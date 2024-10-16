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    Мостовой раскрыл, как будет жить после лечения почек

    Александр Мостовой рассказал, что в его жизни появились временные ограничения.

    Это связано с недавней госпитализацией. Экс-футболист перенес операцию по удалению камней из почек.

    «Хоть меня и выписали, я получил рекомендации по домашнему лечению. Где-то недели полторы-две буду жить в таком режиме.

    Через неделю снова поеду в больницу на осмотр, потому что камень был не один. Отсюда затруднения. Нахожусь в режиме нервоза – не дай бог опять.

    Камни живут своей жизнью. Находишься в страхе: «А вдруг опять». Хоть врачи и сказали, чтобы не думал об этом, но я же не первый раз сталкиваюсь.

    Какие рекомендации? Сказали жить обычной жизнью, но не переусердствовать. Надо спокойно провести неделю, потому что почка должна восстановиться. Поэтому буду на домашнем режиме, без нагрузок и тяжелой еды.

    Обучение на тренера из-за здоровья тоже на паузе. Рисковать не хочется. Стажировка тоже под вопросом, решу позже. Она точно будет, но пока не понимаю, где и когда», – заявил Мостовой.

    • Александру сейчас 56 лет.
    • Из больницы его выписали во вторник, 15 октября.
    • Мостовой пробыл на лечении более 10 дней, но продолжал давать комментарии журналистам.

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    Источник: Sport24

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    Питерский князь
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