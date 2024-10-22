22.10.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов, 3 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Жирона
Жирона
4-1-2-2-1
13
Газзанига
3
Гутьеррес
16
Франкес
6
Хуанпе
22
Мартинес
37
Крейчи
21
Эррера
6
ван де Бек
7
Данжума
23
Мартин
7
Стуани
3-4-1-2
71
Такац
28
Блэкмен
4
Кашия
6
Виммер
88
Саввидис
77
Игнатенко
12
Байрич
11
Барсегян
10
Толич
23
Зуберу
13
Стрелец
6
ван де Бек
5
Лопес
5
Лопес
6
ван де Бек
23
Мартин
28
Миовски
28
Миовски
23
Мартин
10
Толич
37
Сзоке
37
Сзоке
10
Толич
88
Саввидис
8
Гайдош
8
Гайдош
88
Саввидис
77
Игнатенко
10
Марчелли
10
Марчелли
77
Игнатенко
13
Стрелец
93
Мецоко
93
Мецоко
13
Стрелец
Остались в запасе
Жирона
Слован
41
Pau Fonallet García
ВР
42
Lucas García
ВР
34
Marc Aznar
ЦЗ
35
Антал Якобишвили
ЦЗ
32
Juan Arango
ЦП
16
Сильви Клуа
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
Главный тренер
Владимир Вайсс
Остались в запасе
41
Pau Fonallet García
ВР
42
Lucas García
ВР
34
Marc Aznar
ЦЗ
35
Антал Якобишвили
ЦЗ
32
Juan Arango
ЦП
16
Сильви Клуа
ЦП
Остались в запасе
31
Мартин Трновски
ВР
1
Адам Грдина
ВР
27
Матуш Войтко
ЛЗ
25
Лукаш Паушек
ЦЗ
4
Симен Вут
ЦЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Владимир Вайсс
Статистика матча Жирона - Слован
1
3
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
6
Нарушения
19
18
Офсайды
0
2
Количество передач
562
315
Сейвы
2
5
Точность передач %
89
79
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.78
0.45
Смотреть прямую трансляцию матча «Жирона» против «Слована», 3-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жирона» – «Слован»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»