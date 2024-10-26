В субботу, 26 октября, в 16-м туре Первой лиги сыграют СКА-Хабаровск и «Черноморец». Матч пройдет в Хабаровске, начало – в 9:00 (мск).

СКА-Хабаровск

Команда Алексея Поддубского набрала 18 очков и находится на 12-м месте. СКА добыл 4 победы, 6 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей – 18:25.

Последние результаты СКА в Первой лиге:

«Черноморец»

«Черноморец» набрал 24 очка и занимает 5-е место. Подопечные Олега Василенко добыли 7 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 21:17.

Предыдущие результаты «Черноморца» в Первой лиге:

Очные встречи

10.03.24 «Черноморец» – СКА-Хабаровск – 3:0;

20.08.23 СКА-Хабаровск – «Черноморец» – 0:0;

30.09.20 «Черноморец» – СКА-Хабаровск – 1:3;

08.05.12 «Черноморец» – СКА-Хабаровск – 1:2;

22.08.11 «Черноморец» – СКА-Хабаровск – 2:1.

Прогноз на матч СКА Хабаровск – «Черноморец»

СКА в нынешнем сезоне потерпел лишь 1 поражение дома и не намерен дарить 3 очка гостям из Новороссийска. Прогноз – Ф1 (0) с коэффициентом 1.82.