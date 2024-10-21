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  • «Тюмень» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2024

«Тюмень» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2024

21 октября 2024, 15:50
Тюмень
21.10.2024, понедельник, 17:00
Россия. Первая лига, 15 тур
0 : 3
Завершен
Торпедо
18' М. Максимов 45' И. Манелов 67' А. Корян
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
1
Евгений Гошев
ВР
72
Александр Бем
ЦЗ
13
Михаил Петров
ЦЗ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
34
Максим Храмцов
ЦЗ
4
Данил Кленкин
ЦП
10
Андрей Савинов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
70
Андрей Марьянов
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
90
Боян Роганович
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
4
Сергей Бородин
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
97
Марио Чурич
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
90
Владислав Галкин
АП
2
Ираклий Манелов
ПВ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Тюмень
16
Вячеслав Эргардт
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
14
Оливье Кенфак
ЛВ
52
Илья Петухов
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
90
Ислам Мокаев
ЦП
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Торпедо
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
26
Руслан Байтуков
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
33
Мамаду Аруна Камара
АП
18
Артем Соколов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
4-1-3-2
1
Гошев
72
Бем
30
Шавлохов
34
Храмцов
13
Петров
4
Кленкин
32
Кулишев
10
Савинов
70
Марьянов
24
Коротаев
11
Карпов
4-1-1-3-1
16
Ботнарь
3
Коледин
15
Данилкин
4
Бородин
90
Роганович
97
Чурич
52
Нетфуллин
2
Манелов
90
Галкин
17
Горбунов
21
Максимов
4
Кленкин
52
Петухов
52
Петухов
4
Кленкин
24
Коротаев
8
Талалай
8
Талалай
24
Коротаев
10
Савинов
31
Ткачук
31
Ткачук
10
Савинов
90
Роганович
26
Байтуков
26
Байтуков
90
Роганович
90
Галкин
33
Камара
33
Камара
90
Галкин
17
Горбунов
77
Корян
77
Корян
17
Горбунов
Остались в запасе
Тюмень
Торпедо
16
Вячеслав Эргардт
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
90
Ислам Мокаев
ЦП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
16
Вячеслав Эргардт
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
90
Ислам Мокаев
ЦП
14
Оливье Кенфак
ЛВ
80
Дмитрий Купцов
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
95
Михаил Волков
ВР
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
99
Андрей Костин
ЦЗ
27
Александр Орехов
ЦП
18
Артем Соколов
АП
70
Руслан Червяков
ПВ
17
Виталий Шитов
ПВ
9
Александр Чупаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Тюмень - Торпедо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Тюмень» против «Торпедо», 15-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тюмень»«Торпедо»

«Тюмень» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Торпедо Тюмень
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