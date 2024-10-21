22 октября 2024 года на стадионе «Монтиливи» пройдет матч третьего тура Лиги чемпионов между «Жироной» и «Слованом». Оба клуба нуждаются в очках, чтобы улучшить свои позиции в группе, и предстоящий поединок станет важным для их дальнейшего участия в турнире.

«Жирона»

«Жирона» в предыдущем матче Лиги чемпионов потерпела поражение от «Фейеноорда» (2:3). В последних пяти играх команда забила 5 голов и пропустила 6, что указывает на определенные проблемы как в атаке, так и в обороне. Средняя результативность «Жироны» составляет 1.00 гола за матч, а пропускает она в среднем 1.20 гола за игру. Команда пропускает в последних четырех матчах, что может сыграть негативную роль в предстоящей встрече.

Последние 5 матчей «Жироны»:

«Слован»

«Слован» потерпел поражение в предыдущем матче Лиги чемпионов от «Манчестер Сити» (0:4), что подчеркивает уязвимость команды против сильных соперников. В последних пяти играх команда забила 12 голов и пропустила 8. Средняя результативность «Слована» составляет 2.40 гола за матч, но оборона остается проблемной – в среднем они пропускают 1.60 гола за игру. Команда пропускает в 7 из 9 последних матчей, что может стать решающим фактором против «Жироны».

Последние 5 матчей «Слована»:

Личные встречи

Команды ранее не встречались в официальных матчах. Это добавляет интриги предстоящему поединку, так как обе команды будут впервые адаптироваться к стилю и тактике соперника.

Статистика

«Жирона»:

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

«Слован»:

Забивает в среднем: 2.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 12 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 8 голов

Рекомендации для ставок

Победа «Слована» – коэффициент 2.40

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.70

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.75

Прогноз на точный счет

Учитывая текущую форму и статистику обеих команд, вероятным исходом является победа «Слована» в атакующем поединке, где обе команды обменяются голами.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Слована» за коэффициент 8.50.