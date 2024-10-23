24 октября 2024 года на «Виндзор Парк» состоится матч второго тура Лиги Конференций между «Ларном» и «Шэмрок Роверс». Обе команды настроены заработать очки после своих предыдущих результатов и улучшить позиции в группе.
«Ларн»
«Ларн» показывает нестабильные результаты в текущем турнире. В последней игре команда уступила «Мольде» со счетом 0:3, что подчеркнуло их уязвимость в обороне. В последних пяти матчах «Ларн» забил 6 голов, но при этом пропустил 9. Средняя результативность составляет 1.20 гола за матч, в то время как пропускает команда в среднем 1.80 гола. Это говорит о слабости защиты, которая не всегда справляется с атакующими действиями соперников.
Последние матчи «Ларна»:
- «Ларн» 1:1 «Крузейдерс»
- «Ларн» 0:3 «Дангэннон Свифтс»
- «Мольде» 3:0 «Ларн»
- «Harland and Wolff Welders FC» 1:2 «Ларн»
- «Клифтонвилл» 1:3 «Ларн»
«Шэмрок Роверс»
«Шэмрок Роверс» идет с лучшими результатами, не проигрывая в семи из девяти последних матчей. Команда стабильно забивает, в последних пяти играх у них 5 голов, что составляет 1 гол в среднем за матч. При этом они пропускают в среднем 0.80 гола, что демонстрирует более организованную оборону по сравнению с соперником. В последнем матче турнира они сыграли вничью с «АПОЭЛ» (1:1), что подтверждает их настрой на борьбу.
Последние матчи «Шэмрок Роверс»:
- «Дрогеда Юнайтед» 0:1 «Шэмрок Роверс»
- «Шэмрок Роверс» 2:0 «Шелбурн»
- «Шэмрок Роверс» 1:1 «АПОЭЛ»
- «Шэмрок Роверс» 0:3 «Сент-Патрикс»
- «Шэмрок Роверс» 1:0 «Богемиан»
Личные встречи
У команд нет истории личных встреч, что делает исход этого матча менее предсказуемым. Оба коллектива будут стремиться использовать свои сильные стороны, чтобы доминировать на поле.
Статистика
«Ларн»
- Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 6 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
- 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах
- Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 5 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
- 3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Ларн» – «Шэмрок Роверс»
Исходя из текущей формы команд, «Шэмрок Роверс» выглядит предпочтительнее благодаря более организованной обороне и стабильности в атаке. Учитывая проблемы «Ларна» в защите, вероятно, что гости смогут воспользоваться этими слабостями и забить. Однако «Ларн» на домашнем поле также постарается создать моменты, что делает вероятным обмен голами.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
- Победа «Шэмрок Роверс» – коэффициент 2.20
Рекомендация: Победа «Шэмрок Роверс» за коэффициент 2.20.
Прогноз на точный счет
С учетом текущей статистики и игровых показателей, наиболее вероятным исходом представляется победа «Шэмрок Роверс» с минимальным преимуществом.
Рекомендация: 1:2 в пользу «Шэмрок Роверс» за 8.50.