23 октября 2024 года на стадионе «Метрополитано» состоится матч третьего тура Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Лиллем». Обе команды борются за укрепление своих позиций в группе, и этот поединок станет важным для обеих сторон.

«Атлетико»

«Атлетико» показывает неплохую форму, не проигрывая в 16 из 18 последних матчей. Однако в предыдущем туре Лиги чемпионов команда потерпела поражение от «Бенфики» со счетом 0:4. В последних пяти матчах «Атлетико» забил 6 голов и пропустил 7, что говорит о недостатках в обороне. В среднем команда забивает 1.20 гола за игру и пропускает 1.40. Важно отметить, что «Атлетико» забивает в 8 из 10 последних матчей, однако пропускает уже в четырех матчах подряд.

Последние 5 матчей «Атлетико»:

«Лилль»

«Лилль» находится в хорошей форме, не проигрывая в пяти последних матчах. В предыдущем туре Лиги чемпионов они обыграли «Реал Мадрид» со счетом 1:0, что подчеркивает их способность добиваться результата против сильных соперников. В последних пяти играх «Лилль» забил 9 голов и пропустил всего 4, в среднем забивая 1.80 гола и пропуская 0.80 гола за игру. Это показывает, что команда обладает сбалансированной игрой как в атаке, так и в обороне.

Последние 5 матчей «Лилля»:

Личные встречи

У команд не было личных встреч, что добавляет интригу предстоящему поединку, так как оба клуба впервые будут адаптироваться к стилю и тактике соперника.

Статистика

«Атлетико»:

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

«Лилль»:

Забивает в среднем: 1.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 9 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 4 гола

Рекомендации для ставок

Победа «Атлетико» – коэффициент 2.00

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

Прогноз на точный счет

Учитывая текущую форму обеих команд, а также оборонительные проблемы «Атлетико», наиболее вероятным исходом является минимальная победа хозяев поля.

Рекомендация: 1:0 в пользу «Атлетико» за коэффициент 7.50.