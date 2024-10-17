18 октября 2024 года состоится матч 7 тура Высшей лиги Саудовской Аравии между «Аль-Шабабом» и «Аль-Насром». Обе команды находятся в числе лидеров чемпионата, и этот матч станет ключевым для распределения позиций в верхней части таблицы.

«Аль-Шабаб»

«Аль-Шабаб» занимает 4 место с 12 очками после 6 туров. Команда хорошо начала сезон, но в последнем матче потерпела поражение от «Дамака» (0:1). В атаке ключевую роль играет Абдерразак Амдалла, который забил 3 гола в 3 матчах. В последних 5 играх «Аль-Шабаб» забил 7 голов и пропустил 3, демонстрируя стабильную игру в обороне и средней результативностью в атаке.

Последние матчи «Аль-Шабаба»:

«Аль-Наср»

«Аль-Наср» находится на 3 месте с 14 очками после 6 туров. Команда находится на пике своей формы, победив в последних 3 матчах и не пропустив ни одного гола в этих встречах. Криштиану Роналду, который забил 8 голов в 9 матчах, является главным оружием команды. В последних 5 матчах «Аль-Наср» забил 12 голов и пропустил только 2, что подчеркивает их сильную атаку и надежную оборону.

Последние матчи «Аль-Насра»:

Личные встречи

В последних очных матчах «Аль-Наср» значительно превосходит «Аль-Шабаб». В 4 последних играх «Аль-Наср» одержал победу, включая разгром 5:2 в декабре 2023 года. «Аль-Шабаб» не смог обыграть соперника в этих встречах, и это может повлиять на психологическое состояние игроков перед предстоящим матчем.

Последние встречи:

Статистика

«Аль-Шабаб»

Забивает в среднем: 1.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.60 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 7 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 3 гола

Пропускает в 3 последних матчах

«Аль-Наср»

Забивает в среднем: 2.40 гола за матч

Пропускает в среднем: 0.40 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 12 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 2 гола

Забивает в 11 последних матчах

Прогноз на матч «Аль-Шабаб» – «Аль-Наср»

«Аль-Наср» является фаворитом встречи благодаря своей мощной атаке и хорошей форме. «Аль-Шабаб», несмотря на стабильную игру в обороне, испытывает трудности против сильных соперников, особенно в последних матчах против «Аль-Насра». Ожидается, что гости продолжат свою победную серию, однако «Аль-Шабаб» также способен создать несколько опасных моментов и забить.

Рекомендации для ставок:

Победа «Аль-Насра» – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Рекомендация: Победа «Аль-Насра» за коэффициент 1.75.

Прогноз на точный счет

С учетом формы обеих команд, наиболее вероятным исходом будет победа «Аль-Насра» со счетом 2:1.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Аль-Насра» за коэффициент 8.50.