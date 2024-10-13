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    • Прогноз на точный счет матча Бельгия – Франция, Лига наций, 14 октября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча Бельгия – Франция, Лига наций, 14 октября 2024 года

    14 октября 2024 года на стадионе «Король Бодуэн» в Брюсселе состоится матч Лиги наций между сборными Бельгии и Франции. Ожидается захватывающая встреча между двумя сильными командами, которые находятся в хорошей форме и стремятся набрать важные очки.

    Бельгия

    Бельгия занимает третье место в группе после трeх туров, набрав четыре очка. В последней игре бельгийцы сыграли вничью с Италией (2:2), что показывает их способность сопротивляться сильным соперникам. Леандро Троссард, лучший бомбардир команды, забил семь голов в 22 матчах. Бельгия показывает нестабильные результаты в обороне – в пяти последних матчах они пропустили шесть голов. В то же время, команда забила пять голов, что говорит о не самой высокой результативности. Бельгийцы традиционно сильны на своeм поле, не проигрывая в восьми из десяти последних домашних матчей.

    Последние матчи Бельгии:

    • Италия 2:2 Бельгия

    • Франция 2:0 Бельгия

    • Бельгия 3:1 Израиль

    • Франция 1:0 Бельгия

    • Украина 0:0 Бельгия

    Франция

    Франция занимает второе место в группе, набрав шесть очков. Команда уверенно победила Израиль (4:1) в последнем матче Лиги наций, что демонстрирует еe атакующую мощь. Рандаль Коло-Муани, лучший бомбардир команды, забил шесть голов в 20 матчах. Франция не проигрывает в шести из восьми последних выездных матчей и забивает в каждом из последних трeх матчей. В последних пяти играх они забили восемь голов, но также пропустили шесть, что говорит о некоторых проблемах в обороне.

    Последние матчи Франции:

    • Израиль 1:4 Франция

    • Франция 2:0 Бельгия

    • Франция 1:3 Италия

    • Испания 2:1 Франция

    • Португалия 0:0 Франция (3:5 по пенальти)

    Личные встречи

    Франция имеет преимущество в последних очных встречах, победив в четырeх последних матчах против Бельгии. Это может оказать психологическое давление на бельгийцев, которые не могут победить Францию с 2015 года. Последняя игра между командами, которая состоялась 9 сентября 2024 года, закончилась победой Франции со счeтом 2:0, что подчeркивает их превосходство.

    • Лига наций (09.09.2024): Франция 2:0 Бельгия

    • Чемпионат Европы (01.07.2024): Франция 1:0 Бельгия

    • Лига наций (07.10.2021): Бельгия 2:3 Франция

    • Чемпионат мира (10.07.2018): Франция 1:0 Бельгия

    Статистика

    Бельгия

    • Забивает в среднем: 1.00 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

    • Забито в последних 5 матчах: 5 голов

    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

    • 1 победа, 2 ничьи, 2 поражения в последних 5 матчах

    Франция

    • Забивает в среднем: 1.60 гола за матч

    • Пропускает в среднем: 1.20 гола за матч

    • Забито в последних 5 матчах: 8 голов

    • Пропущено в последних 5 матчах: 6 голов

    • 2 победы, 1 ничья, 2 поражения в последних 5 матчах

    Прогноз на матч Бельгия – Франция

    С учeтом текущей формы команд, статистики и результатов личных встреч, можно ожидать, что Франция продолжит свою успешную серию против Бельгии и одержит победу. Французы показывают более стабильную атаку и имеют психологическое преимущество благодаря победам в последних очных матчах. Бельгии придeтся постараться, чтобы найти слабые места в обороне соперника, однако в целом Франция выглядит более уверенно.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа Франции – коэффициент 2.10

    • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

    • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.90

    Рекомендация: Победа Франции за коэффициент 2.10.

    Прогноз на точный счет

    С учeтом текущей статистики и игровых показателей обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит минимальная победа Франции.

    Рекомендация: 1:0 в пользу Франции за 6.00.

    Источник: «Бомбардир»

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