23 октября 2024 года на стадионе «Метрополитано» состоится матч третьего тура Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Лиллем». Обе команды борются за укрепление своих позиций в группе, и этот поединок станет важным для обеих сторон.
«Атлетико»
«Атлетико» показывает неплохую форму, не проигрывая в 16 из 18 последних матчей. Однако в предыдущем туре Лиги чемпионов команда потерпела поражение от «Бенфики» со счетом 0:4. В последних пяти матчах «Атлетико» забил 6 голов и пропустил 7, что говорит о недостатках в обороне. В среднем команда забивает 1.20 гола за игру и пропускает 1.40. Важно отметить, что «Атлетико» забивает в 8 из 10 последних матчей, однако пропускает уже в четырех матчах подряд.
Последние 5 матчей «Атлетико»:
- «Атлетико» 3:1 «Леганес» (Ла Лига)
- «Реал Сосьедад» 1:1 «Атлетико» (Ла Лига)
- «Бенфика» 4:0 «Атлетико» (Лига чемпионов)
- «Атлетико» 1:1 «Реал Мадрид» (Ла Лига)
- «Сельта» 0:1 «Атлетико» (Ла Лига)
«Лилль»
«Лилль» находится в хорошей форме, не проигрывая в пяти последних матчах. В предыдущем туре Лиги чемпионов они обыграли «Реал Мадрид» со счетом 1:0, что подчеркивает их способность добиваться результата против сильных соперников. В последних пяти играх «Лилль» забил 9 голов и пропустил всего 4, в среднем забивая 1.80 гола и пропуская 0.80 гола за игру. Это показывает, что команда обладает сбалансированной игрой как в атаке, так и в обороне.
Последние 5 матчей «Лилля»:
- «Монако» 0:0 «Лилль» (Лига 1)
- «Лилль» 2:1 «Тулуза» (Лига 1)
- «Лилль» 1:0 «Реал Мадрид» (Лига чемпионов)
- «Гавр» 0:3 «Лилль» (Лига 1)
- «Лилль» 3:3 «Страсбур» (Лига 1)
Личные встречи
- У команд не было личных встреч, что добавляет интригу предстоящему поединку, так как оба клуба впервые будут адаптироваться к стилю и тактике соперника.
Статистика
«Атлетико»:
- Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 6 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
«Лилль»:
- Забивает в среднем: 1.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 9 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола
Рекомендации для ставок
- Победа «Атлетико» – коэффициент 2.00
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90
Прогноз на точный счет
Учитывая текущую форму обеих команд, а также оборонительные проблемы «Атлетико», наиболее вероятным исходом является минимальная победа хозяев поля.
Рекомендация: 1:0 в пользу «Атлетико» за коэффициент 7.50.