25 октября 2024 года на стадионе «King Abdullah Sport City Stadium» состоится матч 8-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии между командами «Аль-Холуд» и «Аль-Наср». Обе команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы и демонстрируют разную форму.

«Аль-Холуд»

«Аль-Холуд» занимает 15-е место после семи туров, набрав всего 5 очков. Команда испытывает трудности, особенно в последних матчах, где не смогла победить в трех играх подряд и пропускает стабильно. В последних пяти играх «Аль-Холуд» забил 5 голов и пропустил 9. Несмотря на наличие яркого бомбардира Алекса Кольядо, забившего 4 гола в 8 матчах, команда испытывает проблемы как в обороне, так и в атаке.

Последние матчи «Аль-Холуд»:

«Аль-Наср»

«Аль-Наср Эр-Рияд» демонстрирует стабильную форму и занимает третье место в чемпионате с 17 очками после семи туров. Команда победила в четырех последних матчах подряд и стабильно забивает в каждом из них. Лидер атак «Аль-Насра», Криштиану Роналду, забил 9 голов в 11 матчах, что подчеркивает его ключевую роль в команде. В последних пяти матчах «Аль-Наср» забил 10 голов и пропустил лишь 2, что свидетельствует о надежной обороне и сильной атаке.

Последние матчи «Аль-Наср Эр-Рияд»:

Личные встречи

Команды ранее не встречались, что стоит отметить. Отсутствие статистики очных противостояний делает данный матч непредсказуемым в плане тактической борьбы, но текущая форма и положение команд в таблице могут оказать решающее влияние.

Статистика

«Аль-Холуд»

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

1 победа, 1 ничья и 3 поражения в последних 5 матчах

«Аль-Наср Эр-Рияд»

Забивает в среднем: 2.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 10 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола

5 побед в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Аль-Холуд» – «Аль-Наср»

С учетом текущей формы и показателей команд, «Аль-Наср» является явным фаворитом данного противостояния. Команда уверенно выступает в чемпионате, в то время как «Аль-Холуд» продолжает испытывать проблемы в обороне и не может победить в домашних матчах. Ожидается, что гости воспользуются своей мощной атакой и доминирующей игрой Криштиану Роналду для достижения положительного результата.

Рекомендации для ставок:

Победа «Аль-Насра» – коэффициент 1.40

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.60

«Аль-Наср» забьет в обоих таймах – коэффициент 1.75

Рекомендация: Победа «Аль-Насра» за коэффициент 1.40.

Прогноз на точный счет

Учитывая текущую форму команд и разницу в классе, наиболее вероятным исходом является уверенная победа гостей.

Рекомендация: 3:0 в пользу «Аль-Насра» за коэффициент 8.00.