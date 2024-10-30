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Мостовой: «Спартак» должен быть в тройке»

30 октября 2024, 09:40
9

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о перспективах красно-белых в РПЛ.

– Я всегда говорил перед сезоном: я смотрю состав, все-равно, играют же футболисты. Это как в театре – актeры, понимаешь? Наших футболистов, кончено, нельзя назвать актeрами, поэтому я говорю: «Спартак» с этим составом, со всем, что его окружает, – они должны быть в тройке.

К сожалению, этого не происходит, но они должны быть в тройке, потому что «Локомотив» я не вижу в тройке, они молодцы, но все равно как-то по футбольному «Спартак» сильнее, «Динамо» тоже, не говорю уже про «Краснодар».

– Проблема результатов «Спартака» – это ошибки тренера или не хватает качественных исполнителей?

– Давайте так не будем, команда приблизилась к четвeртому месту после этой победы, в принципе. Если они ЦСКА обыграют, то могут обогнать их в таблице.

  • «Спартак» занимает в РПЛ 6-е место с 22 очками после 13 матчей.
  • Команда отстает на 2 очка от ЦСКА, с которым сыграет в 14-м туре.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
Комментарии (9)
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WILDLING_HRUNDEL
1730273032
Печенек не хватит
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Серый212918
1730273355
А он прощает всем, кому он должен.
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theonewhoisnotafraidofyou
1730274158
Ага, по "серединке"
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Лицом_на_клаве
1730274441
Мечтать не вредно! Кто же их туда пустит? Как минимум 5 команд будут против! ))))))
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k611
1730277856
Игра покажет.
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Cleaner
1730282318
Спартак должен быть в тройке, которая борется за выживание! Ну Ржу ни могу!!!...)))
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Январь 59
1730284866
Не имею ничего против, лишь бы Краснодар был первым.
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Александр.Т.
1730287344
Да состав у Спартака не в топ три рпл , где он увидел в Спартаке футболистов что они должны брать третье место? Да они могут обыграть Динамо но так де могут проиграть и Рубину например
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алдан2014
1730290799
Мостовой ...что с тобой? Они же мяч ,не то што чеканить,пнуть нормально не могут. Ошибки при приеме,передаче. Последние матчи позор.
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