26 октября 2024 года на стадионе «Вилла Парк» состоится матч 9 тура Премьер-лиги Англии между «Астон Вилла» и «Борнмутом». Обе команды будут стремиться улучшить свои позиции в турнирной таблице, и этот матч станет важным испытанием для обеих сторон.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла» уверенно занимает 4-е место в Премьер-лиге с 17 очками после 8 туров. Команда находится в хорошей форме, не проигрывая на протяжении 6 последних матчей в турнире. В последних 5 играх они забили 8 голов и пропустили лишь 3, что говорит о сбалансированной игре как в атаке, так и в защите. Лучший бомбардир команды – Джон Дуран, забивший 7 голов в 12 матчах.

Последние матчи «Астон Виллы»:

«Борнмут»

«Борнмут» занимает 11-е место с 11 очками после 8 туров. Команда показывает нестабильные результаты, чередуя победы и поражения. В последних 5 матчах «Борнмут» забил 5 голов и пропустил 6, демонстрируя средние показатели в атаке и обороне. Энтойн Семеньо – лучший бомбардир команды с 3 голами в 9 играх. В гостевых матчах «Борнмут» испытывает трудности, что может повлиять на их игру против «Астон Виллы».

Последние матчи «Борнмута»:

Личные встречи

В последних встречах «Астон Вилла» имеет преимущество над «Борнмутом». В трех последних матчах между этими командами «Астон Вилла» забивала. Важно отметить, что на домашней арене «Вилла» часто добивается положительных результатов в играх против «Борнмута».

Последние встречи:

«Астон Вилла» 3:1 «Борнмут» (21.04.2024)

«Борнмут» 2:2 «Астон Вилла» (03.12.2023)

«Астон Вилла» 3:0 «Борнмут» (18.03.2023)

Статистика

«Астон Вилла»:

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

«Борнмут»:

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Борнмут»

Учитывая текущую форму команд и статистику личных встреч, «Астон Вилла» выглядит явным фаворитом. Команда стабильно выступает дома и демонстрирует уверенную игру как в атаке, так и в обороне. «Борнмут» же испытывает трудности в гостевых матчах и может столкнуться с проблемами в организации игры против сильного соперника.

Рекомендации для ставок:

Победа «Астон Виллы» – коэффициент 1.75

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 2.00

Рекомендация: Победа «Астон Виллы» за коэффициент 1.75.

Прогноз на точный счет

Исходя из анализа, наиболее вероятным исходом матча является победа «Астон Виллы» с перевесом в два мяча.

Рекомендация: 2:0 в пользу «Астон Виллы» за коэффициент 6.50.