26.10.2024, суббота, 19:00
Россия. Первая лига, 16 тур
Россия. Первая лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Балтика
Балтика
2-2-3-1-2
39
Бориско
2
Варатынов
25
Андраде
5
Осипов
8
Мендель
96
Мохаммад
10
Петров
17
Ковалев
19
Пряхин
11
Эльдарушев
99
Лисакович
3-3-2-2
99
Арапов
3
Гогличидзе
2
Бегич
53
Бардачев
22
Бевеев
8
Аюпов
14
Мосин
33
Мишкич
5
Егорычев
11
Ионов
10
Бикфалви
17
Ковалев
7
Маляров
7
Маляров
17
Ковалев
99
Лисакович
57
Бегун
57
Бегун
99
Лисакович
11
Эльдарушев
14
Аппаев
14
Аппаев
11
Эльдарушев
96
Мохаммад
17
Саусь
17
Саусь
96
Мохаммад
14
Мосин
97
Ишков
97
Ишков
14
Мосин
11
Ионов
11
Порохов
11
Порохов
11
Ионов
22
Бевеев
34
Маргасов
34
Маргасов
22
Бевеев
8
Аюпов
6
Сунгатулин
6
Сунгатулин
8
Аюпов
Остались в запасе
Балтика
Урал
10
Алекс Фернандес
ПВ
17
Иван Зазвонкин
АП
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
43
Денис Терентьев
ПЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
71
Илья Свинов
ВР
Главный тренер
Андрей Талалаев
71
Алексей Мамин
ВР
86
Иван Кузнецов
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
18
Никита Морозов
АП
27
Иван Чудин
ЦП
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Остались в запасе
10
Алекс Фернандес
ПВ
17
Иван Зазвонкин
АП
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
43
Денис Терентьев
ПЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
71
Илья Свинов
ВР
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
86
Иван Кузнецов
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
18
Никита Морозов
АП
27
Иван Чудин
ЦП
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Статистика матча Балтика - Урал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Урала», 16-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»