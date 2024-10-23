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    • Прогноз на точный счет матча ТНС – «Астана», Лига Конференций, 24 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча ТНС – «Астана», Лига Конференций, 24 октября 2024 года

    24 октября 2024 года на стадионе «Нью Медоу» состоится матч второго тура Лиги Конференций между ТНС и «Астаной». Обе команды стремятся продемонстрировать свои лучшие качества, чтобы обеспечить себе важные очки в борьбе за выход из группы.

    ТНС

    «ТНС» демонстрирует отличную результативность в последних матчах, особенно в национальной лиге и кубковых играх. За последние пять матчей команда забила 25 голов, что показывает их высокую атакующую мощь. Средний показатель забитых голов составляет 5.0 за игру. В обороне «ТНС» также проявляет стабильность, пропуская в среднем 0.8 гола за матч, и не пропустив ни одного гола в трех последних встречах. Однако стоит учитывать, что уровень соперников в местной лиге ниже, чем в турнире Лиги Конференций, где «ТНС» столкнулись с более серьезными трудностями в игре против «Фиорентины».

    Последние матчи ТНС:

    «Астана»

    «Астана» также находится в хорошей форме. В последней игре в Лиге Конференций они одержали победу над «ТСЦ Бачка Топола» со счетом 1:0. В последних пяти матчах команда забила 12 голов и пропустила всего 3, что демонстрирует сбалансированную игру как в атаке, так и в обороне. Средний показатель забитых голов составляет 2.4 за игру, а пропущенных – 0.6. «Астана» не пропустила ни одного гола в трех последних матчах, что подчеркивает их защитную надежность.

    Последние матчи «Астаны»:

    Личные встречи

    У команд не было личных встреч, что делает этот матч особенно интересным, поскольку обе стороны будут адаптироваться к игровому стилю друг друга впервые.

    Статистика

    ТНС

    • Забивает в среднем: 5.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 25 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • 4 победы и 1 поражение в последних 5 матчах

    «Астана»

    • Забивает в среднем: 2.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 12 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
    • 3 победы и 2 ничьи в последних 5 матчах

    Прогноз на матч ТНС – «Астана»

    Ожидается равная и напряженная игра. Учитывая высокую результативность «ТНС» в национальной лиге и стабильную оборону «Астаны» в Лиге Конференций, матч может завершиться с минимальным количеством голов. «Астана» выглядит более организованной командой, что может дать ей преимущество в данном поединке.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Астаны» – коэффициент 2.15
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Астаны» за коэффициент 2.15.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей формы и статистики обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Астаны» с минимальным счетом.

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Астаны» за 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

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