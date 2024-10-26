27 октября 2024 года в 14:30 в рамках 13-го тура Российской Премьер-лиги состоится матч между «Химками» и «Динамо».
«Химки»
Команда занимает 13-е место с 11 очками после 12 матчей, имея 2 победы, 5 ничьих и 5 поражений. «Химки» забили 11 голов и пропустили 20.
Последние три матча «Химок»:
- 23.10.24 «Оренбург» – «Химки» 2:0;
- 19.10.24 «Химки» – «Локомотив» 2:0;
- 06.10.24 «Краснодар» – «Химки» 4:0.
«Динамо»
«Динамо» на 5-й строчке турнирной таблицы с 23 очками. У команды 7 побед, 2 ничьи и 3 поражения, они забили 23 и пропустили 12 голов.
Последние три матча «Динамо»:
- 20.10.24 «Рубин» – «Динамо» 0:4;
- 06.10.24 «Динамо» – ЦСКА 1:2;
- 04.10.24 «Крылья Советов» – «Динамо» 3:6.
Очные встречи «Химки» – «Динамо»
- 06.05.23 «Химки» – «Динамо» 0:1;
- 12.02.23 «Динамо» – «Химки» 4:2;
- 29.10.22 «Динамо» – «Химки» 6:1.
Прогноз на матч «Химки» – «Динамо»
Химчане в предстоящей встрече – аутсайдер поединка. Московское «Динамо» пребывает в неплохой игровой форме и наверняка сможет обыграть соперника. Наш прогноз – победа «Динамо» (1.85).