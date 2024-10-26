В субботу, 26 октября, в 16-м туре Первой лиги сыграют «Балтика» и «Урал». Матч пройдет в Калининграде, начало – в 19:00 (мск).
«Балтика»
Команда Андрея Талалаева набрала 27 очков и располагается на 2-й строчке. «Балтика» добыла 7 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения, разница мячей – 17:10.
Последние результаты «Балтики»:
- 20.10.24 «Шинник» – «Балтика» – 1:3 Первая лига;
- 16.10.24 «Торпедо» М – «Балтика» – 0:4 Кубок России;
- 13.10.24 «Алания» – «Балтика» – 0:2 Первая лига.
«Урал»
«Урал» набрал 26 очков и занимает 4-е место. Подопечные Евгения Аверьянова добыли 7 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 22:15.
Предыдущие результаты «Урала»:
- 20.10.24 СКА Хабаровск – «Урал» – 3:3 Первая лига;
- 15.10.24 «Сокол» – «Урал» – 1:3 Кубок России;
- 12.10.24 «Урал» – «Тюмень» – 1:0 Первая лига.
Очные встречи
- 06.05.24 «Урал» – «Балтика» – 2:1;
- 19.08.23 «Балтика» – «Урал» – 0:1;
- 22.04.13 «Урал» – «Балтика» – 1:0;
- 21.09.12 «Балтика» – «Урал» – 0:2;
- 29.08.11 «Балтика» – «Урал» – 2:2.
Прогноз на матч «Балтика» – «Урал»
«Урал» имеет перевес в очных встречах над «Балтикой», но калининградцы сейчас надежны в защите. Ожидается равная игра с минимальным количеством голов. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.65.