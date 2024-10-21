22 октября 2024 года на стадионе «Вертерзе-Штадион» пройдет матч третьего тура Лиги чемпионов между «Штурмом» и «Спортингом». Обе команды стремятся закрепить свои позиции в группе и набрать важные очки для выхода в плей-офф.
«Штурм»
«Штурм» показал хорошую результативность в последних матчах, забивая 14 голов в пяти играх. Однако команда также испытывает проблемы в обороне, пропуская в 10 из 12 последних матчей. В предыдущем матче Лиги чемпионов «Штурм» уступил «Брюгге» (0:1), что подчеркивает их уязвимость в обороне на международной арене. Средняя результативность команды составляет 2.80 гола за матч, а средний показатель пропущенных голов – 1.20.
Последние 5 матчей «Штурма»:
- «Штурм» 5:2 «ГАК» (Бундеслига)
- «Штурм» 5:0 «Ред Булл» (Бундеслига)
- «Штурм» 0:1 «Брюгге» (Лига чемпионов)
- «Блау-Вайсс Линц» 1:2 «Штурм» (Бундеслига)
- «Аустрия» 2:2 «Штурм» (Бундеслига)
«Спортинг»
«Спортинг» не проигрывает в 11 последних матчах, демонстрируя стабильность и уверенность как в атаке, так и в обороне. В последних пяти матчах команда забила 11 голов и пропустила всего 2, что говорит о качественной обороне. Средняя результативность команды составляет 2.20 гола за матч, а среднее количество пропущенных голов – 0.40. «Спортинг» забивает в 30 матчах подряд, что подчеркивает их атакующий потенциал.
Последние 5 матчей «Спортинга»:
- «Портимоненсе» 1:2 «Спортинг» (Кубок)
- «Спортинг» 2:0 «Каза Пия» (Примейра)
- «ПСВ» 1:1 «Спортинг» (Лига чемпионов)
- «Эшторил» 0:3 «Спортинг» (Примейра)
- «Спортинг» 3:0 «АВС» (Примейра)
Личные встречи
В прошлом сезоне команды встречались в Лиге Европы. «Спортинг» выиграл оба матча: 3:0 дома и 2:1 на выезде. Это говорит о том, что португальский клуб имеет преимущество и опыт успешных встреч с «Штурмом», что может повлиять на исход предстоящей игры.
Статистика
«Штурм»:
- Забивает в среднем: 2.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 14 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
«Спортинг»:
- Забивает в среднем: 2.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 11 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола
Рекомендации для ставок
- Победа «Спортинга» – коэффициент 2.00
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
Прогноз на точный счет
Учитывая текущую форму команд и их статистику, наиболее вероятным исходом будет победа «Спортинга» с учетом его стабильной обороны и уверенного нападения.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Спортинга» за коэффициент 7.00.