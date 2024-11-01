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    • Прогноз на точный счет матча «Вулверхэмптон» – «Кристал Пэлас», Премьер-лига, 02 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Вулверхэмптон» – «Кристал Пэлас», Премьер-лига, 02 ноября 2024 года

    2 ноября «Вулверхэмптон» принимает «Кристал Пэлас» на стадионе «Молинью» в рамках 10-го тура Премьер-лиги. Оба коллектива сейчас находятся в поисках стабильности, что обещает интересный матч, в котором каждый из соперников постарается использовать свои сильные стороны.

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» переживает нелегкий период, занимая предпоследнее место в турнирной таблице с 2 очками. Команда не выигрывала уже 12 матчей подряд, что явно сказывается на еe положении. При этом «Вулверхэмптон» регулярно забивает, а Матеус Кунья, лучший бомбардир с четырьмя мячами, продолжает быть одной из ключевых фигур в атаке. Однако слабость обороны остается главным недостатком – в последних пяти матчах «волки» пропустили 14 голов, что делает защиту главной проблемой команды.

    Последние матчи «Вулверхэмптона»:

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» также не может похвастаться стабильностью и занимает 17-е место с 6 очками. Жан-Филипп Матета, забивший 5 голов, стабильно приносит результат, однако команде не всегда удается поддерживать надежный уровень обороны. В последних пяти играх «Кристал Пэлас» пропустил 5 голов, но победа над «Тоттенхэмом» (1:0) в предыдущем туре может послужить дополнительным стимулом для команды, чтобы закрепить успех и попытаться обойти «Вулверхэмптон» на их поле.

    Последние матчи «Кристал Пэлас»:

    Личные встречи

    Последние очные встречи показывают заметное преимущество «Кристал Пэлас» – команда одержала три победы подряд. Однако «Вулверхэмптон» забивает в пяти последних матчах против «Кристал Пэлас», что может добавить уверенности хозяевам.

    Последние встречи:

    • «Кристал Пэлас» 3:1 «Вулверхэмптон»
    • «Вулверхэмптон» 1:3 «Кристал Пэлас»
    • «Кристал Пэлас» 3:2 «Вулверхэмптон»

    Статистика

    «Вулверхэмптон»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.60, пропускает – 2.80
    • Не выигрывает 12 матчей подряд
    • Пропускает в последних 21 матчах

    «Кристал Пэлас»

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.80, пропускает – 1.00
    • Побеждает в 3 последних очных встречах
    • Пропустил 5 голов в последних 5 играх

    Прогноз на матч «Вулверхэмптон» – «Кристал Пэлас»

    С учетом текущей формы команд и проблем «Вулверхэмптона» в обороне, вероятно, что игра пройдет в достаточно открытом стиле, с шансами для обеих сторон. «Кристал Пэлас», имея преимущество в личных встречах и находясь в лучшем турнирном положении, выглядит предпочтительнее.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Победа «Кристал Пэлас» – коэффициент 2.40
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Кристал Пэлас» за коэффициент 2.40.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный исход – победа гостей в напряженном матче.Рекомендация: 1:2 в пользу «Кристал Пэлас» за 7.50.

    Источник: «Бомбардир»

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    01.11.2024 10:44
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