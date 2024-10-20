Станкович прокомментировал отсутствие Зиньковского в заявке «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал отсутствие Антона Зиньковского в заявке на матч 12-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:3).

– Почему Зиньковского не было в заявке? Он выведен из команды? Антон сказал, что он здоров…

– Слава богу, что он здоров. Проблема в том, что все здоровы, но заявка ограничена, мы не можем поставить всех. Это тренерский выбор и ничего более. У нас впереди много матчей, здесь ничего личного к Антону.