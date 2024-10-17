Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Прогноз на точный счет матча «Боруссия» Д – «Санкт-Паули», Бундеслига, 18 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Боруссия» Д – «Санкт-Паули», Бундеслига, 18 октября 2024 года

    18 октября 2024 года на стадионе Сигнал Идуна Парк состоится матч 7 тура Бундеслиги между «Боруссией Д» и «Санкт-Паули». Обе команды преследуют свои цели, но находятся в разных формах: «Боруссия Д» борется за место в топе, а «Санкт-Паули» находится на грани зоны вылета.

    «Боруссия Д»

    «Боруссия Д» после 6 туров занимает 7 место с 10 очками. Команда демонстрирует хорошую результативность в последних матчах, забив 16 голов за последние 5 игр, но также испытывает проблемы в обороне, пропустив 10 голов. Лидер атаки Серу Гирасси забил 6 голов в 6 матчах и является ключевым игроком команды. Несмотря на неудачу в последней игре против «Унион Берлин» (1:2), команда уверенно играет на домашнем стадионе, где не проигрывает в последних 5 матчах.

    Последние матчи «Боруссии Д»:

    • «Унион Берлин» 2:1 «Боруссия Д» (Бундеслига)
    • «Боруссия Д» 7:1 «Селтик» (Лига чемпионов)
    • «Боруссия Д» 4:2 «Бохум» (Бундеслига)
    • «Штутгарт» 5:1 «Боруссия Д» (Бундеслига)
    • «Брюгге» 0:3 «Боруссия Д» (Лига чемпионов)

    «Санкт-Паули»

    «Санкт-Паули» находится на 15 месте с 4 очками после 6 туров и демонстрирует нестабильную игру. Команда проиграла последние два матча в Бундеслиге, уступив «Майнцу» 0:3 и «Фрайбургу» 0:3. Лучший бомбардир команды, Элиас Саад, забил 2 гола в 7 матчах, но этого недостаточно для успеха. В последних пяти матчах «Санкт-Паули» забил 6 голов и пропустил 9, что подчеркивает слабость в обороне.

    Последние матчи «Санкт-Паули»:

    Личные встречи

    «Боруссия Д» доминирует в личных встречах, не проигрывая «Санкт-Паули» в 13 из 15 последних матчей. В последних 16 встречах «Боруссия Д» неизменно забивает в ворота «Санкт-Паули», что делает ее фаворитом предстоящего матча. Последняя встреча в январе 2022 года завершилась сенсационной победой «Санкт-Паули» 2:1 в Кубке Германии, что добавляет интригу в предстоящий матч.

    Последние встречи:

    • «Санкт-Паули» 2:1 «Боруссия Д» (2022, Кубок Германии)
    • «Боруссия Д» 3:2 «Санкт-Паули» (2016, Товарищеский матч)
    • «Санкт-Паули» 1:2 «Боруссия Д» (2015, Товарищеский матч)

    Статистика

    «Боруссия Д»

    • Забивает в среднем: 3.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 2.00 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 16 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 10 голов
    • Побеждает в 5 последних домашних матчах

    «Санкт-Паули»

    • Забивает в среднем: 1.20 гола за матч
    • Пропускает в среднем: 1.80 гола за матч
    • Забито в последних 5 матчах: 6 голов
    • Пропущено в последних 5 матчах: 9 голов
    • Проигрывает в последних двух матчах

    Прогноз на матч «Боруссия Д» – «Санкт-Паули»

    «Боруссия Д» является явным фаворитом встречи, особенно на своем домашнем стадионе. «Санкт-Паули» продолжает испытывать проблемы в защите, и вряд ли сможет остановить мощную атаку дортмундцев. Ожидается, что хозяева одержат уверенную победу, однако учитывая уязвимость обороны обеих команд, возможно, обе стороны смогут отличиться голами.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Боруссии Д» с форой (-1.5) – коэффициент 1.75
    • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 1.90
    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00

    Рекомендация: Победа «Боруссии Д» с форой (-1.5) за коэффициент 1.75.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятным исходом является победа «Боруссии Д» со счетом 4:1, учитывая сильную атаку хозяев и нестабильную оборону «Санкт-Паули».

    Рекомендация: 4:1 в пользу «Боруссии Д» за коэффициент 9.50.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:55
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 