних 5 играх: 5

Пропущенные голы в последних 5 играх: 12

Прогноз на матч «Хоффенхайм» – «Санкт-Паули»

«Хоффенхайм» смотрится более уверенно на своем поле и вряд ли допустит осечку против соперника с проблемами в обороне. «Санкт-Паули», скорее всего, сделает ставку на плотную защиту, но риск пропустить остается высоким. Ожидаем, что хозяева возьмут инициативу и смогут найти путь к воротам «Санкт-Паули».

Рекомендации для ставок:

Победа «Хоффенхайма» – коэффициент 1.80

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Хоффенхайма» за коэффициент 1.80

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – победа «Хоффенхайма» с минимальным преимуществом.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Хоффенхайма» за 8.00