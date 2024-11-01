2 ноября на стадионе «ПреЗеро-Арена» «Хоффенхайм» принимает «Санкт-Паули» в рамках 9-го тура Бундеслиги. Оба клуба нуждаются в очках и постараются продемонстрировать максимальный уровень игры, чтобы улучшить свои позиции в нижней части таблицы.
«Хоффенхайм»
«Хоффенхайм» не проигрывает в последних трех матчах Бундеслиги и демонстрирует стабильность, однако все еще находится близко к зоне вылета, занимая 15-е место с 8 очками. Лидер команды, Андрей Крамарич, забил 5 голов в 11 матчах и, несомненно, постарается помочь хозяевам забить в предстоящей встрече. Однако проблемная оборона пропускает в среднем один гол за игру, что добавляет напряженности. Поддержка домашних трибун и более уверенная игра в атаке дают надежду на результативное выступление в этом матче.
Последние матчи «Хоффенхайма»:
- «Хайденхайм» 0:0 «Хоффенхайм»
- «Хоффенхайм» 2:1 «Нюрнберг» (Кубок)
- «Порту» 2:0 «Хоффенхайм» (Лига Европы)
- «Хоффенхайм» 3:1 «Бохум»
- «Штутгарт» 1:1 «Хоффенхайм»
«Санкт-Паули»
«Санкт-Паули» продолжает находиться в зоне вылета, занимая 16-е место с 5 очками. Команда не выигрывает уже пять матчей подряд и испытывает сложности как в атаке, так и в защите. Слабая результативность – лишь 5 голов за 5 игр – затрудняет борьбу за очки. Защита также подводит: в среднем пропускают 2.4 гола за игру, что будет играть на руку «Хоффенхайму» в предстоящей встрече.
Последние матчи «Санкт-Паули»:
- «Санкт-Паули» 0:0 «Вольфсбург»
- «РБ Лейпциг» 4:2 «Санкт-Паули» (Кубок)
- «Боруссия Д» 2:1 «Санкт-Паули»
- «Санкт-Паули» 0:3 «Майнц»
- «Ганновер» 3:2 «Санкт-Паули» (товарищеский матч)
Личные встречи
Очные встречи показывают преимущество «Хоффенхайма», который выиграл три из последних пяти матчей против «Санкт-Паули». Команды традиционно играют напряженно, но «Хоффенхайм» выглядит увереннее на своем поле и способен использовать проблемы гостей в обороне.
Последние встречи:
- «Хоффенхайм» 2:2 «Санкт-Паули»
- «Санкт-Паули» 1:2 «Хоффенхайм»
- «Санкт-Паули» 0:1 «Хоффенхайм»
Статистика
«Хоффенхайм»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.2, пропускает – 1.0
- Забитые голы в последних 5 играх: 6
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 5
«Санкт-Паули»
- Среднее количество голов за матч: забивает – 1.0, пропускает – 2.4
- Забитые голы в последних 5 играх: 5
- Пропущенные голы в последних 5 играх: 12
Прогноз на матч «Хоффенхайм» – «Санкт-Паули»
«Хоффенхайм» смотрится более уверенно на своем поле и вряд ли допустит осечку против соперника с проблемами в обороне. «Санкт-Паули», скорее всего, сделает ставку на плотную защиту, но риск пропустить остается высоким. Ожидаем, что хозяева возьмут инициативу и смогут найти путь к воротам «Санкт-Паули».
Рекомендации для ставок:
- Победа «Хоффенхайма» – коэффициент 1.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «Хоффенхайма» за коэффициент 1.80
Прогноз на точный счет
Наиболее вероятный исход – победа «Хоффенхайма» с минимальным преимуществом.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Хоффенхайма» за 8.00