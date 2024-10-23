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  • «Манчестер Сити» – «Спарта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2024

«Манчестер Сити» – «Спарта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2024

23 октября 2024, 20:50
Манчестер Сити
23.10.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
5 : 0
Завершен
Спарта
3' Ф. Фоден 58' Э. Холанд 64' Д. Стоунз 68' Э. Холанд 88' М. Нуньес (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Стефан Ортега
ВР
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
82
Рико Льюис
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
(К) АП
22
Савиньо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Спарта
1
Петер Виндаль
ВР
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
27
Филип Панак
(К) ЦЗ
41
Мартин Витик
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
11
Матей Ринеш
ЛВ
7
Велько Бирманчевич
ЛВ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
6
Каан Кайринен
ЦП
20
Казим Лячи
ЦП
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
33
Нико О'Райли
АП
24
Джеймс Макэйти
АП
Спарта
42
Войтех Ворел
ВР
44
Якуб Суровчик
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
7
Эрмал Красники
ЛВ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
9
Кристоф Данек
АП
18
Лукаш Садилек
АП
7
Албион Ррахмани
ЦФ
4-2-3-1
1
Ортега
25
Аканджи
6
Стоунз
15
Аке
82
Льюис
27
Нуньес
20
Гюндоган
47
Фоден
20
Силва
22
Савиньо
9
Холанд
4-2-3-1
1
Виндаль
23
Пресиадо
27
Панак
41
Витик
4
Серенсен
6
Кайринен
20
Лячи
11
Ринеш
7
Бирманчевич
10
Гараслин
33
Олатунжи
15
Аке
24
Гвардиол
24
Гвардиол
15
Аке
6
Стоунз
3
Диаш
3
Диаш
6
Стоунз
20
Гюндоган
8
Ковачич
8
Ковачич
20
Гюндоган
9
Холанд
33
О'Райли
33
О'Райли
9
Холанд
20
Силва
24
Макэйти
24
Макэйти
20
Силва
11
Ринеш
28
Виснер
28
Виснер
11
Ринеш
6
Кайринен
7
Сольбаккен
7
Сольбаккен
6
Кайринен
7
Бирманчевич
9
Данек
9
Данек
7
Бирманчевич
10
Гараслин
7
Красники
7
Красники
10
Гараслин
33
Олатунжи
7
Ррахмани
7
Ррахмани
33
Олатунжи
Остались в запасе
Манчестер Сити
Спарта
31
Эдерсон
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
42
Войтех Ворел
ВР
44
Якуб Суровчик
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
Остались в запасе
42
Войтех Ворел
ВР
44
Якуб Суровчик
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Манчестер Сити - Спарта
1
1
Всего ударов по воротам
22
5
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
80
20
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
5
4
Офсайды
0
1
Количество передач
768
184
Сейвы
1
5
Точность передач %
93
71
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
2.85
0.23

Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Спарты», 3-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити»«Спарта»

«Манчестер Сити» – «Спарта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Спарта Манчестер Сити
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