23 октября 2024 года на стадионе «Этихад» пройдет матч третьего тура Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Спартой» Прага. Хозяева намерены укрепить свои позиции в группе, а гости постараются продолжить свою серию без поражений в турнире.

«Манчестер Сити» уверенно выступает в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, в прошлом матче разгромив «Слован» Братислава со счетом 4:0. Команда показывает стабильную результативность, забивая в последних шести матчах, но при этом их оборона не всегда безупречна – «Сити» пропускает в пяти из семи последних матчей. В последних пяти играх «Манчестер Сити» забил 12 голов и пропустил 5. Дома «Сити» традиционно силен, и этот фактор может стать решающим.

Последние матчи «Манчестер Сити»:

«Спарта» Прага

«Спарта» демонстрирует уверенные результаты в Лиге чемпионов, не проигрывая в последних восьми матчах турнира. Команда стабильно забивает в каждом матче на протяжении последних 27 встреч, что подчеркивает их атакующий потенциал. В последних пяти играх «Спарта» забила 8 голов и пропустила 7. Несмотря на уверенные выступления, их оборона остается уязвимой, что может сыграть на руку атакующему «Манчестер Сити».

Последние матчи «Спарты» Прага:

«Спарта» Прага 2:1 «Слован Либерец»

«Славия» 2:1 «Спарта» Прага

«Штутгарт» 1:1 «Спарта» Прага

«Спарта» Прага 2:3 «Сигма Оломоуц»

«Ческе Будеевице» 0:2 «Спарта» Прага

Личные встречи

У команд не было личных встреч, что добавляет интригу предстоящему поединку, так как оба клуба впервые будут адаптироваться к стилю и тактике соперника.

Статистика

«Манчестер Сити»:

Забивает в среднем: 2.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 12 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 5 голов

«Спарта» Прага:

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Спарта»

Исходя из текущих форм команд, «Манчестер Сити» выглядит фаворитом встречи. Их атака стабильна и способна вскрыть оборону соперника. Учитывая проблемы «Спарты» в защите, а также атакующий потенциал обеих команд, можно ожидать результативный матч с победой хозяев.

Рекомендации для ставок:

Победа «Манчестер Сити» – коэффициент 1.40

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа «Манчестер Сити» за коэффициент 1.40.

Прогноз на точный счет

С учетом статистики и игровой формы команд, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа «Манчестер Сити» с разницей в два гола.

Рекомендация: 3:1 в пользу «Манчестер Сити» за коэффициент 9.00.