25 октября 2024 года на стадионе «Арена Львов» состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Рух» и «Черноморец». Оба коллектива находятся в нижней части турнирной таблицы и показывают неоднозначные результаты в последних матчах.

«Рух»

«Рух» занимает 7-е место в турнире с 13 очками после девяти туров. Команда не может победить в последних пяти матчах, что говорит о кризисе в игре. За последние пять игр «Рух» забил всего один гол и пропустил два. Лучший бомбардир команды, Игорь Краснопир, забил 5 голов в 9 матчах, но в последнее время команда испытывает трудности с реализацией моментов и созданием атакующих возможностей.

Последние матчи «Рух»:

«Черноморец»

«Черноморец» Одесса занимает 10-е место с 11 очками после десяти туров. Команда не проигрывает в трех последних матчах, однако еe выездная статистика остаeтся неутешительной – без побед в последних 11 матчах в гостях. В последних пяти играх «Черноморец» забил четыре гола и пропустил три, демонстрируя относительно стабильную, но не слишком результативную игру.

Последние матчи «Черноморец»:

Личные встречи

«Рух» имеет положительную статистику против «Черноморца» в последних встречах, одержав победы в трeх матчах подряд. В последних семи матчах «Рух» неизменно забивал в ворота соперника, что говорит о некотором преимуществе команды в этих противостояниях. В то же время, «Черноморец» не выигрывает в гостях в рамках турнира уже 11 матчей, что также может сыграть в пользу хозяев.

Статистика

«Рух»

Забивает в среднем: 0.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 1 гол

Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола

3 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах

«Черноморец Одесса»

Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

2 победы, 2 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Рух» – «Черноморец»

С учeтом текущей формы команд и их статистики, ожидается низкорезультативная игра. «Рух» и «Черноморец» оба испытывают трудности с атакой и стабильностью. Учитывая преимущества «Руха» в домашних встречах и их положительную статистику против «Черноморца», хозяева имеют больше шансов на победу, но с минимальным перевесом.

Рекомендации для ставок:

Победа «Руха» – коэффициент 2.50

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Руха» за коэффициент 2.50.

Прогноз на точный счет

Ожидается минимальная победа «Руха» с учeтом их предыдущих встреч и текущей формы.

Рекомендация: 1:0 в пользу «Руха» за коэффициент 7.00.