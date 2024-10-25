Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Астон Вилла» – «Борнмут», Премьер-лига Англии, 26 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Астон Вилла» – «Борнмут», Премьер-лига Англии, 26 октября 2024 года

    26 октября 2024 года на стадионе «Вилла Парк» состоится матч 9 тура Премьер-лиги Англии между «Астон Вилла» и «Борнмутом». Обе команды будут стремиться улучшить свои позиции в турнирной таблице, и этот матч станет важным испытанием для обеих сторон.

    «Астон Вилла»

    «Астон Вилла» уверенно занимает 4-е место в Премьер-лиге с 17 очками после 8 туров. Команда находится в хорошей форме, не проигрывая на протяжении 6 последних матчей в турнире. В последних 5 играх они забили 8 голов и пропустили лишь 3, что говорит о сбалансированной игре как в атаке, так и в защите. Лучший бомбардир команды – Джон Дуран, забивший 7 голов в 12 матчах.

    Последние матчи «Астон Виллы»:

    «Борнмут»

    «Борнмут» занимает 11-е место с 11 очками после 8 туров. Команда показывает нестабильные результаты, чередуя победы и поражения. В последних 5 матчах «Борнмут» забил 5 голов и пропустил 6, демонстрируя средние показатели в атаке и обороне. Энтойн Семеньо – лучший бомбардир команды с 3 голами в 9 играх. В гостевых матчах «Борнмут» испытывает трудности, что может повлиять на их игру против «Астон Виллы».

    Последние матчи «Борнмута»:

    Личные встречи

    В последних встречах «Астон Вилла» имеет преимущество над «Борнмутом». В трех последних матчах между этими командами «Астон Вилла» забивала. Важно отметить, что на домашней арене «Вилла» часто добивается положительных результатов в играх против «Борнмута».

    Последние встречи:

    • «Астон Вилла» 3:1 «Борнмут» (21.04.2024)
    • «Борнмут» 2:2 «Астон Вилла» (03.12.2023)
    • «Астон Вилла» 3:0 «Борнмут» (18.03.2023)

    Статистика

    «Астон Вилла»:

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

    «Борнмут»:

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

    Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Борнмут»

    Учитывая текущую форму команд и статистику личных встреч, «Астон Вилла» выглядит явным фаворитом. Команда стабильно выступает дома и демонстрирует уверенную игру как в атаке, так и в обороне. «Борнмут» же испытывает трудности в гостевых матчах и может столкнуться с проблемами в организации игры против сильного соперника.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Астон Виллы» – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.00

    Рекомендация: Победа «Астон Виллы» за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет

    Исходя из анализа, наиболее вероятным исходом матча является победа «Астон Виллы» с перевесом в два мяча.

    Рекомендация: 2:0 в пользу «Астон Виллы» за коэффициент 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:01
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 