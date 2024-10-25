25.10.2024, пятница, 18:05
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
3 : 3
Завершен
Составы команд
Аль-Холуд
Аль-Холуд
3-1-1-3-2
43
Гроэ
12
5
Троост-Эконг
23
Гьембер
96
Н'Дорам
15
Дьен
9
Маолида
18
Аль-Сафари
45
Асири
11
Мюлека
10
Кольядо
3-1-3-3
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
4
Ляпорт
78
Ладжами
17
аль-Хаибари
23
Яхья
25
Отавио
29
Гариб
10
Мане
94
Талиска
20
Габриэль
9
Маолида
70
70
9
Маолида
23
Яхья
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
23
Яхья
4
Ляпорт
33
Аль-Фатиль
33
Аль-Фатиль
4
Ляпорт
29
Гариб
77
Брозович
77
Брозович
29
Гариб
20
Габриэль
20
Уэсли
20
Уэсли
20
Габриэль
Остались в запасе
Аль-Холуд
Аль-Наср
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
27
Хамдан Аль-Шаммрани
ЛЗ
4
J. Al Dosari
ЦЗ
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
20
Bassem Al-Arini
ЦП
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
36
Рагед Наджар
ВР
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Али Мухтар
ОП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
27
Хамдан Аль-Шаммрани
ЛЗ
4
J. Al Dosari
ЦЗ
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
20
Bassem Al-Arini
ЦП
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Али Мухтар
ОП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аль-Холуд - Аль-Наср
1
2
Всего ударов по воротам
10
18
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
13
Нарушения
10
16
Офсайды
2
3
Количество передач
307
610
Сейвы
5
4
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
15
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Холуд» против «Аль-Насра», 8-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября 2024 в 18:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Холуд» – «Аль-Наср»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»