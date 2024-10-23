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  • «Атлетико» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2024

«Атлетико» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2024

23 октября 2024, 20:50
Атлетико
23.10.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
1 : 3
Завершен
Лилль
8' Х. Альварес
61' Э. Жегрова 74' Д. Дэвид (П) 89' Д. Дэвид
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
22
Хави Галан
ЛЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Науэль Молина
ПЗ
27
Аксель Витсель
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
(К) ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
19
Хулиан Альварес
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
4
Александро
ЦЗ
2
Усман Туре
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
17
Нгал'айель Мукау
ОП
21
Бенжамин Андре
(К) ЦП
5
Реми Кабелла
АП
18
Мохамед Байо
ЦФ
Главный тренер
Бруно Женезио
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
15
Илиас Костис
ЦЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
28
Айтор Гисмера
ЦП
18
Тома Лемар
АП
10
Анхель Корреа
ПВ
17
Родриго Рикельме
ПВ
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
28
Morgan Costarelli
ЦЗ
18
Бафоде Диаките
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
7
Анхель Гомес
ЦП
27
Эдон Жегрова
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
3-4-3
13
Облак
22
Галан
20
Хименес
20
Молина
27
Витсель
6
Коке
22
Галлахер
7
Де Пауль
7
Гризманн
9
Серлот
19
Альварес
3-3-1-2-1
30
Шевалье
4
Александро
2
Туре
2
Манди
12
Менье
17
Мукау
3
Гудмундссон
21
Андре
5
Кабелла
20
Фернандес-Пардо
18
Байо
22
Галан
17
Рейнилду
17
Рейнилду
22
Галан
22
Галлахер
16
Лино
16
Лино
22
Галлахер
20
Молина
20
Симеоне
20
Симеоне
20
Молина
9
Серлот
10
Корреа
10
Корреа
9
Серлот
2
Туре
18
Диаките
18
Диаките
2
Туре
17
Мукау
7
Гомес
7
Гомес
17
Мукау
20
Фернандес-Пардо
11
Сахрауи
11
Сахрауи
20
Фернандес-Пардо
5
Кабелла
27
Жегрова
27
Жегрова
5
Кабелла
18
Байо
15
Дэвид
15
Дэвид
18
Байо
Остались в запасе
Атлетико
Лилль
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
15
Илиас Костис
ЦЗ
28
Айтор Гисмера
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
28
Morgan Costarelli
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Женезио
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Антонио Гомис
ВР
15
Илиас Костис
ЦЗ
28
Айтор Гисмера
ЦП
18
Тома Лемар
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
16
Марк-Орель Каяр
ВР
28
Morgan Costarelli
ЦЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Бруно Женезио
Статистика матча Атлетико - Лилль
4
2
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
9
11
Офсайды
1
2
Количество передач
553
341
Сейвы
0
4
Точность передач %
85
74
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
2.19
1.39

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Лилля», 3-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Лилль»

«Атлетико» – «Лилль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Лилль Атлетико
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