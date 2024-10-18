19 октября 2024 года на стадионе «Сент-Мэри» состоится матч 8-го тура английской Премьер-лиги между «Саутгемптоном» и «Лестером». Обе команды находятся в нижней части таблицы и нуждаются в победе, чтобы улучшить свои позиции и выйти из зоны риска.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» после 7 туров занимает 19-е место с 1 очком. Команда не может выиграть на протяжении 7 матчей, но в последних играх они забивают, хотя и пропускают стабильно. Лучший бомбардир команды – Кэмерон Арчер, забивший 3 гола в 8 матчах. В последних 5 играх клуб забил 4 гола и пропустил 11. Дома «Саутгемптон» не выигрывает в 5 последних матчах, что подчеркивает их проблемы на своем поле.

Последние матчи «Саутгемптона»:

«Лестер»

«Лестер» занимает 15-е место с 6 очками после 7 туров. Команда стабильно забивает в каждом из последних 7 матчей. Стефи Мавидиди является лидером атаки, забив 3 гола в 8 матчах. В последних 5 играх «Лестер» забил 6 голов и пропустил 7. Команда показывает хорошую игру на выезде, не проигрывая в 6 из 8 последних матчей против «Саутгемптона» в гостях, что может сыграть на руку в этом противостоянии.

Последние матчи «Лестера»:

Личные встречи

«Лестер» имеет преимущество в личных встречах, особенно на выезде, где они не проигрывают «Саутгемптону» в 6 из 8 последних матчей. В последних матчах команды демонстрируют открытый футбол с голами с обеих сторон, что указывает на вероятную результативность и в предстоящем поединке.

Последние встречи:

«Лестер» 5:0 «Саутгемптон» (2024)

«Саутгемптон» 1:4 «Лестер» (2023)

«Саутгемптон» 1:0 «Лестер» (2023)

Статистика

«Саутгемптон»

Забивает в среднем: 0.80 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 4 гола

Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов

1 ничья и 4 поражения в последних 5 матчах

«Лестер»

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов

1 победа, 2 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч «Саутгемптон» – «Лестер»

Учитывая статистику и текущую форму команд, можно ожидать, что матч будет напряженным и результативным. «Лестер» имеет преимущество в личных встречах и показывает более стабильные результаты в атаке. Вероятно, что гости смогут забить, но и «Саутгемптон» не останется без гола.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – коэффициент 1.70

Победа «Лестера» – коэффициент 2.40

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Лестера» за коэффициент 2.40.

Прогноз на точный счет

С учетом текущей статистики и игровых показателей команд, наиболее вероятным исходом является победа «Лестера» со счетом 2:1.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Лестера» за 8.50.