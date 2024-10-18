18.10.2024, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
Германия. Бундеслига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Боруссия Д
Боруссия Д
4-1-2-1-2
1
Кобель
5
Бенсебаини
3
Антон
4
Шлоттербек
26
Рюэрсон
23
Джан
13
Гросс
20
Забитцер
8
Брандт
9
Гирасси
14
Мален
3-4-1-2
22
Васили
2
Салиакас
6
Валь
29
Треу
5
Метс
36
Ирвин
18
Вагнер
8
Смит
21
Афолаян
19
Эггештайн
9
Гилявоги
8
Брандт
29
Вятьен
29
Вятьен
8
Брандт
23
Джан
8
Нмеча
8
Нмеча
23
Джан
13
Гросс
11
Гиттенс
11
Гиттенс
13
Гросс
14
Мален
14
Байер
14
Байер
14
Мален
21
Афолаян
10
Синани
10
Синани
21
Афолаян
9
Гилявоги
17
Бэнкс
17
Бэнкс
9
Гилявоги
2
Салиакас
25
Дзвигала
25
Дзвигала
2
Салиакас
19
Эггештайн
19
19
19
Эггештайн
Остались в запасе
Боруссия Д
Санкт-Паули
33
Александер Майер
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
66
Альмуджера Кабар
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
39
Коул Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
35
Ronny Seibt
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
42
Marwin Schmitz
ЦП
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
33
Александер Майер
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
66
Альмуджера Кабар
ЦЗ
39
Филиппо Мане
ЦЗ
39
Коул Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
35
Ronny Seibt
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
11
Карло Бухалфа
ОП
42
Marwin Schmitz
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Боруссия Д - Санкт-Паули
2
1
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
1
Нарушения
8
7
Офсайды
1
1
Количество передач
768
251
Сейвы
2
5
Точность передач %
92
75
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
16
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
3.46
0.58
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «Санкт-Паули», 7-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 октября 2024 в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» – «Санкт-Паули»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»