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    • Прогноз на точный счет матча «Рух» – «Черноморец», Украинская Премьер-лига, 25 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Рух» – «Черноморец», Украинская Премьер-лига, 25 октября 2024 года

    25 октября 2024 года на стадионе «Арена Львов» состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Рух» и «Черноморец». Оба коллектива находятся в нижней части турнирной таблицы и показывают неоднозначные результаты в последних матчах.

    «Рух»

    «Рух» занимает 7-е место в турнире с 13 очками после девяти туров. Команда не может победить в последних пяти матчах, что говорит о кризисе в игре. За последние пять игр «Рух» забил всего один гол и пропустил два. Лучший бомбардир команды, Игорь Краснопир, забил 5 голов в 9 матчах, но в последнее время команда испытывает трудности с реализацией моментов и созданием атакующих возможностей.

    Последние матчи «Рух»:

    «Черноморец»

    «Черноморец» Одесса занимает 10-е место с 11 очками после десяти туров. Команда не проигрывает в трех последних матчах, однако еe выездная статистика остаeтся неутешительной – без побед в последних 11 матчах в гостях. В последних пяти играх «Черноморец» забил четыре гола и пропустил три, демонстрируя относительно стабильную, но не слишком результативную игру.

    Последние матчи «Черноморец»:

    Личные встречи

    «Рух» имеет положительную статистику против «Черноморца» в последних встречах, одержав победы в трeх матчах подряд. В последних семи матчах «Рух» неизменно забивал в ворота соперника, что говорит о некотором преимуществе команды в этих противостояниях. В то же время, «Черноморец» не выигрывает в гостях в рамках турнира уже 11 матчей, что также может сыграть в пользу хозяев.

    Статистика

    «Рух»

    • Забивает в среднем: 0.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 1 гол
    • Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола
    • 3 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах

    «Черноморец Одесса»

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
    • 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Рух» – «Черноморец»

    С учeтом текущей формы команд и их статистики, ожидается низкорезультативная игра. «Рух» и «Черноморец» оба испытывают трудности с атакой и стабильностью. Учитывая преимущества «Руха» в домашних встречах и их положительную статистику против «Черноморца», хозяева имеют больше шансов на победу, но с минимальным перевесом.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Руха» – коэффициент 2.50
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Руха» за коэффициент 2.50.

    Прогноз на точный счет

    Ожидается минимальная победа «Руха» с учeтом их предыдущих встреч и текущей формы.

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Руха» за коэффициент 7.00.

    Источник: «Бомбардир»

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