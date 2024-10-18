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  • «Аль-Шабаб» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2024

«Аль-Шабаб» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2024

18 октября 2024, 19:50
Аль-Шабаб
18.10.2024, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 2
Завершен
Аль-Наср
90' А. Аль-Хассан (АГ)
69' Э. Ляпорт 90+7' К. Роналду (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Шабаб
81
Ким Сын-Гю
ВР
16
Хуссейн Аль-Сабияни
ЛЗ
4
Надер Аль-Шарари
ЦЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
30
Роберт Ренан
ЦЗ
10
Янник Карраско
(К) ЛВ
5
Густаво Куэльяр
ОП
11
Cristian Guanca
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
17
Мохамед Аль-Тани
ПВ
9
Абдеразак Хамдалла
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
25
Отавио
АП
94
Талиска
АП
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аль-Шабаб
50
Mohammed Al-Absi
ВР
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
12
Маджид Омар Канаба
ОП
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
18
Наваф Аль-Сади
ПВ
70
Аруне Камара
ЦФ
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
8
Али Мухтар
ОП
6
Али Аль-Хассан
ОП
23
Айман Яхья
ПВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
4-1-2-2-1
81
Ким Сын-Гю
16
Аль-Сабияни
29
Худт
30
Ренан
4
Аль-Шарари
5
Куэльяр
11
7
Бонавентура
10
Карраско
17
Аль-Тани
9
Хамдалла
4-1-1-3-1
24
Бенто
12
Аль-Бушал
3
Симакан
4
Ляпорт
83
Аль-Наджди
77
Брозович
17
аль-Хаибари
25
Отавио
94
Талиска
10
Мане
7
Роналду
10
Карраско
12
Канаба
12
Канаба
10
Карраско
7
Бонавентура
10
Аль-Джувейр
10
Аль-Джувейр
7
Бонавентура
16
Аль-Сабияни
18
Аль-Сади
18
Аль-Сади
16
Аль-Сабияни
5
Куэльяр
70
Камара
70
Камара
5
Куэльяр
83
Аль-Наджди
78
Ладжами
78
Ладжами
83
Аль-Наджди
25
Отавио
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
25
Отавио
94
Талиска
29
Гариб
29
Гариб
94
Талиска
Остались в запасе
Аль-Шабаб
Аль-Наср
50
Mohammed Al-Absi
ВР
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
Главный тренер
Витор Перейра
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
8
Али Мухтар
ОП
23
Айман Яхья
ПВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
50
Mohammed Al-Absi
ВР
2
Мохаммед Аль-Швирех
ЦЗ
66
Nawaf Al Ghulaimish
ЦЗ
47
Younis Alshanqity
ЦЗ
38
Мохаммед Арбуш
ПЗ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
8
Али Мухтар
ОП
23
Айман Яхья
ПВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Витор Перейра
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Аль-Шабаб - Аль-Наср
3
1
4
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
9
7
Нарушения
10
12
Офсайды
2
3
Количество передач
309
460
Сейвы
3
3
Точность передач %
77
86
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
5
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Шабаб» против «Аль-Насра», 7-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Шабаб» – «Аль-Наср»

«Аль-Шабаб» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Аль-Шабаб
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