24 октября 2024 года на стадионе «Нью Медоу» состоится матч второго тура Лиги Конференций между ТНС и «Астаной». Обе команды стремятся продемонстрировать свои лучшие качества, чтобы обеспечить себе важные очки в борьбе за выход из группы.
ТНС
«ТНС» демонстрирует отличную результативность в последних матчах, особенно в национальной лиге и кубковых играх. За последние пять матчей команда забила 25 голов, что показывает их высокую атакующую мощь. Средний показатель забитых голов составляет 5.0 за игру. В обороне «ТНС» также проявляет стабильность, пропуская в среднем 0.8 гола за матч, и не пропустив ни одного гола в трех последних встречах. Однако стоит учитывать, что уровень соперников в местной лиге ниже, чем в турнире Лиги Конференций, где «ТНС» столкнулись с более серьезными трудностями в игре против «Фиорентины».
Последние матчи ТНС:
- ТНС 16:0 Llangollen Town FC
- ТНС 5:0 «Флинт Таун Юнайтед»
- ТНС 3:0 «Кардифф Метрополитан»
- ТНС 1:2 «Карнарвон Таун»
- «Фиорентина» 2:0 «ТНС»
«Астана»
«Астана» также находится в хорошей форме. В последней игре в Лиге Конференций они одержали победу над «ТСЦ Бачка Топола» со счетом 1:0. В последних пяти матчах команда забила 12 голов и пропустила всего 3, что демонстрирует сбалансированную игру как в атаке, так и в обороне. Средний показатель забитых голов составляет 2.4 за игру, а пропущенных – 0.6. «Астана» не пропустила ни одного гола в трех последних матчах, что подчеркивает их защитную надежность.
Последние матчи «Астаны»:
- «Елимай» 0:3 «Астана»
- «Астана» 3:0 «Шахтер Караганда»
- «Астана» 1:0 «ТСЦ Бачка Топола»
- «Женис» 1:1 «Астана»
- «Ордабасы» 2:4 «Астана»
Личные встречи
У команд не было личных встреч, что делает этот матч особенно интересным, поскольку обе стороны будут адаптироваться к игровому стилю друг друга впервые.
Статистика
ТНС
- Забивает в среднем: 5.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 25 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
- 4 победы и 1 поражение в последних 5 матчах
«Астана»
- Забивает в среднем: 2.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 12 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
- 3 победы и 2 ничьи в последних 5 матчах
Прогноз на матч ТНС – «Астана»
Ожидается равная и напряженная игра. Учитывая высокую результативность «ТНС» в национальной лиге и стабильную оборону «Астаны» в Лиге Конференций, матч может завершиться с минимальным количеством голов. «Астана» выглядит более организованной командой, что может дать ей преимущество в данном поединке.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Астаны» – коэффициент 2.15
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90
Рекомендация: Победа «Астаны» за коэффициент 2.15.
Прогноз на точный счет
С учетом текущей формы и статистики обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Астаны» с минимальным счетом.
Рекомендация: 1:0 в пользу «Астаны» за 6.50.