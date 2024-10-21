22 октября 2024 года на стадионе «Вертерзе-Штадион» пройдет матч третьего тура Лиги чемпионов между «Штурмом» и «Спортингом». Обе команды стремятся закрепить свои позиции в группе и набрать важные очки для выхода в плей-офф.

«Штурм»

«Штурм» показал хорошую результативность в последних матчах, забивая 14 голов в пяти играх. Однако команда также испытывает проблемы в обороне, пропуская в 10 из 12 последних матчей. В предыдущем матче Лиги чемпионов «Штурм» уступил «Брюгге» (0:1), что подчеркивает их уязвимость в обороне на международной арене. Средняя результативность команды составляет 2.80 гола за матч, а средний показатель пропущенных голов – 1.20.

Последние 5 матчей «Штурма»:

«Спортинг»

«Спортинг» не проигрывает в 11 последних матчах, демонстрируя стабильность и уверенность как в атаке, так и в обороне. В последних пяти матчах команда забила 11 голов и пропустила всего 2, что говорит о качественной обороне. Средняя результативность команды составляет 2.20 гола за матч, а среднее количество пропущенных голов – 0.40. «Спортинг» забивает в 30 матчах подряд, что подчеркивает их атакующий потенциал.

Последние 5 матчей «Спортинга»:

Личные встречи

В прошлом сезоне команды встречались в Лиге Европы. «Спортинг» выиграл оба матча: 3:0 дома и 2:1 на выезде. Это говорит о том, что португальский клуб имеет преимущество и опыт успешных встреч с «Штурмом», что может повлиять на исход предстоящей игры.

Статистика

«Штурм»:

Забивает в среднем: 2.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 14 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

«Спортинг»:

Забивает в среднем: 2.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 11 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола

Рекомендации для ставок

Победа «Спортинга» – коэффициент 2.00

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Прогноз на точный счет

Учитывая текущую форму команд и их статистику, наиболее вероятным исходом будет победа «Спортинга» с учетом его стабильной обороны и уверенного нападения.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Спортинга» за коэффициент 7.00.