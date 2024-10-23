24 октября 2024 года на стадионе Alphamega Stadium состоится матч второго тура Лиги Конференций между «Пафосом» и «Хайденхаймом». Оба клуба постараются продолжить свою серию побед и закрепить позиции в группе.

«Пафос»

«Пафос» уверенно стартовал в Лиге Конференций, одержав крупную победу над «Петрокубом» (4:1). Команда демонстрирует отличную форму в последних матчах, забивая 11 голов в 5 встречах и пропуская всего 4. В среднем команда пропускает по 0.80 гола за матч, что свидетельствует о надежной защите. В атаке «Пафос» стабилен, забивая в среднем 2.20 гола за игру, что делает его опасным соперником на домашней арене.

Последние матчи «Пафоса»:

«Хайденхайм»

«Хайденхайм» также начал турнир с победы, обыграв «Олимпию» (2:1). Команда выиграла 3 последних матча в Лиге Конференций, стабильно забивая в каждом из них. Тем не менее, в последних 5 играх «Хайденхайм» пропустил 8 голов, что указывает на слабые стороны в обороне. Средний показатель пропущенных голов составляет 1.60 за игру, а забитых – 1.20, что говорит о необходимости улучшения атакующих действий.

Последние матчи «Хайденхайма»:

Личные встречи

Команды уже встречались в товарищеском матче в августе 2023 года, который завершился вничью (1:1). Этот результат не дает явного преимущества ни одной из сторон, но показывает, что «Пафос» может конкурировать с «Хайденхаймом» на равных.

Последняя встреча:

Статистика

«Пафос»

Забивает в среднем: 2.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 11 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

3 победы, 1 ничья и 1 поражение в последних 5 матчах

«Хайденхайм»

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

3 победы и 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Пафос» – «Хайденхайм»

Учитывая текущую форму команд, «Пафос» выглядит фаворитом благодаря своей стабильности и сильной игре на домашнем поле. «Хайденхайм», несмотря на успешные выступления в Лиге Конференций, имеет проблемы в обороне, что может сыграть против него. Ожидается, что «Пафос» сумеет использовать свои шансы и минимально одержать победу.

Рекомендации для ставок:

Победа «Пафоса» – коэффициент 2.40

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.95

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа «Пафоса» за коэффициент 2.40.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей статистики и игровой формы команд, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа «Пафоса» с счетом 1:0.

Рекомендация: 1:0 в пользу «Пафоса» за коэффициент 7.00.