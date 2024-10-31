Два бразильца могут покинуть «Зенит», Гонду предлагали «Спартаку», русская песня в анонсе «Аталанты» и другие новости

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Юран готов возглавить «Спортинг» – Мостовой попросился в его тренерский штаб

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«Аталанта» анонсировала матч Серии А песней «Привет с большого бодуна» – есть реакция солиста группы «Дюна»

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