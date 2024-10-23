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    • Прогноз на точный счет матча «Пафос» – «Хайденхайм», Лига Конференций, 24 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Пафос» – «Хайденхайм», Лига Конференций, 24 октября 2024 года

    24 октября 2024 года на стадионе Alphamega Stadium состоится матч второго тура Лиги Конференций между «Пафосом» и «Хайденхаймом». Оба клуба постараются продолжить свою серию побед и закрепить позиции в группе.

    «Пафос»

    «Пафос» уверенно стартовал в Лиге Конференций, одержав крупную победу над «Петрокубом» (4:1). Команда демонстрирует отличную форму в последних матчах, забивая 11 голов в 5 встречах и пропуская всего 4. В среднем команда пропускает по 0.80 гола за матч, что свидетельствует о надежной защите. В атаке «Пафос» стабилен, забивая в среднем 2.20 гола за игру, что делает его опасным соперником на домашней арене.

    Последние матчи «Пафоса»:

    «Хайденхайм»

    «Хайденхайм» также начал турнир с победы, обыграв «Олимпию» (2:1). Команда выиграла 3 последних матча в Лиге Конференций, стабильно забивая в каждом из них. Тем не менее, в последних 5 играх «Хайденхайм» пропустил 8 голов, что указывает на слабые стороны в обороне. Средний показатель пропущенных голов составляет 1.60 за игру, а забитых – 1.20, что говорит о необходимости улучшения атакующих действий.

    Последние матчи «Хайденхайма»:

    Личные встречи

    Команды уже встречались в товарищеском матче в августе 2023 года, который завершился вничью (1:1). Этот результат не дает явного преимущества ни одной из сторон, но показывает, что «Пафос» может конкурировать с «Хайденхаймом» на равных.

    Последняя встреча:

    Статистика

    «Пафос»

    • Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 11 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • 3 победы, 1 ничья и 1 поражение в последних 5 матчах

    «Хайденхайм»

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
    • 3 победы и 2 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Пафос» – «Хайденхайм»

    Учитывая текущую форму команд, «Пафос» выглядит фаворитом благодаря своей стабильности и сильной игре на домашнем поле. «Хайденхайм», несмотря на успешные выступления в Лиге Конференций, имеет проблемы в обороне, что может сыграть против него. Ожидается, что «Пафос» сумеет использовать свои шансы и минимально одержать победу.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Пафоса» – коэффициент 2.40
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.95
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Пафоса» за коэффициент 2.40.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей статистики и игровой формы команд, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа «Пафоса» с счетом 1:0.

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Пафоса» за коэффициент 7.00.

    Источник: «Бомбардир»

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