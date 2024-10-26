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  • «Балтика» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2024

«Балтика» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2024

26 октября 2024, 17:50
Балтика
26.10.2024, суббота, 19:00
Россия. Первая лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Урал
40' В. Лисакович 58' С. Варатынов
7' А. Егорычев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
5
Александр Осипов
ОП
8
Андрей Мендель
ОП
96
Амир Мохаммад
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
19
Сергей Пряхин
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
11
Абу-Саид Эльдарушев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Балтика
71
Илья Свинов
ВР
57
Дмитрий Бегун
ЛЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
17
Иван Зазвонкин
АП
17
Владислав Саусь
АП
10
Алекс Фернандес
ПВ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
86
Иван Кузнецов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
97
Илья Ишков
АП
18
Никита Морозов
АП
11
Илья Порохов
ПВ
2-2-3-1-2
39
Бориско
2
Варатынов
25
Андраде
5
Осипов
8
Мендель
96
Мохаммад
10
Петров
17
Ковалев
19
Пряхин
11
Эльдарушев
99
Лисакович
3-3-2-2
99
Арапов
3
Гогличидзе
2
Бегич
53
Бардачев
22
Бевеев
8
Аюпов
14
Мосин
33
Мишкич
5
Егорычев
11
Ионов
10
Бикфалви
17
Ковалев
7
Маляров
7
Маляров
17
Ковалев
99
Лисакович
57
Бегун
57
Бегун
99
Лисакович
11
Эльдарушев
14
Аппаев
14
Аппаев
11
Эльдарушев
96
Мохаммад
17
Саусь
17
Саусь
96
Мохаммад
14
Мосин
97
Ишков
97
Ишков
14
Мосин
11
Ионов
11
Порохов
11
Порохов
11
Ионов
22
Бевеев
34
Маргасов
34
Маргасов
22
Бевеев
8
Аюпов
6
Сунгатулин
6
Сунгатулин
8
Аюпов
Остались в запасе
Балтика
Урал
10
Алекс Фернандес
ПВ
17
Иван Зазвонкин
АП
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
43
Денис Терентьев
ПЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
71
Илья Свинов
ВР
Главный тренер
Андрей Талалаев
71
Алексей Мамин
ВР
86
Иван Кузнецов
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
18
Никита Морозов
АП
27
Иван Чудин
ЦП
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Остались в запасе
10
Алекс Фернандес
ПВ
17
Иван Зазвонкин
АП
59
Тигран Аванесян
ОП
18
Николай Титков
ЦП
43
Денис Терентьев
ПЗ
4
Илья Калачев
ЦЗ
39
Кирилл Степанов
ЦФ
71
Илья Свинов
ВР
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
86
Иван Кузнецов
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
4
Артур Юсупов
ЦП
18
Никита Морозов
АП
27
Иван Чудин
ЦП
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Статистика матча Балтика - Урал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Урала», 16-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Урал»

«Балтика» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Урал Балтика
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