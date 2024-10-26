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    • «Балтика» – «Урал»: прогноз на матч 16 тура Первой лиги, 26 октября

    «Балтика» – «Урал»: прогноз на матч 16 тура Первой лиги, 26 октября

    В субботу, 26 октября, в 16-м туре Первой лиги сыграют «Балтика» и «Урал». Матч пройдет в Калининграде, начало – в 19:00 (мск).

    «Балтика»

    Команда Андрея Талалаева набрала 27 очков и располагается на 2-й строчке. «Балтика» добыла 7 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения, разница мячей – 17:10.

    Последние результаты «Балтики»:

    «Урал»

    «Урал» набрал 26 очков и занимает 4-е место. Подопечные Евгения Аверьянова добыли 7 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 22:15.

    Предыдущие результаты «Урала»:

    • 20.10.24 СКА Хабаровск – «Урал» – 3:3 Первая лига;
    • 15.10.24 «Сокол» – «Урал» – 1:3 Кубок России;
    • 12.10.24 «Урал» – «Тюмень» – 1:0 Первая лига.

    Очные встречи

    • 06.05.24 «Урал» – «Балтика» – 2:1;
    • 19.08.23 «Балтика» – «Урал» – 0:1;
    • 22.04.13 «Урал» – «Балтика» – 1:0;
    • 21.09.12 «Балтика» – «Урал» – 0:2;
    • 29.08.11 «Балтика» – «Урал» – 2:2.

    Прогноз на матч «Балтика» – «Урал»

    «Урал» имеет перевес в очных встречах над «Балтикой», но калининградцы сейчас надежны в защите. Ожидается равная игра с минимальным количеством голов. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.65.

    Источник: «Бомбардир»

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