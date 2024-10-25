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    • Экс-комментатора «Матч ТВ» Андронова забанили в телеграме – известна причина

    Экс-комментатора «Матч ТВ» Андронова забанили в телеграме – известна причина

    Аккаунт бывшего комментатора «Матч ТВ» Алексея Андронова забанен в телеграме. Причина – пиратское видео.

    «Между тем, коллегу Андронова забанили в телеграме. Пару недель назад Леха использовал в своем посте два секундных видео из второй Бундеслиги...

    Вроде ничего страшного, но у этих видео был правообладатель, некая мексиканская вещательная компания, которая накатала в телеграм жалобу. Само видео уже удалено, но этого мало. Теперь Леха ждет, когда телеграм получит от мексиканцев бумагу, что у них к Лехе нет претензий. Вот такая история.

    Вспомнил шутку из старого вестерна с Джоном Уэйном: «Никогда не шути с мексиканцами, дружище!» – написал по ситуации комментатор Алексей Дурново.

    • Андронов работал на «Матч ТВ», пока его не отстранили за антироссийские высказывания.
    • До «Матч ТВ» журналист комментировал на «НТВ-Плюс».
    • Андронов дважды признавался лучшим комментатором года в России.

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    Источник: телеграм-канал Алексея Дурново

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    Сегодня, 14:34
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    Комментарии (2)
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    The only one
    1729856480
    Типа на Бомбе не банят по беспределу...
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    ...уефан
    1729856851
    ...ну, так если вдумчиво пошарить по телегеным каналам, банить через одного можно...
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