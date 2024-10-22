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  • «Штурм» – «Спортинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2024

«Штурм» – «Спортинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2024

22 октября 2024, 20:50
Штурм
22.10.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
0 : 2
Завершен
Спортинг
23' Н. Сантуш 53' В. Дьекереш
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
37
Кьел Шерпен
ВР
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
4
Димитри Лавале
(К) ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
35
Малик Ялкуйе
ЦП
14
Томи Хорват
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
14
Мика Бирет
ЦФ
14
Сиди Джатта
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Спортинг
81
Франко Исраэль
ВР
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
6
Зено Дебаст
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
20
Максимилиано Араухо
ЛВ
23
Мортен Юльманн
(К) ОП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
7
Тринкау
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Штурм
53
Даниил Худяков
ВР
1
Маттео Биньетти
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
27
Константин Шопп
ЦЗ
23
Арьян Малич
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
8
Отар Китеишвили
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
14
Ловро Звонарек
АП
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
36
Амади Камара
ЦФ
25
Леон Гргич
ЦФ
Спортинг
1
Владан Ковачевич
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
95
Лукас Тайбо
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
23
Жеовани Кенда
ПВ
40
Конрад Хардер
ЦФ
4-3-1-2
37
Шерпен
4
Айву
35
Гейрхофер
4
Лавале
70
Газибегович
35
Ялкуйе
14
Хорват
42
Чуквуани
11
Бевинг
14
Джатта
14
Бирет
4-1-2-3
81
Исраэль
47
Эшгайю
25
Инасиу
6
Дебаст
21
Браганца
23
Юльманн
10
Катамо
20
Араухо
11
Сантуш
7
Тринкау
14
Дьекереш
4
Лавале
27
Шопп
27
Шопп
4
Лавале
14
Бирет
25
Хирлендер
25
Хирлендер
14
Бирет
14
Джатта
14
Звонарек
14
Звонарек
14
Джатта
14
Хорват
17
Ярдимчи
17
Ярдимчи
14
Хорват
6
Дебаст
6
Сент-Джуст
6
Сент-Джуст
6
Дебаст
47
Эшгайю
2
Рейс
2
Рейс
47
Эшгайю
21
Браганца
5
Морита
5
Морита
21
Браганца
20
Араухо
28
Гонсалвеш
28
Гонсалвеш
20
Араухо
11
Сантуш
23
Кенда
23
Кенда
11
Сантуш
Остались в запасе
Штурм
Спортинг
53
Даниил Худяков
ВР
1
Маттео Биньетти
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
23
Арьян Малич
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
8
Отар Китеишвили
ЦП
36
Амади Камара
ЦФ
25
Леон Гргич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
1
Владан Ковачевич
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
95
Лукас Тайбо
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
40
Конрад Хардер
ЦФ
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
1
Маттео Биньетти
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
23
Арьян Малич
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
8
Отар Китеишвили
ЦП
36
Амади Камара
ЦФ
25
Леон Гргич
ЦФ
Остались в запасе
1
Владан Ковачевич
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
95
Лукас Тайбо
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
40
Конрад Хардер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Штурм - Спортинг
2
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
7
4
Нарушения
8
8
Офсайды
2
2
Количество передач
369
566
Сейвы
3
5
Точность передач %
82
86
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.72
1.5

Смотреть прямую трансляцию матча «Штурм» против «Спортинга», 3-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штурм» – «Спортинг»

«Штурм» – «Спортинг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Спортинг Штурм
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