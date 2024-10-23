23.10.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов, 3 тур
5 : 0
Завершен
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер Сити
4-2-3-1
1
Ортега
25
Аканджи
6
Стоунз
15
Аке
82
Льюис
27
Нуньес
20
Гюндоган
47
Фоден
20
Силва
22
Савиньо
9
Холанд
4-2-3-1
1
Виндаль
23
Пресиадо
27
Панак
41
Витик
4
Серенсен
6
Кайринен
20
Лячи
11
Ринеш
7
Бирманчевич
10
Гараслин
33
Олатунжи
15
Аке
24
Гвардиол
24
Гвардиол
15
Аке
6
Стоунз
3
Диаш
3
Диаш
6
Стоунз
20
Гюндоган
8
Ковачич
8
Ковачич
20
Гюндоган
9
Холанд
33
О'Райли
33
О'Райли
9
Холанд
20
Силва
24
Макэйти
24
Макэйти
20
Силва
11
Ринеш
28
Виснер
28
Виснер
11
Ринеш
6
Кайринен
7
Сольбаккен
7
Сольбаккен
6
Кайринен
7
Бирманчевич
9
Данек
9
Данек
7
Бирманчевич
10
Гараслин
7
Красники
7
Красники
10
Гараслин
33
Олатунжи
7
Ррахмани
7
Ррахмани
33
Олатунжи
Остались в запасе
Манчестер Сити
Спарта
31
Эдерсон
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
42
Войтех Ворел
ВР
44
Якуб Суровчик
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
33
Скотт Карсон
ВР
Остались в запасе
42
Войтех Ворел
ВР
44
Якуб Суровчик
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Манчестер Сити - Спарта
1
1
Всего ударов по воротам
22
5
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
80
20
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
5
4
Офсайды
0
1
Количество передач
768
184
Сейвы
1
5
Точность передач %
93
71
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
18
4
Удары из-за пределов штрафной
4
1
xG (ожидаемые голы)
2.85
0.23
Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Спарты», 3-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Спарта»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»