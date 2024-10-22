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    • Прогноз на точный счет матча «Манчестер Сити» – «Спарта», Лига чемпионов, 23 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Манчестер Сити» – «Спарта», Лига чемпионов, 23 октября 2024 года

    23 октября 2024 года на стадионе «Этихад» пройдет матч третьего тура Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Спартой» Прага. Хозяева намерены укрепить свои позиции в группе, а гости постараются продолжить свою серию без поражений в турнире.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» уверенно выступает в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, в прошлом матче разгромив «Слован» Братислава со счетом 4:0. Команда показывает стабильную результативность, забивая в последних шести матчах, но при этом их оборона не всегда безупречна – «Сити» пропускает в пяти из семи последних матчей. В последних пяти играх «Манчестер Сити» забил 12 голов и пропустил 5. Дома «Сити» традиционно силен, и этот фактор может стать решающим.

    Последние матчи «Манчестер Сити»:

    «Спарта» Прага

    «Спарта» демонстрирует уверенные результаты в Лиге чемпионов, не проигрывая в последних восьми матчах турнира. Команда стабильно забивает в каждом матче на протяжении последних 27 встреч, что подчеркивает их атакующий потенциал. В последних пяти играх «Спарта» забила 8 голов и пропустила 7. Несмотря на уверенные выступления, их оборона остается уязвимой, что может сыграть на руку атакующему «Манчестер Сити».

    Последние матчи «Спарты» Прага:

    • «Спарта» Прага 2:1 «Слован Либерец»
    • «Славия» 2:1 «Спарта» Прага
    • «Штутгарт» 1:1 «Спарта» Прага
    • «Спарта» Прага 2:3 «Сигма Оломоуц»
    • «Ческе Будеевице» 0:2 «Спарта» Прага

    Личные встречи

    У команд не было личных встреч, что добавляет интригу предстоящему поединку, так как оба клуба впервые будут адаптироваться к стилю и тактике соперника.

    Статистика

    «Манчестер Сити»:

    • Забивает в среднем: 2.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 12 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

    «Спарта» Прага:

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

    Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Спарта»

    Исходя из текущих форм команд, «Манчестер Сити» выглядит фаворитом встречи. Их атака стабильна и способна вскрыть оборону соперника. Учитывая проблемы «Спарты» в защите, а также атакующий потенциал обеих команд, можно ожидать результативный матч с победой хозяев.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Манчестер Сити» – коэффициент 1.40
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа «Манчестер Сити» за коэффициент 1.40.

    Прогноз на точный счет

    С учетом статистики и игровой формы команд, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «Манчестер Сити» с разницей в два гола.

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Манчестер Сити» за коэффициент 9.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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