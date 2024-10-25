Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Аль-Холуд» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2024

«Аль-Холуд» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2024

25 октября 2024, 16:55
Аль-Холуд
25.10.2024, пятница, 18:05
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 8 тур
3 : 3
Завершен
Аль-Наср
12' М. Маолида 28' М. Маолида 71' Д. Мюлека
16' Э. Ляпорт 24' Талиска 90+5' Талиска (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Холуд
43
Марсело Гроэ
(К) ВР
12
Hassan Al-Asmari
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
15
Алиу Дьен
ЦП
18
Абдулрахман Аль-Сафари
АП
10
Алекс Кольядо
ПВ
45
Абдулфаттах Асири
ПВ
11
Джексон Мюлека
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
78
Али Ладжами
ЦЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
(К) ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
94
Талиска
АП
25
Отавио
АП
20
Анжело Габриэль
ПВ
23
Айман Яхья
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аль-Холуд
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
27
Хамдан Аль-Шаммрани
ЛЗ
4
J. Al Dosari
ЦЗ
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
20
Bassem Al-Arini
ЦП
70
M. Sawan
ЦП
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Али Мухтар
ОП
77
Марсело Брозович
ОП
20
Уэсли
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
3-1-1-3-2
43
Гроэ
12
5
Троост-Эконг
23
Гьембер
96
Н'Дорам
15
Дьен
9
Маолида
18
Аль-Сафари
45
Асири
11
Мюлека
10
Кольядо
3-1-3-3
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
4
Ляпорт
78
Ладжами
17
аль-Хаибари
23
Яхья
25
Отавио
29
Гариб
10
Мане
94
Талиска
20
Габриэль
9
Маолида
70
70
9
Маолида
23
Яхья
83
Аль-Наджди
83
Аль-Наджди
23
Яхья
4
Ляпорт
33
Аль-Фатиль
33
Аль-Фатиль
4
Ляпорт
29
Гариб
77
Брозович
77
Брозович
29
Гариб
20
Габриэль
20
Уэсли
20
Уэсли
20
Габриэль
Остались в запасе
Аль-Холуд
Аль-Наср
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
27
Хамдан Аль-Шаммрани
ЛЗ
4
J. Al Dosari
ЦЗ
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
20
Bassem Al-Arini
ЦП
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
36
Рагед Наджар
ВР
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Али Мухтар
ОП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
27
Хамдан Аль-Шаммрани
ЛЗ
4
J. Al Dosari
ЦЗ
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
27
Абдулла Аль-Хавсави
ПЗ
20
Bassem Al-Arini
ЦП
29
Фарха Аль-Шамрани
АП
22
Hammam Al-Hammami
ЦФ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Али Мухтар
ОП
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аль-Холуд - Аль-Наср
1
2
Всего ударов по воротам
10
18
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
13
Нарушения
10
16
Офсайды
2
3
Количество передач
307
610
Сейвы
5
4
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
8
15
Удары из-за пределов штрафной
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Холуд» против «Аль-Насра», 8-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 октября 2024 в 18:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Холуд» – «Аль-Наср»

«Аль-Холуд» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Аль-Холуд
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
13
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
4
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+