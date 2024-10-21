Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Жирона» – «Слован», Лига чемпионов, 22 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Жирона» – «Слован», Лига чемпионов, 22 октября 2024 года

    22 октября 2024 года на стадионе «Монтиливи» пройдет матч третьего тура Лиги чемпионов между «Жироной» и «Слованом». Оба клуба нуждаются в очках, чтобы улучшить свои позиции в группе, и предстоящий поединок станет важным для их дальнейшего участия в турнире.

    «Жирона»

    «Жирона» в предыдущем матче Лиги чемпионов потерпела поражение от «Фейеноорда» (2:3). В последних пяти играх команда забила 5 голов и пропустила 6, что указывает на определенные проблемы как в атаке, так и в обороне. Средняя результативность «Жироны» составляет 1.00 гола за матч, а пропускает она в среднем 1.20 гола за игру. Команда пропускает в последних четырех матчах, что может сыграть негативную роль в предстоящей встрече.

    Последние 5 матчей «Жироны»:

    «Слован»

    «Слован» потерпел поражение в предыдущем матче Лиги чемпионов от «Манчестер Сити» (0:4), что подчеркивает уязвимость команды против сильных соперников. В последних пяти играх команда забила 12 голов и пропустила 8. Средняя результативность «Слована» составляет 2.40 гола за матч, но оборона остается проблемной – в среднем они пропускают 1.60 гола за игру. Команда пропускает в 7 из 9 последних матчей, что может стать решающим фактором против «Жироны».

    Последние 5 матчей «Слована»:

    • «Спартак Трнава» 0:1 «Слован Б» (Высшая лига)
    • «Слован Б» 1:1 «Тренчин» (Высшая лига)
    • «Слован Б» 0:4 «Манчестер Сити» (Лига чемпионов)
    • «Земплин» 2:4 «Слован Б» (Высшая лига)
    • «Beluša» 1:6 «Слован Б» (Кубок)

    Личные встречи

    Команды ранее не встречались в официальных матчах. Это добавляет интриги предстоящему поединку, так как обе команды будут впервые адаптироваться к стилю и тактике соперника.

    Статистика

    «Жирона»:

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

    «Слован»:

    • Забивает в среднем: 2.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 12 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

    Рекомендации для ставок

    • Победа «Слована» – коэффициент 2.40
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

    Прогноз на точный счет

    Учитывая текущую форму и статистику обеих команд, вероятным исходом является победа «Слована» в атакующем поединке, где обе команды обменяются голами.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Слована» за коэффициент 8.50.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:04
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 