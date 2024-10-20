В понедельник, 21 октября, в 15-м туре российской Первой лиги сыграют «Тюмень» и «Торпедо». Матч пройдет в Тюмени, начало – в 17:00 (мск).
«Тюмень»
Команда Игоря Меньщикова набрала 6 очков и замыкает турнирную таблицу. «Тюмень» добыла 1 победу, 3 раза сыграла вничью и потерпела 10 поражений, разница мячей – 9:21.
Последние результаты «Тюмени»:
- 16.10.24 «Тюмень» – «Алания» – 0:0, пен. 4:3 Кубок России;
- 12.10.24 «Урал» – «Тюмень» – 1:0 Первая лига;
- 05.10.24 «Тюмень» – КАМАЗ – 1:1 Первая лига.
«Торпедо» М
Москвичи набрали 26 очков в 14 играх и возглавляют таблицу. Подопечные Олега Кононова добыли 6 побед и 8 раз сыграли вничью, разница мячей – 25:12.
Предыдущие результаты «Торпедо»:
- 16.10.24 «Торпедо» – «Балтика» – 0:4 Кубок России;
- 12.10.24 «Торпедо» – «Сокол» – 5:0 Первая лига;
- 05.10.24 «Урал» – «Торпедо» – 1:1 Первая лига.
Очные встречи в Первой лиге
- 11.03.24 «Торпедо» – «Тюмень» – 0:0;
- 09.10.23 «Тюмень» – «Торпедо» – 0:0.
Прогноз на матч «Тюмень» – «Торпедо» Москва
В минувшем сезоне команды обе встречи завершились без голов. Нынешняя форма соперников наталкивает на мысль, что эта серия прервется. «Торпедо» слишком часто играет вничью, но в предстоящем матче обязано побеждать. Прогноз – П2 с коэффициентом 1.87.