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    • Прогноз на точный счет матча «Ларн» – «Шэмрок Роверс», Лига Конференций, 24 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Ларн» – «Шэмрок Роверс», Лига Конференций, 24 октября 2024 года

    24 октября 2024 года на «Виндзор Парк» состоится матч второго тура Лиги Конференций между «Ларном» и «Шэмрок Роверс». Обе команды настроены заработать очки после своих предыдущих результатов и улучшить позиции в группе.

    «Ларн»

    «Ларн» показывает нестабильные результаты в текущем турнире. В последней игре команда уступила «Мольде» со счетом 0:3, что подчеркнуло их уязвимость в обороне. В последних пяти матчах «Ларн» забил 6 голов, но при этом пропустил 9. Средняя результативность составляет 1.20 гола за матч, в то время как пропускает команда в среднем 1.80 гола. Это говорит о слабости защиты, которая не всегда справляется с атакующими действиями соперников.

    Последние матчи «Ларна»:

    «Шэмрок Роверс»

    «Шэмрок Роверс» идет с лучшими результатами, не проигрывая в семи из девяти последних матчей. Команда стабильно забивает, в последних пяти играх у них 5 голов, что составляет 1 гол в среднем за матч. При этом они пропускают в среднем 0.80 гола, что демонстрирует более организованную оборону по сравнению с соперником. В последнем матче турнира они сыграли вничью с «АПОЭЛ» (1:1), что подтверждает их настрой на борьбу.

    Последние матчи «Шэмрок Роверс»:

    • «Дрогеда Юнайтед» 0:1 «Шэмрок Роверс»
    • «Шэмрок Роверс» 2:0 «Шелбурн»
    • «Шэмрок Роверс» 1:1 «АПОЭЛ»
    • «Шэмрок Роверс» 0:3 «Сент-Патрикс»
    • «Шэмрок Роверс» 1:0 «Богемиан»

    Личные встречи

    У команд нет истории личных встреч, что делает исход этого матча менее предсказуемым. Оба коллектива будут стремиться использовать свои сильные стороны, чтобы доминировать на поле.

    Статистика

    «Ларн»

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
    • 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

    «Шэмрок Роверс»

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
    • 3 победы, 1 ничья, 1 поражение в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Ларн» – «Шэмрок Роверс»

    Исходя из текущей формы команд, «Шэмрок Роверс» выглядит предпочтительнее благодаря более организованной обороне и стабильности в атаке. Учитывая проблемы «Ларна» в защите, вероятно, что гости смогут воспользоваться этими слабостями и забить. Однако «Ларн» на домашнем поле также постарается создать моменты, что делает вероятным обмен голами.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05
    • Победа «Шэмрок Роверс» – коэффициент 2.20

    Рекомендация: Победа «Шэмрок Роверс» за коэффициент 2.20.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей статистики и игровых показателей, наиболее вероятным исходом представляется победа «Шэмрок Роверс» с минимальным преимуществом.

    Рекомендация: 1:2 в пользу «Шэмрок Роверс» за 8.50.

    Источник: «Бомбардир»

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