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  • «Боруссия» Д – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2024

«Боруссия» Д – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2024

18 октября 2024, 20:20
Боруссия Д
18.10.2024, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Санкт-Паули
43' Р. Бенсебаини 83' С. Гирасси
78' Э. Смит
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
23
Эмре Джан
(К) ОП
13
Паскаль Гросс
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
29
Филипп Треу
ЛЗ
6
Хауке Валь
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
8
Эрик Смит
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
36
Джексон Ирвин
(К) ЦП
18
Роберт Вагнер
ЦП
21
Оладапо Афолаян
ПВ
9
Морган Гилявоги
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Боруссия Д
33
Александер Майер
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
66
Альмуджера Кабар
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
29
Кьелл Вятьен
ЦП
8
Феликс Нмеча
АП
11
Джейми Гиттенс
ПВ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
39
Коул Кэмпбелл
ЦФ
Санкт-Паули
35
Ronny Seibt
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
10
Данель Синани
ЦП
42
Marwin Schmitz
ЦП
17
Скотт Бэнкс
ПВ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Кобель
5
Бенсебаини
3
Антон
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
23
Джан
13
Гросс
20
Забитцер
8
Брандт
9
Гирасси
14
Мален
3-4-1-2
22
Васили
2
Салиакас
6
Валь
29
Треу
5
Метс
36
Ирвин
18
Вагнер
8
Смит
21
Афолаян
19
Эггештайн
9
Гилявоги
8
Брандт
29
Вятьен
29
Вятьен
8
Брандт
23
Джан
8
Нмеча
8
Нмеча
23
Джан
13
Гросс
11
Гиттенс
11
Гиттенс
13
Гросс
14
Мален
14
Байер
14
Байер
14
Мален
21
Афолаян
10
Синани
10
Синани
21
Афолаян
9
Гилявоги
17
Бэнкс
17
Бэнкс
9
Гилявоги
2
Салиакас
25
Дзвигала
25
Дзвигала
2
Салиакас
19
Эггештайн
19
19
19
Эггештайн
Остались в запасе
Боруссия Д
Санкт-Паули
33
Александер Майер
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
66
Альмуджера Кабар
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
39
Коул Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
35
Ronny Seibt
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
42
Marwin Schmitz
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
66
Альмуджера Кабар
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
39
Коул Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
35
Ronny Seibt
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
42
Marwin Schmitz
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Боруссия Д - Санкт-Паули
2
1
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
8
7
Офсайды
1
1
Количество передач
768
251
Сейвы
2
5
Точность передач %
92
75
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
16
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
3.46
0.58

Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «Санкт-Паули», 7-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября 2024 в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» – «Санкт-Паули»

«Боруссия» Д – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Санкт-Паули Боруссия Д
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