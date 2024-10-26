27 октября 2024 года в 14:30 в рамках 13-го тура Российской Премьер-лиги состоится матч между «Химками» и «Динамо».

Команда занимает 13-е место с 11 очками после 12 матчей, имея 2 победы, 5 ничьих и 5 поражений. «Химки» забили 11 голов и пропустили 20.

Последние три матча «Химок»:

«Динамо» на 5-й строчке турнирной таблицы с 23 очками. У команды 7 побед, 2 ничьи и 3 поражения, они забили 23 и пропустили 12 голов.

Последние три матча «Динамо»:

Очные встречи «Химки» – «Динамо»

06.05.23 «Химки» – «Динамо» 0:1;

12.02.23 «Динамо» – «Химки» 4:2;

29.10.22 «Динамо» – «Химки» 6:1.

Прогноз на матч «Химки» – «Динамо»

Химчане в предстоящей встрече – аутсайдер поединка. Московское «Динамо» пребывает в неплохой игровой форме и наверняка сможет обыграть соперника. Наш прогноз – победа «Динамо» (1.85).