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Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «Санкт-Паули», 7-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября 2024 в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» – «Санкт-Паули»