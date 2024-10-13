14 октября 2024 года на стадионе «Король Бодуэн» в Брюсселе состоится матч Лиги наций между сборными Бельгии и Франции. Ожидается захватывающая встреча между двумя сильными командами, которые находятся в хорошей форме и стремятся набрать важные очки.

Бельгия

Бельгия занимает третье место в группе после трeх туров, набрав четыре очка. В последней игре бельгийцы сыграли вничью с Италией (2:2), что показывает их способность сопротивляться сильным соперникам. Леандро Троссард, лучший бомбардир команды, забил семь голов в 22 матчах. Бельгия показывает нестабильные результаты в обороне – в пяти последних матчах они пропустили шесть голов. В то же время, команда забила пять голов, что говорит о не самой высокой результативности. Бельгийцы традиционно сильны на своeм поле, не проигрывая в восьми из десяти последних домашних матчей.

Последние матчи Бельгии:

Италия 2:2 Бельгия

Франция 2:0 Бельгия

Бельгия 3:1 Израиль

Франция 1:0 Бельгия

Украина 0:0 Бельгия

Франция

Франция занимает второе место в группе, набрав шесть очков. Команда уверенно победила Израиль (4:1) в последнем матче Лиги наций, что демонстрирует еe атакующую мощь. Рандаль Коло-Муани, лучший бомбардир команды, забил шесть голов в 20 матчах. Франция не проигрывает в шести из восьми последних выездных матчей и забивает в каждом из последних трeх матчей. В последних пяти играх они забили восемь голов, но также пропустили шесть, что говорит о некоторых проблемах в обороне.

Последние матчи Франции:

Израиль 1:4 Франция

Франция 2:0 Бельгия

Франция 1:3 Италия

Испания 2:1 Франция

Португалия 0:0 Франция (3:5 по пенальти)

Личные встречи

Франция имеет преимущество в последних очных встречах, победив в четырeх последних матчах против Бельгии. Это может оказать психологическое давление на бельгийцев, которые не могут победить Францию с 2015 года. Последняя игра между командами, которая состоялась 9 сентября 2024 года, закончилась победой Франции со счeтом 2:0, что подчeркивает их превосходство.

Лига наций (09.09.2024): Франция 2:0 Бельгия

Чемпионат Европы (01.07.2024): Франция 1:0 Бельгия

Лига наций (07.10.2021): Бельгия 2:3 Франция

Чемпионат мира (10.07.2018): Франция 1:0 Бельгия

Статистика

Бельгия

Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 5 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

Франция

Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

Забито в последних 5 матчах: 8 голов

Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

Прогноз на матч Бельгия – Франция

С учeтом текущей формы команд, статистики и результатов личных встреч, можно ожидать, что Франция продолжит свою успешную серию против Бельгии и одержит победу. Французы показывают более стабильную атаку и имеют психологическое преимущество благодаря победам в последних очных матчах. Бельгии придeтся постараться, чтобы найти слабые места в обороне соперника, однако в целом Франция выглядит более уверенно.

Рекомендации для ставок:

Победа Франции – коэффициент 2.10

Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

Рекомендация: Победа Франции за коэффициент 2.10.

Прогноз на точный счет

С учeтом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа Франции.

Рекомендация: 1:0 в пользу Франции за 6.00.