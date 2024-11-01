2 ноября «Вулверхэмптон» принимает «Кристал Пэлас» на стадионе «Молинью» в рамках 10-го тура Премьер-лиги. Оба коллектива сейчас находятся в поисках стабильности, что обещает интересный матч, в котором каждый из соперников постарается использовать свои сильные стороны.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» переживает нелегкий период, занимая предпоследнее место в турнирной таблице с 2 очками. Команда не выигрывала уже 12 матчей подряд, что явно сказывается на еe положении. При этом «Вулверхэмптон» регулярно забивает, а Матеус Кунья, лучший бомбардир с четырьмя мячами, продолжает быть одной из ключевых фигур в атаке. Однако слабость обороны остается главным недостатком – в последних пяти матчах «волки» пропустили 14 голов, что делает защиту главной проблемой команды.

Последние матчи «Вулверхэмптона»:

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» также не может похвастаться стабильностью и занимает 17-е место с 6 очками. Жан-Филипп Матета, забивший 5 голов, стабильно приносит результат, однако команде не всегда удается поддерживать надежный уровень обороны. В последних пяти играх «Кристал Пэлас» пропустил 5 голов, но победа над «Тоттенхэмом» (1:0) в предыдущем туре может послужить дополнительным стимулом для команды, чтобы закрепить успех и попытаться обойти «Вулверхэмптон» на их поле.

Последние матчи «Кристал Пэлас»:

Личные встречи

Последние очные встречи показывают заметное преимущество «Кристал Пэлас» – команда одержала три победы подряд. Однако «Вулверхэмптон» забивает в пяти последних матчах против «Кристал Пэлас», что может добавить уверенности хозяевам.

Последние встречи:

Статистика

«Вулверхэмптон»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.80

Не выигрывает 12 матчей подряд

Пропускает в последних 21 матчах

«Кристал Пэлас»

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.00

Побеждает в 3 последних очных встречах

Пропустил 5 голов в последних 5 играх

Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Кристал Пэлас»

С учетом текущей формы команд и проблем «Вулверхэмптона» в обороне, вероятно, что игра пройдет в достаточно открытом стиле, с шансами для обеих сторон. «Кристал Пэлас», имея преимущество в личных встречах и находясь в лучшем турнирном положении, выглядит предпочтительнее.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85

Победа «Кристал Пэлас» – коэффициент 2.40

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Кристал Пэлас» за коэффициент 2.40.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный исход – победа гостей в напряженном матче.Рекомендация: 1:2 в пользу «Кристал Пэлас» за 7.50.