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    • Прогноз на точный счет матча «Аль-Шабаб» – «Аль-Наср», Высшая лига Саудовской Аравии, 18 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Аль-Шабаб» – «Аль-Наср», Высшая лига Саудовской Аравии, 18 октября 2024 года

    18 октября 2024 года состоится матч 7 тура Высшей лиги Саудовской Аравии между «Аль-Шабабом» и «Аль-Насром». Обе команды находятся в числе лидеров чемпионата, и этот матч станет ключевым для распределения позиций в верхней части таблицы.

    «Аль-Шабаб»

    «Аль-Шабаб» занимает 4 место с 12 очками после 6 туров. Команда хорошо начала сезон, но в последнем матче потерпела поражение от «Дамака» (0:1). В атаке ключевую роль играет Абдерразак Амдалла, который забил 3 гола в 3 матчах. В последних 5 играх «Аль-Шабаб» забил 7 голов и пропустил 3, демонстрируя стабильную игру в обороне и средней результативностью в атаке.

    Последние матчи «Аль-Шабаба»:

    «Аль-Наср»

    «Аль-Наср» находится на 3 месте с 14 очками после 6 туров. Команда находится на пике своей формы, победив в последних 3 матчах и не пропустив ни одного гола в этих встречах. Криштиану Роналду, который забил 8 голов в 9 матчах, является главным оружием команды. В последних 5 матчах «Аль-Наср» забил 12 голов и пропустил только 2, что подчеркивает их сильную атаку и надежную оборону.

    Последние матчи «Аль-Насра»:

    Личные встречи

    В последних очных матчах «Аль-Наср» значительно превосходит «Аль-Шабаб». В 4 последних играх «Аль-Наср» одержал победу, включая разгром 5:2 в декабре 2023 года. «Аль-Шабаб» не смог обыграть соперника в этих встречах, и это может повлиять на психологическое состояние игроков перед предстоящим матчем.

    Последние встречи:

    • «Аль-Шабаб» 2:3 «Аль-Наср» (2024)
    • «Аль-Наср» 5:2 «Аль-Шабаб» (2023)
    • «Аль-Наср» 4:0 «Аль-Шабаб» (2023)
    • «Аль-Наср» 3:2 «Аль-Шабаб» (2023)

    Статистика

    «Аль-Шабаб»

    • Забивает в среднем: 1.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 7 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола
    • Пропускает в 3 последних матчах

    «Аль-Наср»

    • Забивает в среднем: 2.40 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 12 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола
    • Забивает в 11 последних матчах

    Прогноз на матч «Аль-Шабаб» – «Аль-Наср»

    «Аль-Наср» является фаворитом встречи благодаря своей мощной атаке и хорошей форме. «Аль-Шабаб», несмотря на стабильную игру в обороне, испытывает трудности против сильных соперников, особенно в последних матчах против «Аль-Насра». Ожидается, что гости продолжат свою победную серию, однако «Аль-Шабаб» также способен создать несколько опасных моментов и забить.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Аль-Насра» – коэффициент 1.75
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

    Рекомендация: Победа «Аль-Насра» за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет

    С учетом формы обеих команд, наиболее вероятным исходом будет победа «Аль-Насра» со счетом 2:1.

    Рекомендация: 2:1 в пользу «Аль-Насра» за коэффициент 8.50.

    Источник: «Бомбардир»

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