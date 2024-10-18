Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Саутгемптон» – «Лестер», Премьер-лига, 19 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Саутгемптон» – «Лестер», Премьер-лига, 19 октября 2024 года

    19 октября 2024 года на стадионе «Сент-Мэри» состоится матч 8-го тура английской Премьер-лиги между «Саутгемптоном» и «Лестером». Обе команды находятся в нижней части таблицы и нуждаются в победе, чтобы улучшить свои позиции и выйти из зоны риска.

    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» после 7 туров занимает 19-е место с 1 очком. Команда не может выиграть на протяжении 7 матчей, но в последних играх они забивают, хотя и пропускают стабильно. Лучший бомбардир команды – Кэмерон Арчер, забивший 3 гола в 8 матчах. В последних 5 играх клуб забил 4 гола и пропустил 11. Дома «Саутгемптон» не выигрывает в 5 последних матчах, что подчеркивает их проблемы на своем поле.

    Последние матчи «Саутгемптона»:

    «Лестер»

    «Лестер» занимает 15-е место с 6 очками после 7 туров. Команда стабильно забивает в каждом из последних 7 матчей. Стефи Мавидиди является лидером атаки, забив 3 гола в 8 матчах. В последних 5 играх «Лестер» забил 6 голов и пропустил 7. Команда показывает хорошую игру на выезде, не проигрывая в 6 из 8 последних матчей против «Саутгемптона» в гостях, что может сыграть на руку в этом противостоянии.

    Последние матчи «Лестера»:

    Личные встречи

    «Лестер» имеет преимущество в личных встречах, особенно на выезде, где они не проигрывают «Саутгемптону» в 6 из 8 последних матчей. В последних матчах команды демонстрируют открытый футбол с голами с обеих сторон, что указывает на вероятную результативность и в предстоящем поединке.

    Последние встречи:

    • «Лестер» 5:0 «Саутгемптон» (2024)
    • «Саутгемптон» 1:4 «Лестер» (2023)
    • «Саутгемптон» 1:0 «Лестер» (2023)

    Статистика

    «Саутгемптон»

    • Забивает в среднем: 0.80 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.20 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 4 гола
    • Пропущено в последних 5 матчах: 11 голов
    • 1 ничья и 4 поражения в последних 5 матчах

    «Лестер»

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 7 голов
    • 1 победа, 2 ничьи и 2 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч «Саутгемптон» – «Лестер»

    Учитывая статистику и текущую форму команд, можно ожидать, что матч будет напряженным и результативным. «Лестер» имеет преимущество в личных встречах и показывает более стабильные результаты в атаке. Вероятно, что гости смогут забить, но и «Саутгемптон» не останется без гола.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – коэффициент 1.70
    • Победа «Лестера» – коэффициент 2.40
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    Рекомендация: Победа «Лестера» за коэффициент 2.40.

    Прогноз на точный счет

    С учетом текущей статистики и игровых показателей команд, наиболее вероятным исходом является победа «Лестера» со счетом 2:1.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Лестера» за 8.50.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:37
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 