25 октября 2024 года на стадионе «Арена Львов» состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги между командами «Рух» и «Черноморец». Оба коллектива находятся в нижней части турнирной таблицы и показывают неоднозначные результаты в последних матчах.
«Рух»
«Рух» занимает 7-е место в турнире с 13 очками после девяти туров. Команда не может победить в последних пяти матчах, что говорит о кризисе в игре. За последние пять игр «Рух» забил всего один гол и пропустил два. Лучший бомбардир команды, Игорь Краснопир, забил 5 голов в 9 матчах, но в последнее время команда испытывает трудности с реализацией моментов и созданием атакующих возможностей.
Последние матчи «Рух»:
- «Рух» 0:1 «Карпаты»
- «Александрия» 1:1 «Рух»
- «Рух» 0:0 «Колос»
- «Динамо Киев» 0:0 «Рух»
- «Ворскла» 0:0 «Рух»
«Черноморец»
«Черноморец» Одесса занимает 10-е место с 11 очками после десяти туров. Команда не проигрывает в трех последних матчах, однако еe выездная статистика остаeтся неутешительной – без побед в последних 11 матчах в гостях. В последних пяти играх «Черноморец» забил четыре гола и пропустил три, демонстрируя относительно стабильную, но не слишком результативную игру.
Последние матчи «Черноморец»:
- «Черноморец» 1:1 «Верес»
- «Черноморец» 1:0 «Оболонь»
- «ЛНЗ» 1:1 «Черноморец»
- «Черноморец» 0:1 «Карпаты»
- «Черноморец» 1:0 «Ингулец»
Личные встречи
«Рух» имеет положительную статистику против «Черноморца» в последних встречах, одержав победы в трeх матчах подряд. В последних семи матчах «Рух» неизменно забивал в ворота соперника, что говорит о некотором преимуществе команды в этих противостояниях. В то же время, «Черноморец» не выигрывает в гостях в рамках турнира уже 11 матчей, что также может сыграть в пользу хозяев.
Статистика
«Рух»
- Забивает в среднем: 0.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 1 гол
- Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола
- 3 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах
«Черноморец Одесса»
- Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 4 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
- 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Рух» – «Черноморец»
С учeтом текущей формы команд и их статистики, ожидается низкорезультативная игра. «Рух» и «Черноморец» оба испытывают трудности с атакой и стабильностью. Учитывая преимущества «Руха» в домашних встречах и их положительную статистику против «Черноморца», хозяева имеют больше шансов на победу, но с минимальным перевесом.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Руха» – коэффициент 2.50
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «Руха» за коэффициент 2.50.
Прогноз на точный счет
Ожидается минимальная победа «Руха» с учeтом их предыдущих встреч и текущей формы.
Рекомендация: 1:0 в пользу «Руха» за коэффициент 7.00.