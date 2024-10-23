Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетико» против «Лилля», 3-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетико» – «Лилль»