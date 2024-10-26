В субботу, 26 октября, в 16-м туре Первой лиги сыграют «Балтика» и «Урал». Матч пройдет в Калининграде, начало – в 19:00 (мск).

«Балтика»

Команда Андрея Талалаева набрала 27 очков и располагается на 2-й строчке. «Балтика» добыла 7 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения, разница мячей – 17:10.

Последние результаты «Балтики»:

20.10.24 «Шинник» – «Балтика» – 1:3 Первая лига;

16.10.24 «Торпедо» М – «Балтика» – 0:4 Кубок России;

13.10.24 «Алания» – «Балтика» – 0:2 Первая лига.

«Урал»

«Урал» набрал 26 очков и занимает 4-е место. Подопечные Евгения Аверьянова добыли 7 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 22:15.

Предыдущие результаты «Урала»:

20.10.24 СКА Хабаровск – «Урал» – 3:3 Первая лига;

15.10.24 «Сокол» – «Урал» – 1:3 Кубок России;

12.10.24 «Урал» – «Тюмень» – 1:0 Первая лига.

Очные встречи

06.05.24 «Урал» – «Балтика» – 2:1;

19.08.23 «Балтика» – «Урал» – 0:1;

22.04.13 «Урал» – «Балтика» – 1:0;

21.09.12 «Балтика» – «Урал» – 0:2;

29.08.11 «Балтика» – «Урал» – 2:2.

Прогноз на матч «Балтика» – «Урал»

«Урал» имеет перевес в очных встречах над «Балтикой», но калининградцы сейчас надежны в защите. Ожидается равная игра с минимальным количеством голов. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.65.