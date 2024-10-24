25 октября 2024 года на стадионе «King Abdullah Sport City Stadium» состоится матч 8-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии между командами «Аль-Холуд» и «Аль-Наср». Обе команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы и демонстрируют разную форму.
«Аль-Холуд»
«Аль-Холуд» занимает 15-е место после семи туров, набрав всего 5 очков. Команда испытывает трудности, особенно в последних матчах, где не смогла победить в трех играх подряд и пропускает стабильно. В последних пяти играх «Аль-Холуд» забил 5 голов и пропустил 9. Несмотря на наличие яркого бомбардира Алекса Кольядо, забившего 4 гола в 8 матчах, команда испытывает проблемы как в обороне, так и в атаке.
Последние матчи «Аль-Холуд»:
- «Аль-Фатех» 1:1 «Аль-Холуд»
- «Аль-Халидж» 1:0 «Аль-Холуд»
- «Аль-Холуд» 2:4 «Аль-Хилаль»
- «Аль-Холуд» 1:3 «Аль-Шабаб Эр-Рияд»
- «Аль-Вахда Мекка» 0:1 «Аль-Холуд»
«Аль-Наср»
«Аль-Наср Эр-Рияд» демонстрирует стабильную форму и занимает третье место в чемпионате с 17 очками после семи туров. Команда победила в четырех последних матчах подряд и стабильно забивает в каждом из них. Лидер атак «Аль-Насра», Криштиану Роналду, забил 9 голов в 11 матчах, что подчеркивает его ключевую роль в команде. В последних пяти матчах «Аль-Наср» забил 10 голов и пропустил лишь 2, что свидетельствует о надежной обороне и сильной атаке.
Последние матчи «Аль-Наср Эр-Рияд»:
- «Эстегляль» 0:1 «Аль-Наср Эр-Рияд» (Лига чемпионов Азии)
- «Аль-Шабаб Эр-Рияд» 1:2 «Аль-Наср Эр-Рияд»
- «Аль-Наср Эр-Рияд» 3:0 «Аль-Оруба»
- «Аль-Наср Эр-Рияд» 2:1 «Аль-Райян» (Лига чемпионов Азии)
- «Аль-Наср Эр-Рияд» 2:0 «Аль-Вахда Мекка»
Личные встречи
Команды ранее не встречались, что стоит отметить. Отсутствие статистики очных противостояний делает данный матч непредсказуемым в плане тактической борьбы, но текущая форма и положение команд в таблице могут оказать решающее влияние.
Статистика
«Аль-Холуд»
- Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 5 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
- 1 победа, 1 ничья и 3 поражения в последних 5 матчах
«Аль-Наср Эр-Рияд»
- Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 10 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола
- 5 побед в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Аль-Холуд» – «Аль-Наср»
С учетом текущей формы и показателей команд, «Аль-Наср» является явным фаворитом данного противостояния. Команда уверенно выступает в чемпионате, в то время как «Аль-Холуд» продолжает испытывать проблемы в обороне и не может победить в домашних матчах. Ожидается, что гости воспользуются своей мощной атакой и доминирующей игрой Криштиану Роналду для достижения положительного результата.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Аль-Насра» – коэффициент 1.40
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.60
- «Аль-Наср» забьет в обоих таймах – коэффициент 1.75
Рекомендация: Победа «Аль-Насра» за коэффициент 1.40.
Прогноз на точный счет
Учитывая текущую форму команд и разницу в классе, наиболее вероятным исходом является уверенная победа гостей.
Рекомендация: 3:0 в пользу «Аль-Насра» за коэффициент 8.00.