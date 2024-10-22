22.10.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов, 3 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Штурм
Штурм
4-3-1-2
37
Шерпен
4
Айву
35
Гейрхофер
4
Лавале
70
Газибегович
35
Ялкуйе
14
Хорват
42
Чуквуани
11
Бевинг
14
Джатта
14
Бирет
4-1-2-3
81
Исраэль
47
Эшгайю
25
Инасиу
6
Дебаст
21
Браганца
23
Юльманн
10
Катамо
20
Араухо
11
Сантуш
7
Тринкау
14
Дьекереш
4
Лавале
27
Шопп
27
Шопп
4
Лавале
14
Бирет
25
Хирлендер
25
Хирлендер
14
Бирет
14
Джатта
14
Звонарек
14
Звонарек
14
Джатта
14
Хорват
17
Ярдимчи
17
Ярдимчи
14
Хорват
6
Дебаст
6
Сент-Джуст
6
Сент-Джуст
6
Дебаст
47
Эшгайю
2
Рейс
2
Рейс
47
Эшгайю
21
Браганца
5
Морита
5
Морита
21
Браганца
20
Араухо
28
Гонсалвеш
28
Гонсалвеш
20
Араухо
11
Сантуш
23
Кенда
23
Кенда
11
Сантуш
Остались в запасе
Штурм
Спортинг
53
Даниил Худяков
ВР
1
Маттео Биньетти
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
23
Арьян Малич
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
8
Отар Китеишвили
ЦП
36
Амади Камара
ЦФ
25
Леон Гргич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
1
Владан Ковачевич
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
95
Лукас Тайбо
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
40
Конрад Хардер
ЦФ
Остались в запасе
53
Даниил Худяков
ВР
1
Маттео Биньетти
ВР
18
Эмир Карич
ЛЗ
23
Арьян Малич
ЦЗ
22
Макс Джонстон
ПЗ
8
Отар Китеишвили
ЦП
36
Амади Камара
ЦФ
25
Леон Гргич
ЦФ
Остались в запасе
1
Владан Ковачевич
ВР
41
Диего Каллаи
ВР
95
Лукас Тайбо
ЦЗ
22
Иван Фреснеда
ПЗ
40
Конрад Хардер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Штурм - Спортинг
2
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
7
4
Нарушения
8
8
Офсайды
2
2
Количество передач
369
566
Сейвы
3
5
Точность передач %
82
86
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.72
1.5
Смотреть прямую трансляцию матча «Штурм» против «Спортинга», 3-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штурм» – «Спортинг»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»