19 октября 2024 года на стадионе «Сент-Мэри» состоится матч 8-го тура английской Премьер-лиги между «Саутгемптоном» и «Лестером». Обе команды находятся в нижней части таблицы и нуждаются в победе, чтобы улучшить свои позиции и выйти из зоны риска.
«Саутгемптон»
«Саутгемптон» после 7 туров занимает 19-е место с 1 очком. Команда не может выиграть на протяжении 7 матчей, но в последних играх они забивают, хотя и пропускают стабильно. Лучший бомбардир команды – Кэмерон Арчер, забивший 3 гола в 8 матчах. В последних 5 играх клуб забил 4 гола и пропустил 11. Дома «Саутгемптон» не выигрывает в 5 последних матчах, что подчеркивает их проблемы на своем поле.
Последние матчи «Саутгемптона»:
- «Арсенал» 3:1 «Саутгемптон»
- «Борнмут» 3:1 «Саутгемптон»
- «Саутгемптон» 1:1 «Ипсвич»
- «Эвертон» 1:1 «Саутгемптон» (Кубок лиги)
- «Саутгемптон» 0:3 «Манчестер Юнайтед»
«Лестер»
«Лестер» занимает 15-е место с 6 очками после 7 туров. Команда стабильно забивает в каждом из последних 7 матчей. Стефи Мавидиди является лидером атаки, забив 3 гола в 8 матчах. В последних 5 играх «Лестер» забил 6 голов и пропустил 7. Команда показывает хорошую игру на выезде, не проигрывая в 6 из 8 последних матчей против «Саутгемптона» в гостях, что может сыграть на руку в этом противостоянии.
Последние матчи «Лестера»:
- «Лестер» 1:0 «Борнмут»
- «Арсенал» 4:2 «Лестер»
- «Уолсолл» 0:0 «Лестер» (Кубок лиги)
- «Лестер» 1:1 «Эвертон»
- «Кристал Пэлас» 2:2 «Лестер»
Личные встречи
«Лестер» имеет преимущество в личных встречах, особенно на выезде, где они не проигрывают «Саутгемптону» в 6 из 8 последних матчей. В последних матчах команды демонстрируют открытый футбол с голами с обеих сторон, что указывает на вероятную результативность и в предстоящем поединке.
Последние встречи:
- «Лестер» 5:0 «Саутгемптон» (2024)
- «Саутгемптон» 1:4 «Лестер» (2023)
- «Саутгемптон» 1:0 «Лестер» (2023)
Статистика
«Саутгемптон»
- Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
- Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 4 гола
- Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов
- 1 ничья и 4 поражения в последних 5 матчах
«Лестер»
- Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
- Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
- Забито в последних 5 матчах: 6 голов
- Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
- 1 победа, 2 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах
Прогноз на матч «Саутгемптон» – «Лестер»
Учитывая статистику и текущую форму команд, можно ожидать, что матч будет напряженным и результативным. «Лестер» имеет преимущество в личных встречах и показывает более стабильные результаты в атаке. Вероятно, что гости смогут забить, но и «Саутгемптон» не останется без гола.
Рекомендации для ставок:
- Обе команды забьют – коэффициент 1.70
- Победа «Лестера» – коэффициент 2.40
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
Рекомендация: Победа «Лестера» за коэффициент 2.40.
Прогноз на точный счет
С учетом текущей статистики и игровых показателей команд, наиболее вероятным исходом является победа «Лестера» со счетом 2:1.
Рекомендация: 2:1 в пользу «Лестера» за 8.50.