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    • «СКА-Хабаровск» – «Черноморец»: прогноз на матч 16 тура Первой лиги, 26 октября

    «СКА-Хабаровск» – «Черноморец»: прогноз на матч 16 тура Первой лиги, 26 октября

    В субботу, 26 октября, в 16-м туре Первой лиги сыграют СКА-Хабаровск и «Черноморец». Матч пройдет в Хабаровске, начало – в 9:00 (мск).

    СКА-Хабаровск

    Команда Алексея Поддубского набрала 18 очков и находится на 12-м месте. СКА добыл 4 победы, 6 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей – 18:25.

    Последние результаты СКА в Первой лиге:

    • 20.10.24 СКА-Хабаровск – «Урал» – 3:3;
    • 13.10.24 «Ротор» – СКА-Хабаровск – 1:1;
    • 05.10.24 «Уфа» – СКА-Хабаровск – 3:3.

    «Черноморец»

    «Черноморец» набрал 24 очка и занимает 5-е место. Подопечные Олега Василенко добыли 7 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 21:17.

    Предыдущие результаты «Черноморца» в Первой лиге:

    Очные встречи

    • 10.03.24 «Черноморец» – СКА-Хабаровск – 3:0;
    • 20.08.23 СКА-Хабаровск – «Черноморец» – 0:0;
    • 30.09.20 «Черноморец» – СКА-Хабаровск – 1:3;
    • 08.05.12 «Черноморец» – СКА-Хабаровск – 1:2;
    • 22.08.11 «Черноморец» – СКА-Хабаровск – 2:1.

    Прогноз на матч СКА Хабаровск – «Черноморец»

    СКА в нынешнем сезоне потерпел лишь 1 поражение дома и не намерен дарить 3 очка гостям из Новороссийска. Прогноз – Ф1 (0) с коэффициентом 1.82.

    Источник: «Бомбардир»

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