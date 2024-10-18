18.10.2024, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Аль-Шабаб
Аль-Шабаб
4-1-2-2-1
81
Ким Сын-Гю
16
Аль-Сабияни
29
Худт
30
Ренан
4
Аль-Шарари
5
Куэльяр
11
7
Бонавентура
10
Карраско
17
Аль-Тани
9
Хамдалла
4-1-1-3-1
24
Бенто
12
Аль-Бушал
3
Симакан
4
Ляпорт
83
Аль-Наджди
77
Брозович
17
аль-Хаибари
25
Отавио
94
Талиска
10
Мане
7
Роналду
10
Карраско
12
Канаба
12
Канаба
10
Карраско
7
Бонавентура
10
Аль-Джувейр
10
Аль-Джувейр
7
Бонавентура
16
Аль-Сабияни
18
Аль-Сади
18
Аль-Сади
16
Аль-Сабияни
5
Куэльяр
70
Камара
70
Камара
5
Куэльяр
83
Аль-Наджди
78
Ладжами
78
Ладжами
83
Аль-Наджди
25
Отавио
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
25
Отавио
94
Талиска
29
Гариб
29
Гариб
94
Талиска
Остались в запасе
Аль-Шабаб
Аль-Наср
50
Mohammed Al-Absi
ВР
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
Главный тренер
Витор Перейра
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
8
Али Мухтар
ОП
23
Айман Яхья
ПВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
8
Али Мухтар
ОП
23
Айман Яхья
ПВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аль-Шабаб - Аль-Наср
3
1
4
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
9
7
Нарушения
10
12
Офсайды
2
3
Количество передач
309
460
Сейвы
3
3
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Шабаб» против «Аль-Насра», 7-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября 2024 в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Шабаб» – «Аль-Наср»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»