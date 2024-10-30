Мостовой: «Спартак» должен быть в тройке»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о перспективах красно-белых в РПЛ.

– Я всегда говорил перед сезоном: я смотрю состав, все-равно, играют же футболисты. Это как в театре – актeры, понимаешь? Наших футболистов, кончено, нельзя назвать актeрами, поэтому я говорю: «Спартак» с этим составом, со всем, что его окружает, – они должны быть в тройке.

К сожалению, этого не происходит, но они должны быть в тройке, потому что «Локомотив» я не вижу в тройке, они молодцы, но все равно как-то по футбольному «Спартак» сильнее, «Динамо» тоже, не говорю уже про «Краснодар».

– Проблема результатов «Спартака» – это ошибки тренера или не хватает качественных исполнителей?

– Давайте так не будем, команда приблизилась к четвeртому месту после этой победы, в принципе. Если они ЦСКА обыграют, то могут обогнать их в таблице.