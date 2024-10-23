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    • Прогноз на точный счет матча «Хартс» – «Омония», Лига Конференций, 24 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Хартс» – «Омония», Лига Конференций, 24 октября 2024 года

    24 октября 2024 года на стадионе Хартс состоится матч второго тура Лиги Конференций между «Хартс» и «Омонией». Оба клуба нацелены на положительный результат, чтобы укрепить свои позиции в группе.

    «Хартс»

    «Хартс» подошли к этому матчу после уверенной победы над «Сент-Миррен» в чемпионате Шотландии со счетом 4:0. В Лиге Конференций команда также начала успешно, обыграв на выезде «Динамо Минск» со счетом 2:1. В последних 5 играх «Хартс» забили 10 голов и пропустили 7, что подчеркивает их атакующую мощь, но также и уязвимость в обороне. Команда пропускает в 11 из 13 последних матчей, что свидетельствует о необходимости укрепления защитных линий.

    Последние матчи «Хартс»:

    «Омония»

    «Омония» продемонстрировала неплохую форму, разгромив «Викингур Рейкьявик» в первом туре Лиги Конференций (4:0). Тем не менее, в чемпионате Кипра у команды наблюдаются сложности: два поражения подряд в последних играх. В последних 5 матчах «Омония» забила 7 голов и пропустила 5. Команда достаточно стабильно выступает в Лиге Конференций, не проигрывая в 6 из 7 последних матчей.

    Последние матчи «Омонии»:

    Личные встречи

    Команды ранее не встречались, что делает этот матч особенно интригующим, так как оба клуба будут стремиться проявить себя с лучшей стороны.

    Статистика

    «Хартс»

    • Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 10 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

    «Омония»

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

    Прогноз на матч «Хартс» – «Омония»

    Учитывая результаты последних матчей и статистику обеих команд, можно предположить, что матч будет результативным. «Хартс» имеет преимущество в атаке, особенно играя на своем поле. Однако слабость их обороны может позволить «Омонии» найти свои шансы на контратаках.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Хартс» – коэффициент 2.20
    • Обе команды забьют – коэффициент 1.80
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей формы и статистики команд наиболее вероятным исходом выглядит победа «Хартс» в результативном поединке.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Хартс» за коэффициент 8.50.

    Источник: «Бомбардир»

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