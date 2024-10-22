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  • «Жирона» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2024

«Жирона» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2024

22 октября 2024, 20:50
Жирона
22.10.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
2 : 0
Завершен
Слован
42' М. Гутьеррес 73' Хуанпе
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
16
Алехандро Франкес
ЦЗ
6
Хуанпе
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
37
Ладислав Крейчи
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
23
Иван Мартин
АП
7
Кристиан Стуани
(К) ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Слован
71
Доминик Такац
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
4
Гурам Кашия
(К) ЦЗ
28
Сесар Блэкмен
ПЗ
11
Тигран Барсегян
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
77
Данил Игнатенко
ЦП
12
Кенан Байрич
ЦП
10
Марко Толич
АП
13
Давид Стрелец
ЦФ
23
Шарани Зуберу
ЦФ
Главный тренер
Владимир Вайсс
Жирона
41
Pau Fonallet García
ВР
42
Lucas García
ВР
34
Marc Aznar
ЦЗ
35
Антал Якобишвили
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
32
Juan Arango
ЦП
16
Сильви Клуа
ЦП
28
Боян Миовски
ЦФ
Слован
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
37
Юлиус Сзоке
ОП
8
Артур Гайдош
ЦП
10
Нино Марчелли
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
93
Иджесси Мецоко
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Газзанига
3
Гутьеррес
16
Франкес
6
Хуанпе
22
Мартинес
37
Крейчи
21
Эррера
6
ван де Бек
7
Данжума
23
Мартин
7
Стуани
3-4-1-2
71
Такац
28
Блэкмен
4
Кашия
6
Виммер
88
Саввидис
77
Игнатенко
12
Байрич
11
Барсегян
10
Толич
23
Зуберу
13
Стрелец
6
ван де Бек
5
Лопес
5
Лопес
6
ван де Бек
23
Мартин
28
Миовски
28
Миовски
23
Мартин
10
Толич
37
Сзоке
37
Сзоке
10
Толич
88
Саввидис
8
Гайдош
8
Гайдош
88
Саввидис
77
Игнатенко
10
Марчелли
10
Марчелли
77
Игнатенко
13
Стрелец
93
Мецоко
93
Мецоко
13
Стрелец
Остались в запасе
Жирона
Слован
41
Pau Fonallet García
ВР
42
Lucas García
ВР
34
Marc Aznar
ЦЗ
35
Антал Якобишвили
ЦЗ
32
Juan Arango
ЦП
16
Сильви Клуа
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
41
Pau Fonallet García
ВР
42
Lucas García
ВР
34
Marc Aznar
ЦЗ
35
Антал Якобишвили
ЦЗ
32
Juan Arango
ЦП
16
Сильви Клуа
ЦП
Остались в запасе
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Жирона - Слован
1
3
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
6
Нарушения
19
18
Офсайды
0
2
Количество передач
562
315
Сейвы
2
5
Точность передач %
89
79
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.78
0.45

Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Слована», 3-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Слован»

«Жирона» – «Слован»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Слован Жирона
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