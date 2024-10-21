22 октября 2024 года на стадионе «Монтиливи» пройдет матч третьего тура Лиги чемпионов между «Жироной» и «Слованом». Оба клуба нуждаются в очках, чтобы улучшить свои позиции в группе, и предстоящий поединок станет важным для их дальнейшего участия в турнире.
«Жирона»
«Жирона» в предыдущем матче Лиги чемпионов потерпела поражение от «Фейеноорда» (2:3). В последних пяти играх команда забила 5 голов и пропустила 6, что указывает на определенные проблемы как в атаке, так и в обороне. Средняя результативность «Жироны» составляет 1.00 гола за матч, а пропускает она в среднем 1.20 гола за игру. Команда пропускает в последних четырех матчах, что может сыграть негативную роль в предстоящей встрече.
Последние 5 матчей «Жироны»:
- «Жирона» 0:1 «Реал Сосьедад» (Ла Лига)
- «Жирона» 2:1 «Атлетик» (Ла Лига)
- «Жирона» 2:3 «Фейеноорд» (Лига чемпионов)
- «Сельта» 1:1 «Жирона» (Ла Лига)
- «Жирона» 0:0 «Райо Вальекано» (Ла Лига)
«Слован»
«Слован» потерпел поражение в предыдущем матче Лиги чемпионов от «Манчестер Сити» (0:4), что подчеркивает уязвимость команды против сильных соперников. В последних пяти играх команда забила 12 голов и пропустила 8. Средняя результативность «Слована» составляет 2.40 гола за матч, но оборона остается проблемной – в среднем они пропускают 1.60 гола за игру. Команда пропускает в 7 из 9 последних матчей, что может стать решающим фактором против «Жироны».
Последние 5 матчей «Слована»:
- «Спартак Трнава» 0:1 «Слован Б» (Высшая лига)
- «Слован Б» 1:1 «Тренчин» (Высшая лига)
- «Слован Б» 0:4 «Манчестер Сити» (Лига чемпионов)
- «Земплин» 2:4 «Слован Б» (Высшая лига)
- «Beluša» 1:6 «Слован Б» (Кубок)
Личные встречи
Команды ранее не встречались в официальных матчах. Это добавляет интриги предстоящему поединку, так как обе команды будут впервые адаптироваться к стилю и тактике соперника.
Статистика
«Жирона»:
- Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 5 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов
«Слован»:
- Забивает в среднем: 2.40 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 12 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов
Рекомендации для ставок
- Победа «Слована» – коэффициент 2.40
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75
Прогноз на точный счет
Учитывая текущую форму и статистику обеих команд, вероятным исходом является победа «Слована» в атакующем поединке, где обе команды обменяются голами.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Слована» за коэффициент 8.50.