21.10.2024, понедельник, 17:00
Россия. Первая лига, 15 тур
Россия. Первая лига, 15 тур
0 : 3
Завершен
Составы команд
Тюмень
Тюмень
4-1-3-2
1
Гошев
72
Бем
30
Шавлохов
34
Храмцов
13
Петров
4
Кленкин
32
Кулишев
10
Савинов
70
Марьянов
24
Коротаев
11
Карпов
4-1-1-3-1
16
Ботнарь
3
Коледин
15
Данилкин
4
Бородин
90
Роганович
97
Чурич
52
Нетфуллин
2
Манелов
90
Галкин
17
Горбунов
21
Максимов
4
Кленкин
52
Петухов
52
Петухов
4
Кленкин
24
Коротаев
8
Талалай
8
Талалай
24
Коротаев
10
Савинов
31
Ткачук
31
Ткачук
10
Савинов
90
Роганович
26
Байтуков
26
Байтуков
90
Роганович
90
Галкин
33
Камара
33
Камара
90
Галкин
17
Горбунов
77
Корян
77
Корян
17
Горбунов
Остались в запасе
Тюмень
Торпедо
16
Вячеслав Эргардт
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
90
Ислам Мокаев
ЦП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
16
Вячеслав Эргардт
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
90
Ислам Мокаев
ЦП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Тюмень - Торпедо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Тюмень» против «Торпедо», 15-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»