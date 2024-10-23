24 октября 2024 года на стадионе «Нью Медоу» состоится матч второго тура Лиги Конференций между ТНС и «Астаной». Обе команды стремятся продемонстрировать свои лучшие качества, чтобы обеспечить себе важные очки в борьбе за выход из группы.

ТНС

«ТНС» демонстрирует отличную результативность в последних матчах, особенно в национальной лиге и кубковых играх. За последние пять матчей команда забила 25 голов, что показывает их высокую атакующую мощь. Средний показатель забитых голов составляет 5.0 за игру. В обороне «ТНС» также проявляет стабильность, пропуская в среднем 0.8 гола за матч, и не пропустив ни одного гола в трех последних встречах. Однако стоит учитывать, что уровень соперников в местной лиге ниже, чем в турнире Лиги Конференций, где «ТНС» столкнулись с более серьезными трудностями в игре против «Фиорентины».

Последние матчи ТНС:

ТНС 16:0 Llangollen Town FC

ТНС 5:0 «Флинт Таун Юнайтед»

ТНС 3:0 «Кардифф Метрополитан»

ТНС 1:2 «Карнарвон Таун»

«Фиорентина» 2:0 «ТНС»

«Астана»

«Астана» также находится в хорошей форме. В последней игре в Лиге Конференций они одержали победу над «ТСЦ Бачка Топола» со счетом 1:0. В последних пяти матчах команда забила 12 голов и пропустила всего 3, что демонстрирует сбалансированную игру как в атаке, так и в обороне. Средний показатель забитых голов составляет 2.4 за игру, а пропущенных – 0.6. «Астана» не пропустила ни одного гола в трех последних матчах, что подчеркивает их защитную надежность.

Последние матчи «Астаны»:

Личные встречи

У команд не было личных встреч, что делает этот матч особенно интересным, поскольку обе стороны будут адаптироваться к игровому стилю друг друга впервые.

Статистика

ТНС

Забивает в среднем: 5.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 25 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

4 победы и 1 поражение в последних 5 матчах

«Астана»

Забивает в среднем: 2.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 12 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

3 победы и 2 ничьи в последних 5 матчах

Прогноз на матч ТНС – «Астана»

Ожидается равная и напряженная игра. Учитывая высокую результативность «ТНС» в национальной лиге и стабильную оборону «Астаны» в Лиге Конференций, матч может завершиться с минимальным количеством голов. «Астана» выглядит более организованной командой, что может дать ей преимущество в данном поединке.

Рекомендации для ставок:

Победа «Астаны» – коэффициент 2.15

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Астаны» за коэффициент 2.15.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей формы и статистики обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Астаны» с минимальным счетом.

Рекомендация: 1:0 в пользу «Астаны» за 6.50.