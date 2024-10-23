23.10.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов, 3 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Атлетико
Атлетико
3-4-3
13
Облак
22
Галан
20
Хименес
20
Молина
27
Витсель
6
Коке
22
Галлахер
7
Де Пауль
7
Гризманн
9
Серлот
19
Альварес
3-3-1-2-1
30
Шевалье
4
Александро
2
Туре
2
Манди
12
Менье
17
Мукау
3
Гудмундссон
21
Андре
5
Кабелла
20
Фернандес-Пардо
18
Байо
22
Галан
17
Рейнилду
17
Рейнилду
22
Галан
22
Галлахер
16
Лино
16
Лино
22
Галлахер
20
Молина
20
Симеоне
20
Симеоне
20
Молина
9
Серлот
10
Корреа
10
Корреа
9
Серлот
2
Туре
18
Диаките
18
Диаките
2
Туре
17
Мукау
7
Гомес
7
Гомес
17
Мукау
20
Фернандес-Пардо
11
Сахрауи
11
Сахрауи
20
Фернандес-Пардо
5
Кабелла
27
Жегрова
27
Жегрова
5
Кабелла
18
Байо
15
Дэвид
15
Дэвид
18
Байо
Остались в запасе
Атлетико
Лилль
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
15
Илиас Костис
ЦЗ
28
Айтор Гисмера
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
28
Morgan Costarelli
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
15
Илиас Костис
ЦЗ
28
Айтор Гисмера
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
28
Morgan Costarelli
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Атлетико - Лилль
4
2
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
9
11
Офсайды
1
2
Количество передач
553
341
Сейвы
0
4
Точность передач %
85
74
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
2.19
1.39
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Лилля», 3-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Лилль»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»