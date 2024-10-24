Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Аль-Холуд» – «Аль-Наср», Саудовская Аравия, 25 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Аль-Холуд» – «Аль-Наср», Саудовская Аравия, 25 октября 2024 года

    25 октября 2024 года на стадионе «King Abdullah Sport City Stadium» состоится матч 8-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии между командами «Аль-Холуд» и «Аль-Наср». Обе команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы и демонстрируют разную форму.

    «Аль-Холуд»

    «Аль-Холуд» занимает 15-е место после семи туров, набрав всего 5 очков. Команда испытывает трудности, особенно в последних матчах, где не смогла победить в трех играх подряд и пропускает стабильно. В последних пяти играх «Аль-Холуд» забил 5 голов и пропустил 9. Несмотря на наличие яркого бомбардира Алекса Кольядо, забившего 4 гола в 8 матчах, команда испытывает проблемы как в обороне, так и в атаке.

    Последние матчи «Аль-Холуд»:

    • «Аль-Фатех» 1:1 «Аль-Холуд»
    • «Аль-Халидж» 1:0 «Аль-Холуд»
    • «Аль-Холуд» 2:4 «Аль-Хилаль»
    • «Аль-Холуд» 1:3 «Аль-Шабаб Эр-Рияд»
    • «Аль-Вахда Мекка» 0:1 «Аль-Холуд»

    «Аль-Наср»

    «Аль-Наср Эр-Рияд» демонстрирует стабильную форму и занимает третье место в чемпионате с 17 очками после семи туров. Команда победила в четырех последних матчах подряд и стабильно забивает в каждом из них. Лидер атак «Аль-Насра», Криштиану Роналду, забил 9 голов в 11 матчах, что подчеркивает его ключевую роль в команде. В последних пяти матчах «Аль-Наср» забил 10 голов и пропустил лишь 2, что свидетельствует о надежной обороне и сильной атаке.

    Последние матчи «Аль-Наср Эр-Рияд»:

    • «Эстегляль» 0:1 «Аль-Наср Эр-Рияд» (Лига чемпионов Азии)
    • «Аль-Шабаб Эр-Рияд» 1:2 «Аль-Наср Эр-Рияд»
    • «Аль-Наср Эр-Рияд» 3:0 «Аль-Оруба»
    • «Аль-Наср Эр-Рияд» 2:1 «Аль-Райян» (Лига чемпионов Азии)
    • «Аль-Наср Эр-Рияд» 2:0 «Аль-Вахда Мекка»

    Личные встречи

    Команды ранее не встречались, что стоит отметить. Отсутствие статистики очных противостояний делает данный матч непредсказуемым в плане тактической борьбы, но текущая форма и положение команд в таблице могут оказать решающее влияние.

    Статистика

    «Аль-Холуд»

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
    • 1 победа, 1 ничья и 3 поражения в последних 5 матчах

    «Аль-Наср Эр-Рияд»

    • Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 10 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола
    • 5 побед в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Аль-Холуд» – «Аль-Наср»

    С учетом текущей формы и показателей команд, «Аль-Наср» является явным фаворитом данного противостояния. Команда уверенно выступает в чемпионате, в то время как «Аль-Холуд» продолжает испытывать проблемы в обороне и не может победить в домашних матчах. Ожидается, что гости воспользуются своей мощной атакой и доминирующей игрой Криштиану Роналду для достижения положительного результата.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Аль-Насра» – коэффициент 1.40
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.60
    • «Аль-Наср» забьет в обоих таймах – коэффициент 1.75

    Рекомендация: Победа «Аль-Насра» за коэффициент 1.40.

    Прогноз на точный счет

    Учитывая текущую форму команд и разницу в классе, наиболее вероятным исходом является уверенная победа гостей.

    Рекомендация: 3:0 в пользу «Аль-Насра» за коэффициент 8.00.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:55
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 