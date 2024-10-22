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    • Прогноз на точный счет матча «Атлетико» – «Лилль», Лига чемпионов, 23 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Атлетико» – «Лилль», Лига чемпионов, 23 октября 2024 года

    23 октября 2024 года на стадионе «Метрополитано» состоится матч третьего тура Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Лиллем». Обе команды борются за укрепление своих позиций в группе, и этот поединок станет важным для обеих сторон.

    «Атлетико»

    «Атлетико» показывает неплохую форму, не проигрывая в 16 из 18 последних матчей. Однако в предыдущем туре Лиги чемпионов команда потерпела поражение от «Бенфики» со счетом 0:4. В последних пяти матчах «Атлетико» забил 6 голов и пропустил 7, что говорит о недостатках в обороне. В среднем команда забивает 1.20 гола за игру и пропускает 1.40. Важно отметить, что «Атлетико» забивает в 8 из 10 последних матчей, однако пропускает уже в четырех матчах подряд.

    Последние 5 матчей «Атлетико»:

    «Лилль»

    «Лилль» находится в хорошей форме, не проигрывая в пяти последних матчах. В предыдущем туре Лиги чемпионов они обыграли «Реал Мадрид» со счетом 1:0, что подчеркивает их способность добиваться результата против сильных соперников. В последних пяти играх «Лилль» забил 9 голов и пропустил всего 4, в среднем забивая 1.80 гола и пропуская 0.80 гола за игру. Это показывает, что команда обладает сбалансированной игрой как в атаке, так и в обороне.

    Последние 5 матчей «Лилля»:

    Личные встречи

    • У команд не было личных встреч, что добавляет интригу предстоящему поединку, так как оба клуба впервые будут адаптироваться к стилю и тактике соперника.

    Статистика

    «Атлетико»:

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

    «Лилль»:

    • Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 9 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

    Рекомендации для ставок

    • Победа «Атлетико» – коэффициент 2.00
    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

    Прогноз на точный счет

    Учитывая текущую форму обеих команд, а также оборонительные проблемы «Атлетико», наиболее вероятным исходом является минимальная победа хозяев поля.

    Рекомендация: 1:0 в пользу «Атлетико» за коэффициент 7.50.

    Источник: «Бомбардир»

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