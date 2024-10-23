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    • Прогноз на точный счет матча «Млада-Болеслав» – «Лугано», Лига Конференций, 24 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Млада-Болеслав» – «Лугано», Лига Конференций, 24 октября 2024 года

    24 октября 2024 года на Городском стадионе состоится матч второго тура Лиги Конференций между «Млада-Болеслав» и «Лугано». Обе команды стремятся набрать очки, чтобы улучшить свое положение в группе.

    «Млада-Болеслав»

    Чешская команда показывает нестабильную игру, что видно по их результатам в последних матчах. В пяти последних встречах они забили всего 5 голов и пропустили 7. Основные проблемы «Млады-Болеслав» заключаются в обороне, которая допускает ошибки в критические моменты. Команда не выигрывает в шести последних матчах, что негативно сказывается на еe уверенности. Впрочем, на домашнем стадионе у них есть возможность собраться и показать более уверенную игру.

    Последние матчи «Млады-Болеслав»:

    • «Богемианс-1905» 2:2 «Млада-Болеслав»
    • «Млада-Болеслав» 0:0 «Баник»
    • «Ноа» 2:0 «Млада-Болеслав»
    • «Виктория Пльзень» 1:1 «Млада-Болеслав»
    • «Млада-Болеслав» 2:2 «Пардубице»

    «Лугано»

    Швейцарский клуб демонстрирует более стабильные результаты. В последних пяти играх «Лугано» забил 6 голов и пропустил всего 4, что подчеркивает их неплохую форму в обороне. Команда не проигрывает в 7 из 9 последних матчей, что говорит о еe уверенности и устойчивости в критические моменты. В то же время, атака «Лугано» не отличается высокой результативностью, что может стать проблемой в этом матче.

    Последние матчи «Лугано»:

    • «Ивердон Спорт» 2:0 «Лугано»
    • «Цюрих» 1:1 «Лугано»
    • «Лугано» 3:0 «ХИК»
    • «Лугано» 2:1 «Винтертур»
    • «Сьон» 0:0 «Лугано»

    Личные встречи

    Команды не встречались ранее, что добавляет непредсказуемости в данный поединок. Отсутствие опыта игры друг с другом может привести к осторожному началу и изучению соперника.

    Статистика

    «Млада-Болеслав»

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 4 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах

    «Лугано»

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Млада-Болеслав» – «Лугано»

    Учитывая текущую форму команд, «Лугано» выглядит более сбалансированным и уверенным в своих действиях. Однако, «Млада-Болеслав» будет играть на домашнем стадионе, что может дать им небольшое преимущество. Ожидается упорная и низкорезультативная игра с минимальным перевесом в пользу «Лугано».

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90
    • Победа «Лугано» – коэффициент 2.50

    Рекомендация: Победа «Лугано» за коэффициент 2.50.

    Прогноз на точный счет

    Учитывая статистику и игровые показатели обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа «Лугано».

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Лугано» за коэффициент 6.50.

    Источник: «Бомбардир»

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