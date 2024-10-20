В понедельник, 21 октября, в 15-м туре российской Первой лиги сыграют «Тюмень» и «Торпедо». Матч пройдет в Тюмени, начало – в 17:00 (мск).

«Тюмень»

Команда Игоря Меньщикова набрала 6 очков и замыкает турнирную таблицу. «Тюмень» добыла 1 победу, 3 раза сыграла вничью и потерпела 10 поражений, разница мячей – 9:21.

Последние результаты «Тюмени»:

16.10.24 «Тюмень» – «Алания» – 0:0, пен. 4:3 Кубок России;

12.10.24 «Урал» – «Тюмень» – 1:0 Первая лига;

05.10.24 «Тюмень» – КАМАЗ – 1:1 Первая лига.

«Торпедо» М

Москвичи набрали 26 очков в 14 играх и возглавляют таблицу. Подопечные Олега Кононова добыли 6 побед и 8 раз сыграли вничью, разница мячей – 25:12.

Предыдущие результаты «Торпедо»:

16.10.24 «Торпедо» – «Балтика» – 0:4 Кубок России;

12.10.24 «Торпедо» – «Сокол» – 5:0 Первая лига;

05.10.24 «Урал» – «Торпедо» – 1:1 Первая лига.

Очные встречи в Первой лиге

Прогноз на матч «Тюмень» – «Торпедо» Москва

В минувшем сезоне команды обе встречи завершились без голов. Нынешняя форма соперников наталкивает на мысль, что эта серия прервется. «Торпедо» слишком часто играет вничью, но в предстоящем матче обязано побеждать. Прогноз – П2 с коэффициентом 1.87.