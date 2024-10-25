Экс-комментатора «Матч ТВ» Андронова забанили в телеграме – известна причина

Аккаунт бывшего комментатора «Матч ТВ» Алексея Андронова забанен в телеграме. Причина – пиратское видео.
«Между тем, коллегу Андронова забанили в телеграме. Пару недель назад Леха использовал в своем посте два секундных видео из второй Бундеслиги...
Вроде ничего страшного, но у этих видео был правообладатель, некая мексиканская вещательная компания, которая накатала в телеграм жалобу. Само видео уже удалено, но этого мало. Теперь Леха ждет, когда телеграм получит от мексиканцев бумагу, что у них к Лехе нет претензий. Вот такая история.
Вспомнил шутку из старого вестерна с Джоном Уэйном: «Никогда не шути с мексиканцами, дружище!» – написал по ситуации комментатор Алексей Дурново.
- Андронов работал на «Матч ТВ», пока его не отстранили за антироссийские высказывания.
- До «Матч ТВ» журналист комментировал на «НТВ-Плюс».
- Андронов дважды признавался лучшим комментатором года в России.