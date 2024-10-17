18 октября 2024 года на стадионе Сигнал Идуна Парк состоится матч 7 тура Бундеслиги между «Боруссией Д» и «Санкт-Паули». Обе команды преследуют свои цели, но находятся в разных формах: «Боруссия Д» борется за место в топе, а «Санкт-Паули» находится на грани зоны вылета.

«Боруссия Д»

«Боруссия Д» после 6 туров занимает 7 место с 10 очками. Команда демонстрирует хорошую результативность в последних матчах, забив 16 голов за последние 5 игр, но также испытывает проблемы в обороне, пропустив 10 голов. Лидер атаки Серу Гирасси забил 6 голов в 6 матчах и является ключевым игроком команды. Несмотря на неудачу в последней игре против «Унион Берлин» (1:2), команда уверенно играет на домашнем стадионе, где не проигрывает в последних 5 матчах.

Последние матчи «Боруссии Д»:

«Санкт-Паули»

«Санкт-Паули» находится на 15 месте с 4 очками после 6 туров и демонстрирует нестабильную игру. Команда проиграла последние два матча в Бундеслиге, уступив «Майнцу» 0:3 и «Фрайбургу» 0:3. Лучший бомбардир команды, Элиас Саад, забил 2 гола в 7 матчах, но этого недостаточно для успеха. В последних пяти матчах «Санкт-Паули» забил 6 голов и пропустил 9, что подчеркивает слабость в обороне.

Последние матчи «Санкт-Паули»:

Личные встречи

«Боруссия Д» доминирует в личных встречах, не проигрывая «Санкт-Паули» в 13 из 15 последних матчей. В последних 16 встречах «Боруссия Д» неизменно забивает в ворота «Санкт-Паули», что делает ее фаворитом предстоящего матча. Последняя встреча в январе 2022 года завершилась сенсационной победой «Санкт-Паули» 2:1 в Кубке Германии, что добавляет интригу в предстоящий матч.

Последние встречи:

«Санкт-Паули» 2:1 «Боруссия Д» (2022, Кубок Германии)

«Боруссия Д» 3:2 «Санкт-Паули» (2016, Товарищеский матч)

«Санкт-Паули» 1:2 «Боруссия Д» (2015, Товарищеский матч)

Статистика

«Боруссия Д»

Забивает в среднем: 3.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 16 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов

Побеждает в 5 последних домашних матчах

«Санкт-Паули»

Забивает в среднем: 1.20 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 6 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов

Проигрывает в последних двух матчах

Прогноз на матч «Боруссия Д» – «Санкт-Паули»

«Боруссия Д» является явным фаворитом встречи, особенно на своем домашнем стадионе. «Санкт-Паули» продолжает испытывать проблемы в защите, и вряд ли сможет остановить мощную атаку дортмундцев. Ожидается, что хозяева одержат уверенную победу, однако учитывая уязвимость обороны обеих команд, возможно, обе стороны смогут отличиться голами.

Рекомендации для ставок:

Победа «Боруссии Д» с форой (-1.5) – коэффициент 1.75

Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.90

Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00

Рекомендация: Победа «Боруссии Д» с форой (-1.5) за коэффициент 1.75.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом является победа «Боруссии Д» со счетом 4:1, учитывая сильную атаку хозяев и нестабильную оборону «Санкт-Паули».

Рекомендация: 4:1 в пользу «Боруссии Д» за коэффициент 9.50.