24 октября 2024 года на «Виндзор Парк» состоится матч второго тура Лиги Конференций между «Ларном» и «Шэмрок Роверс». Обе команды настроены заработать очки после своих предыдущих результатов и улучшить позиции в группе.

«Ларн»

«Ларн» показывает нестабильные результаты в текущем турнире. В последней игре команда уступила «Мольде» со счетом 0:3, что подчеркнуло их уязвимость в обороне. В последних пяти матчах «Ларн» забил 6 голов, но при этом пропустил 9. Средняя результативность составляет 1.20 гола за матч, в то время как пропускает команда в среднем 1.80 гола. Это говорит о слабости защиты, которая не всегда справляется с атакующими действиями соперников.

Последние матчи «Ларна»:

«Шэмрок Роверс»

«Шэмрок Роверс» идет с лучшими результатами, не проигрывая в семи из девяти последних матчей. Команда стабильно забивает, в последних пяти играх у них 5 голов, что составляет 1 гол в среднем за матч. При этом они пропускают в среднем 0.80 гола, что демонстрирует более организованную оборону по сравнению с соперником. В последнем матче турнира они сыграли вничью с «АПОЭЛ» (1:1), что подтверждает их настрой на борьбу.

Последние матчи «Шэмрок Роверс»:

Личные встречи

У команд нет истории личных встреч, что делает исход этого матча менее предсказуемым. Оба коллектива будут стремиться использовать свои сильные стороны, чтобы доминировать на поле.

Статистика

«Ларн»

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

«Шэмрок Роверс»

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Ларн» – «Шэмрок Роверс»

Исходя из текущей формы команд, «Шэмрок Роверс» выглядит предпочтительнее благодаря более организованной обороне и стабильности в атаке. Учитывая проблемы «Ларна» в защите, вероятно, что гости смогут воспользоваться этими слабостями и забить. Однако «Ларн» на домашнем поле также постарается создать моменты, что делает вероятным обмен голами.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

Победа «Шэмрок Роверс» – коэффициент 2.20

Рекомендация: Победа «Шэмрок Роверс» за коэффициент 2.20.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей статистики и игровых показателей, наиболее вероятным исходом представляется победа «Шэмрок Роверс» с минимальным преимуществом.

Рекомендация: 1:2 в пользу «Шэмрок Роверс» за 8.50.