24 октября 2024 года на стадионе Хартс состоится матч второго тура Лиги Конференций между «Хартс» и «Омонией». Оба клуба нацелены на положительный результат, чтобы укрепить свои позиции в группе.
«Хартс»
«Хартс» подошли к этому матчу после уверенной победы над «Сент-Миррен» в чемпионате Шотландии со счетом 4:0. В Лиге Конференций команда также начала успешно, обыграв на выезде «Динамо Минск» со счетом 2:1. В последних 5 играх «Хартс» забили 10 голов и пропустили 7, что подчеркивает их атакующую мощь, но также и уязвимость в обороне. Команда пропускает в 11 из 13 последних матчей, что свидетельствует о необходимости укрепления защитных линий.
Последние матчи «Хартс»:
- «Сент-Миррен» 0:4 «Хартс»
- «Абердин» 3:2 «Хартс»
- «Динамо Минск» 1:2 «Хартс»
- «Хартс» 1:1 «Росс Каунти»
- «Сент-Миррен» 2:1 «Хартс»
«Омония»
«Омония» продемонстрировала неплохую форму, разгромив «Викингур Рейкьявик» в первом туре Лиги Конференций (4:0). Тем не менее, в чемпионате Кипра у команды наблюдаются сложности: два поражения подряд в последних играх. В последних 5 матчах «Омония» забила 7 голов и пропустила 5. Команда достаточно стабильно выступает в Лиге Конференций, не проигрывая в 6 из 7 последних матчей.
Последние матчи «Омонии»:
- «Эносис» 1:0 «Омония»
- «Арис Лимасол» 2:0 «Омония»
- «Омония» 4:0 «Викингур Рейкьявик»
- «Омония» 3:1 «АЕЛ»
- «Анортосис» 1:0 «Омония»
Личные встречи
Команды ранее не встречались, что делает этот матч особенно интригующим, так как оба клуба будут стремиться проявить себя с лучшей стороны.
Статистика
«Хартс»
- Забивает в среднем: 2.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 10 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
«Омония»
- Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 7 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов
Прогноз на матч «Хартс» – «Омония»
Учитывая результаты последних матчей и статистику обеих команд, можно предположить, что матч будет результативным. «Хартс» имеет преимущество в атаке, особенно играя на своем поле. Однако слабость их обороны может позволить «Омонии» найти свои шансы на контратаках.
Рекомендации для ставок:
- Победа «Хартс» – коэффициент 2.20
- Обе команды забьют – коэффициент 1.80
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
Прогноз на точный счет
С учетом текущей формы и статистики команд наиболее вероятным исходом выглядит победа «Хартс» в результативном поединке.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Хартс» за коэффициент 8.50.